Ollie Watkins: Esküszöm, megmondtam Cole Palmernek...; Virgil van Dijk: Ez szívás!

Az angolok győztes gólját szerző csatára, Ollie Watkins rendkívül boldogan nyilatkozott a mérkőzés után: „Hihetetlen! Hetek óta vártam egy ilyen pillanatra, és nagyon sok munkám van abban, hogy most itt tartok. Megkaptam a lehetőséget, és megragadtam. Esküszöm, megmondtam Cole-nak (Palmer), hogy ma beállunk csereként és gólpasszt ad nekem. Már amikor megkapta a labdát, tudtam, hogy engem fog megjátszani. Amikor a lövésem után a labda kikötött a sarokban, az csodálatos érzés volt. Ugyan hátrányba kerültünk a mérkőzésen, de mi soha nem adjuk fel. Még egy meccs vár ránk, és készen állunk Spanyolországra.”

A Watkinsra lecserélt Harry Kane is megszólalt a találkozó után: „Fantasztikus befejezés volt, pedig már jó páran elég fáradtak voltunk, de megérdemeltük, hogy így arassunk győzelmet – beszélt Watkins találatáról és az összecsapás hajrájáról Harry Kane, az angol válogatott gólrekordere, aki a hollandok ellen tizenegyesből talált be, majd szót ejtett a vasárnapi döntőről is. – Elképesztően kemény mérkőzés lesz, de ezen a meccsen történelmet írhatunk.”

Kane-t a tizenegyesről is kérdezték, amire így reagált: „Alig tudtam mozgatni a lábfejemet, szóval egyértelműen eltalálta. Néha az ilyet megadják, néha nem. Szívesen álltam oda a labda mögé, és nagyon boldog voltam, hogy a hálóban kötött ki. Nyilván jó érzés volt.”

„Nagyon jól játszottunk – kezdte Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya. – Nehéz mérkőzés volt, és főleg a védekezésünkön kellett folyamatosan változtatnunk. Különlegesen alakult a meccs vége, ami hatalmas jutalom a játékosok számára mindazért, amit a célunk eléréséért tettek.”

Southgate ezt követően a cserékről beszélt, ami nem csoda, hiszen a győztes gólt két kispadról beszállt játékos hozta össze: „A legfontosabb, hogy minden kerettag készen áll, ha be kell ugrania. Ollie nagyon jó, ha nyomást kell gyakorolni és a védelem mögé kerülni. Éreztük, hogy meg kell próbálnunk gólt szerezni. Boldog vagyok, hogy Ollie-nak megadatott ez a lehetőség.”

A hollandok érthetően csalódottan értékeltek a lefújás után. A csapat kapitánya, Virgil van Dijk sem tudta leplezni csalódottságát: „Ha ilyen későn engedsz ki a kezeid közül egy meccset, az természetesen szörnyű érzés. Mindent beleadsz, mindenki mindent megtesz, és mégis ez történik az utolsó pillanatban... Ez szívás! Sajnálom, hogy így mondom. Belül úgy éreztem, hogy kettő egyre sikerül majd megnyerni a meccset, de végül ez nem jött össze, és most itt állunk, üres kézzel – fogalmazott, majd a találkozó játékvezetőjének, Felix Zwayernek a ténykedéséről is beszélt. – Az mindent elmond, ha egy bíró a meccs végén gyorsan bemegy az öltözőbe... Nem akarom okolni, csak nem igazán tudok mit mondani. Még nagyon fáj.”

Denzel Dumfries – akinek a szabálytalansága után tizenegyest kapott Anglia – saját magára vállalta a felelősséget: „Ez egy nagyon szomorú kiesés. Úgy éreztük, hogy mi vagyunk az erősebbek. Vártuk a lehetőséget, nagyon szomorú, ami történt – kezdte majd áttért a megítélt büntetőre. – A labda éppen kettőnk közénk esett, szerettem volna blokkolni, de eltaláltam a lábát. Volt kapcsolat, így adható a büntető, vállalom is érte a felelősséget. Mindent elkövetsz, hogy megakadályozz egy gólt, erre ez történik. Ez tényleg szívás!”

A holland válogatott szövetségi kapitányát, Ronald Koemant elsőként arról kérdezték, hogy egy ilyen fájdalmas vereség után mit tudott mondani övéinek: „Csak röviden mondtam valamit, holnap reggel majd több idő lesz rá. Nem így kellett volna történnie, de nem hibáztathatjuk magunkat. Büszke vagyok arra, ahogy dolgoztunk. Végig megtartottuk a hitünket és egyre jobban játszottunk – így a szakember, aki a folytatásban külön is kitért a hatalmas gólt szerző Xavi Simons szerepére is. – Szerintem egy nagyon nagy tehetség. Persze voltak gyengébb meccsei is, de úgy vélem, hogy ezen a tornán előrelépett.”

Koeman mondandója végén hangsúlyozta, hogy Hollandia büszke lehet a válogatottra: „A két csapat nagyon közel volt egymáshoz, ezért nagyon nagy most a csalódás. De erre a válogatottra mindenki büszke lehet, és ez kitűnik a Dortmundban tartózkodó szurkolóink számából is. Kihoztuk a legtöbbet a keretből, és erre kell most összpontosítanunk, nem pedig a rossz pillanatokra.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

ELŐDÖNTŐ

HOLLANDIA–ANGLIA 1–2 (1–1)

Dortmund, Signal Iduna Park, 60 926 néző. Vezette: Felix Zwayer (Stefan Lupp, Marco Archmüller) – németek

Hollandia: Verbruggen – Dumfries (Zirkzee, 90+3.), De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons (Brobbey, 90+3.), Reijnders – Malen (Weghorst, a szünetben), Depay (Veerman, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka (Konsa, 90+3.), Mainoo (Gallagher 90+3.), Rice, Trippier (Shaw, a szünetben) – Foden (Palmer, 81.), Bellingham – Kane (Watkins, 81.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: Simons (7.), ill. Kane (18. – 11-esből), Watkins (90+1.)

Sárga lap: Dumfries (17.), Van Dijk (87.), Simons (90+1.), ill. Bellingham (72.), Saka (86.), Trippier (90+4.)