Szoboszlai Dominik: Talán az volt a probléma, hogy túl nagy elvárásokat raktunk magunk elé

„Attól függetlenül, hogy az eredmény nem úgy sikerült, ahogyan azt elképzeltük, szerintem a hozzáállás rendben volt, a futómennyiség rendben volt, a helyzeteink megvoltak, védekezni is védekeztünk úgy, ahogy tudtunk, de azt sokan elfelejtik, hogy a német válogatott ellen játszottunk, amely nagy minőséget képvisel. A csapat kitett magáért, ám ez ma sem volt elég – mondta az M4 Sportnak a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik, majd kitért a németek vitatott első góljára. – Jobb, ha nem mondok véleményt, mert utána abból lesz a probléma. Látszott, hogy meglökték Willit, aki nem egy kicsi játékos, hogy a szél elfújja. Én úgy gondolom, hogy fault volt, de inkább hagyjuk is ezt.”

A Liverpoolban légióskodó középpályás ezután – az Eb előtti nyilatkozatokhoz képest – józan hangot megütve beszélt a magyar csapat továbbjutási esélyeiről.

„Mindig próbálok pozitív maradni, hiszen alapból egy pozitív srác vagyok, de két lábbal kell a földön járnunk. Nem gondolom azt, hogy bármikor is fel fogjuk adni, kiélvezzük az utolsó mérkőzést, és ha bravúrt tudunk csinálni, akkor csinálunk, ha nem, akkor sajnos ebben ennyi volt – szűrte le a következtetéseket a magyar válogatott csapatkapitánya. – Mi sem így gondoltuk, hogy ez így lesz. Ne gondolja senki, hogy nem győzni, továbbjutni jöttünk ide. Viszont fel kell mérni az erőviszonyokat és realistának kell maradnunk. Talán az volt a probléma, hogy nem gondolkodtunk reálisan és túl nagy elvárásokat raktunk magunk elé.”

„Úgy gondolom, hogy teljesen más arcunkat mutattuk, mint négy nappal ezelőtt. Az elejétől kezdve agresszívebbek voltunk. Kaptunk az első félidőben egy szerintem minimum kétséges gólt. Nem láttam ilyen helyzetből olyat, hogy a bíró továbbot intett, hiszen a védőt lökték hátulról, de ebből is felálltunk. Volt még egy-két helyzetünk az első félidőben, még 1–0-nál a másodikban is. Aztán 60-70 perc után látszott, hogy a németek bedaráltak minket, volt pár helyzetük. A mai eredményre nem, de a teljesítményre büszkék lehetünk. Most egy kicsit matekozni kell, de reméljük, hogy az utolsó meccsünknek lesz tétje és még valahogy tovább tudunk jutni – így Gulácsi Péter. – Tudtuk, hogy a német meccs nehéz lesz, hogy ott nehéz lesz pontot szerezni, a svájci meccset meg elszúrtuk. Innentől kezdve reménykednünk kell, hogy úgy alakulnak az eredmények, hogy esetleg három ponttal is tovább lehet jutni. Mi mindent meg fogunk tenni, a továbbjutástól függetlenül szeretnénk az utolsó meccset megnyerni.”

„Úgy gondolom, az előző meccset elengedtük – kezdett bele az M4 Sportnak Bolla Bendegúz. – Ha ezt a teljesítményt hozzuk az előző meccs első félidejében, akkor más lehetett volna, de nincsen ha, úgyhogy csalódottak vagyunk, mert több volt ebben a mérkőzésben és sajnos szerencsénk sem volt. Voltak helyzeteink, nekem is volt két lövésem, Barninak (Varga Barnabás) a fejese, a kétes szituáció a végén, de azt gondolom, hogy most emelt fővel jöhettünk le a pályáról” – hangsúlyozta.

„Arra készültünk, hogy a szélen próbáljuk megbontani őket, a szélső védő és a belső védő közötti területeket megjátszani. A forgatások is egész jól ültek, de nyilván mi is elfáradtunk a második félidőre és kicsit többet védekeztünk, azonban így is megvolt a lehetőségünk kontrából, ám sajnos nem volt szerencsénk. Az volt a fő dolog a Svájc elleni mérkőzés után, hogy amiben jók voltunk az előző meccsen is – ami az alapot adta, az a kompaktság –, azt mindenképp vissza kell hozni. Ez jól nézett ki ezen a találkozón, úgyhogy ebből kell építkezni. Nincs még veszve semmi, van még egy meccsünk Skócia ellen, ahol ha három pontot szerzünk, még bármi lehetséges” – jegyezte meg Bolla Bendegúz.

„Mint csapat kiadtuk magunkból a maximumot egy nagyon erős német válogatott ellen, amely tele van klasszis játékosokkal. Ilyen csapatok ellen a száz százalék mellé sok szerencse is kell, hogy pontot vagy akár pontokat tudjunk szerezni. Sajnos most nem jött össze” – kezdte M4 Sportnak adott értékelését Sallai Roland.

„Ilyen a futball. Sajnos ők szereztek vezetést, utána kompaktan kellett védekeznünk, mert ha kinyílunk, akkor meg is szórhattak volna minket, de ezt nem szerettük volna. Reméljük, hogy ha az utolsó csoportmérkőzésen jó eredményt érünk el, akkor még benne lehet a továbbjutás” – tette hozzá a Freiburg magyar támadója, aki szerint a németek jól összerakták a csapatukat, s jól is működnek, így esélyesek a végső győzelemre is.

AZ ÁLLÁS 1. Németország 2 2 – – 7–1 +6 6 2. Svájc 1 1 – – 3–1 +2 3 3. Skócia 1 – – 1 1–5 –4 0 3. MAGYARORSZÁG 2 – – 2 1–5 –4 0

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–0 (1–0)

Stuttgart, 51 000 néző. Vezette: Danny Makkelie (Hessel Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

NÉMETORSZÁG: Neuer − Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt − Andrich (Can, 72.), Kroos − Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (Sané, 58.) − Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla (Ádám, 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Sallai (Csoboth, 87.), Szoboszlai – Varga B. (Gazdag, 87.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

Sárga lap: Varga B. (23.), Rüdiger (27.), Mittelstädt (89.), Szoboszlai (90+3.), Rossi (90+3.) (Az első félidő hajrájában a magyar kispad előtt is felmutatta a játékvezető a sárga lapot, Tömő Attila csapatmenedzser kapta.)