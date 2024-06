Portugália simán megverte Törökországot, és be is jutott a nyolcaddöntőbe

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

TÖRÖKORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–3 (0–2)

Dortmund, Signal-Iduna Park, 59 127 néző. Vezette: Felix Zwayer (Stefan Lupp, Marco Archmüller) – németek

TÖRÖKORSZÁG: Altay – Celik, Akaydin (Demiral, 75.), Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Ayhan (Yüksek, 58.) – Akgün (Güler, 70.), Kökcü (Yazici, a szünetben), Aktürkoglu (Yildiz, 58.) – Yilmaz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (Semedo, 68.), R. Dias, Pepe (A. Silva, 83.), N. Mendes – Vitinha (J. Neves, 88.), Palhinha (R. Neves, a szünetben), B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Leao (Pedro Neto, a szünetben). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: B. Silva (21.), Akaydin (28. – öngól), B. Fernandes (56.)

Sárga lap: Bardakci (25.), Leao (39.), Akaydin (42.), Celik (42.), Palinha (45.)

MINI ISZTAMBULT ÍGÉRTEK A TÖRÖKÖK a portugálok elleni szombati mérkőzésre Dortmundba, és valóban ellepték a várost a piros, félholdas zászlókba és sálakba burkolódzó szurkolók. Igaz, a város egyes kerületeiben nonstop mini Isztambul van, a helyi török nemzetiségű lakosság pedig az Európa-bajnokság eleje óta nemzeti színekbe öltöztette a házakat, s szombat délelőtt úgy tűnt, már csak a válogatott mezében szabad utcára lépni. A sok kávézóban, étteremben és legfőképpen borbélyüzletben – pontosabban ezek előtt, az utcán – a szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés, mindenki a késő délutáni mérkőzés esélyeit latolgatta, mert anélkül, hogy a külső szemlélő pontosan érthette volna, miről folyik a disputa, Cristiano Ronaldo és/vagy Arda Güler neve szinte mindenhol előkerült, heves gesztikulálások közepette.

Aztán hirtelen nagyra nőtt ez a mini Isztambul, amit a BVB Stadionhoz közeledve lehetett először igazán tapasztalni. Az arénához vezető négysávos sztrádán közel két kilométeres dugó alakult ki a török zászlókkal borított autók sűrűje miatt, a lépésben haladó forgalomban ráadásul a legtöbb kocsi hangos dudaszóval is nyomatékosította hovatartozását. Akadtak igazán kirívó jelenségek is, mint például egy „Özdemirr” (így, két r-rel) rendszámú Maserati, amelynek a komplett motorháztetőjét lefedte egy török nemzeti lobogó.

A stadion előtt már portugál szurkolókkal is lehetett találkozni, de az arányokat tekintve szinte elvesztek a török tengerben. Jóllehet, Cristiano Ronaldo védjegynek tekinthető gólöröme valamiért a török táborban is nagyot ment, szinte méterenként hallhattuk a „Sííí” csatakiáltást.

A portugálok csapatkapitánya természetesen ezúttal sem hiányzott a kezdőből, Roberto Martínez szövetségi kapitány csak egy helyen változtatott a csehek elleni mérkőzéshez képest: Diogo Dalot helyett Joao Palhinha került be, így viszont a korábbi háromvédős rendszerről négy bekkre állt át a portugál csapat, azaz Joao Cancelo lépett vissza egy sort. A törököket irányító Vincenzo Montella viszont felforgatta a grúzokat tetszetős játékkal legyőző csapatát – igaz, a 4–2–3–1-es felálláshoz nem nyúlt hozzá –, és elsősorban a két fiatal zseni, Arda Güler (aki kisebb sérüléssel bajlódott) és Kenan Yildiz kihagyása jelezte, ezúttal tapasztaltabb együttesnek szavaz bizalmat.

A törökök valóban nem védekeztek mélyen, és már az első húsz percben többször jutottak el a portugál kapuig – igaz, nem sok veszéllyel –, mint a csehek ellen összesen, ám a megint csak türelmesen játszó portugálok a félidő derekán feltörték a védelmüket, majd következett az Eb eddigi legszürreálisabb (ön)gólja – Samet Akaydin passzolt a saját kapujába a kiszaladó Altay Bayindir mellett –, és máris fel kellett adni a relatív biztonsági játékot.

Ráadásul a második félidőre a portugálok rendezkedtek be biztonsági játékra, Roberto Martínez kapitány lecserélte a halványan teljesítő és sárga lapot kapó Leaót, valamint a szintén sárga lapos Palhinhát. Nem is bírták sokáig a támadásra ítélt törökök kapott kontragól nélkül – jellemző, hogy miután Cristiano Ronaldo önzetlenül kiszolgálta gólpasszal Bruno Fernandest, a szurkolók CR-t kezdték éltetni –, és ezzel el is dőlt a mérkőzés, pedig még egy órája sem játszottak a csapatok.

Ezek után a legjobb török teljesítménnyel egy fiatal fiú rukkolt ki, de nem az időközben beálló Yildiz, Güler párosból, hanem a lelátóról: a tízéves forma srác berohant Ronaldóhoz, csinált egy szelfit, majd az őt üldözőbe vevő biztonságiakat is lesprintelte. Amikor elkapták, óriási taps közepette hagyhatta el a játékteret.

Idővel a lelátóra költöző mini Isztambul is elvesztette hangerejét, és a portugál szurkolók ünnepelhették felszabadultan a győzelmet és azzal együtt a csoportelsőséget. 0–3

1. Portugália 2 2 – – 5–1 +4 6 2. Törökország 2 1 – 1 3–4 –1 3 3. Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 4. Grúzia 2 – 1 1 2–4 –2 1 AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

F-CSOPORT

JÚNIUS 18., KEDD

Dortmund: Törökország–Grúzia 3–1

Lipcse: Portugália–Csehország 2–1

JÚNIUS 22., SZOMBAT

Hamburg: Grúzia–Csehország 1–1

18.00, Dortmund: Törökország–Portugália 0–3

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország