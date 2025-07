Agyhártyagyulladása után lehet Eb-győztes az aranylabdás Aitana Bonmatí

Tavaly és tavalyelőtt a spanyolok örülhettek, és ha vasárnap este is győznek Bázelban, sporttörténelmi tettet hajtanak végre. Korábban ugyanis a nők még sohasem nyertek Európa-bajnokságot, sőt döntőt is először játszanak. Az angolok ezzel szemben címvédőként már a negyedik Eb-fináléjukra készülhetnek, igaz, eddig csak egyet nyertek meg. Sarina Wiegman szövetségi kapitány a BBC-nek azt mondta, a címvédés lehetősége mindennél jobban motiválja őket – ez a bravúr a nőknél eddig csak a németeknek sikerült, akik 1995 és 2013 között sorozatban hatszor diadalmaskodtak.



Aitana Bonmatít, az elmúlt két év aranylabdását pedig az motiválja, hogy a vb-aranyérem után az Eb-arany is meglegyen neki, amivel teljes lenne a trófeagyűjteménye. Az FC Barcelona középpályása a spanyol bajnokságot hatszor, a Bajnokok Ligáját háromszor nyerte meg, tavaly Nemzetek Ligája-győztes is lett Spanyolországgal, vagyis az Eb-siker az egyetlen jelentős kupa, ami még hiányzik neki. De nem csak ezért lenne különleges számára a vasárnapi siker. A torna elején még vírusos agyhártyagyulladással küzdött, kórházban kezelték, a németek elleni elődöntő hosszabbításában pedig ő szerezte a mérkőzés egyetlen, mindent eldöntő gólját. És most karnyújtásnyira van az Eb-elsőségtől.

„Rosszul indult nekem a torna, de most már boldog vagyok – idézte a Mundo Deportivo a 27 éves játékost. – Az álmunk vált valóra a döntőbe jutással, ez a cím még hiányzik, nagyon szeretnénk megszerezni. Aranygeneráció a miénk, és hálás vagyok, hogy a részese lehetek, mert nem mindig lesz ennyire erős csapatunk. Korábban is tehetséges futballistáink voltak, csakhogy mostanra már erőnlétileg is felnőttünk a legjobbakhoz. Felkészültünk az angolok elleni mérkőzésre, szerintem inkább a mentális erő dönt, semmint az erőnlét.”



LABDARÚGÁS

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

DÖNTŐ

18.00: Anglia–Spanyolország, Bázel (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!