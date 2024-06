Pepe: Az én koromban napról napra élek

A portugál válogatott körül eddig is óriási volt a felhajtás, a szurkolók gyakorlatilag hisztérikus állapotban követik a csapatot, kiemelt figyelmet fordítva minden idők egyik legjobb játékosára, Cristiano Ronaldóra. Már akkor majdnem elszabadult a pokol, amikor a csapat befutott a marienfeldi szállására, a több ezer szimpatizánst csak kettős rendőri kordonnal lehetett megzabolázni – egy ideig. Akkor ugyanis mintegy száz fiatal megkerülte a portugáloknak otthont adó szállodát, és a hátsó kerítésen próbált meg bemászni a területre. Másnap, a közönség számára első – és utolsó – nyilvános csapatedzésen nyolcezren jelentek meg, pedig az ingyen kiosztott jegyek egy része a feketepiacon talált gazdára hatszáz és ezer euró közötti áron. Természetesen az edzést nem sikerült nyugodt körülmények között megtartani, mert több szurkoló berohant a pályára, hogy közös fotót készítsen Ronaldóval. Később aztán az Eb-meccseket is megzavarták a berohanók, például a dortmundi olasz−albán találkozón. Ez az eset azért érdekes, mert a BVB Stadionban a Portugália–Törökország meccs előtt láthatóan igyekeztek elejét venni a pályára szaladgálásoknak: a lelátók mentén, szemben az ülőhelyekkel a stewardok úgy álltak fel láncban, hogy gyakorlatilag fogták egymás kezét, igaz, talán a kevésbé elrettentő látvány érdekében akadt köztük egy-két fiatal lány is, de a többség nagydarab, marcona fickó volt. Sokáig úgy tűnt, beválik a taktika, mígnem egy tízévesforma török szurkolónak sikerült rést találnia a pajzson, beszaladt Ronaldóhoz – aki ekkor még mosolyogva fogadta a kis szimpatizánst –, majd az őt üldözőbe vevő stewardok elől is meglógott, persze végül elkapták. A kissrác óriási tapsot kapott, még a stewardok is mosolyogtak rajta, bár lehet, ez hiba volt. A gyerek sikerén felbuzdulva ugyanis később, immár jóval idősebb – húsz-harminc éves – szurkolók is beszaladtak a pályára, szám szerint öten. Mindegyikük török volt, mindegyikük Ronaldóhoz ment, a portugál pedig ezeket a közeledéseket már idegesen fogadta. Az utolsó fickó több kárt tett a kelleténél: a lefújást követően szaladt be a pályára, amikor a két csapat összes játékosa a gyepen volt, az őt üldöző egyik steward pedig elütötte Goncalo Ramost, a portugálok csatárát, aki ezek után sántikálva hagyta el a játékteret. A meccs után a vegyes zónában a válogatott sajtófőnöke, Francisco Abreu elmondta: Ramos feltehetően nem sérült meg annyira, hogy ki kelljen hagynia akár egyetlen találkozót is, de másnap aligha tud teljes értékű edzésmunkát végezni.