A Barcelona 250 millió eurós ajánlatot utasított vissza Yamalért az Eb előtt – sajtóhír

Az amúgy nehéz gazdasági helyzetben lévő FC Barcelonánál is tudják, hogy egy hatalmas kincs van a kezükben, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy magukhoz láncolják Lamine Yamalt. Pedig több mesés ajánlat is befutott már a katalán klubhoz, amely azonban hallani sem akar arról, hogy megváljon legnagyobb értékétől – legyen az ajánlat bármennyire vonzó is.

A megbízható spanyol EFE hírügynökség a minap arról számolt be, hogy a Barca még az Európa-bajnokság előtt kapott egy 250 millió eurós ajánlatot Yamalért, aki ezzel a világ legdrágább játékosa lehetett volna. Azt nem tudni biztosan, hogy melyik klub lett volna hajlandó ennyit fizetni az ifjú szupersztárért, bár sok helyen úgy vélik, ez az ajánlat csakis a Paris Saint-Germaintől érkezhetett, már csak azért is, mert a párizsiak már korábban is próbálkoztak a Barcánál. Az viszont biztos: a katalánok kapásból visszautasították az ajánlatot, vagyis a Barcelona-szurkolóknak nem kell tartaniuk Yamal távozásától.

Némileg ironikus módon egyébként az átigazolási rekord egy korábbi Barcelona-játékos nevéhez fűződik: Neymar 2017-ben 222 millió euróért igazolt a katalán városból a PSG-hez. Most ezen is túltett volna a Yamal-üzlet, amelyből azonban nem lett – és egyelőre úgy tűnik, nem is lesz – semmi.

Az EFE egyébként felhívta a figyelmet arra, hogy Yamal kivásárlási ára egymilliárd euró – amely összeg még kevésnek is tűnhet annak a fényében, hogy 16 évesen már milyen szinten futballozik...