Parázs meccsen egy-egy pont járt Csehországnak és Grúziának

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Grúzia–Csehország 1–1 (1–0)

Hamburg, Volksparkstadion, 46 524 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seiderl, Rafael Foltyn) – németek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kvirkvelia (Gvelesziani, 82.), Kasia, Dvali – Citaisvili (Locsosvili, 62.), Davitasvili (Csakvetadze, 63.), Mekvabisvili, Kocsorasvili, Kakabadze – Mikautadze (Kvilitaia, 88.), Kvarachelia (Lobzsanidze, 83.). Szövetségi kapitány: Willy Sagnol

CSEHORSZÁG: Stanek – Holes, Hranac, Krejcí – Coufal, Provod (Barak, 82.), Soucek, D. Jurásek (Sevcík, 82.) – Cerny (M. Jurásek, 55.), Schick (Chytil, 68.), Hlozek (Lingr, 55.). Szövetségi kapitány: Ivan Hasek

Gólszerző: Mikautadze (45+3. – 11-esből), ill. Schick (59.)

Sárga lap: Kasia (36.), Gvelesziani (82.), Mekvabisvili (83.), Kocsorasvili (90+5.), ill. Coufal (18.), Provod (40.), D. Jurásek (47.), Holes (53.), Soucek (81.)

ONLIVE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

Nem is meglepő – hatalmas iramban indult ez a mérkőzés is. Dinamika, sebesség, lendület mindkét oldalon, a csehek és a grúzok is úgy kezdtek, mint akiknek az élete múlik ezen az összecsapáson, ezért addig futnak, ameddig csak bírnak. És futball is volt, két perc alig telt el, amikor a Bayer Leverkusen játékosa, Adam Hlozek megcélozta a grúz kaput, Giorgi Mamardasvili lábbal védett, a kipattanót még kétszer próbálták a kapuba tuszkolni a csehek, de mentettek a védők. Válaszképpen a Napoli klasszisa, Hvicsa Kvarachelia kavarta meg a védelmet – lüktető, élvezetes futballt hoztak az első percek.

Aztán ünnepeltek a csehek, de kiderült, kissé korán: Hlozek arcon rúgta a kapust, a labda a csatár arcára pattant, és bár a hálóba került a labda, a videózás során kiszúrták: a csatár karját is érintette a labda, így a 40 éves német játékvezető, Daniel Siebert nem adta meg a találatot. Érdekes jelenet: a játékvezető a képernyőjelet mutatta, de nem ment ki a tévékészülékhez, mert ilyen esetben ez is ugyanolyan tényszerű döntés, mint a les, vagy hogy a gólvonalon áthalad-e labda vagy sem: azt nézték a VAR-szobában, a kéz érintette-e a labdát, mert akkor – hiába volt teljesen vétlen a cseh támadó – szabálytalanság miatt Grúzia jöhetett szabadrúgással.

A tempó ettől sem csökkent, élvezetes, változatos volt a találkozó. A félidő közepén aztán keményedett a csata, előkerült a sárga lap többször is, majd a szünet előtti pillanatokban jött a gól: a plzeni Robin Hranac kezére pattant a labda, ezért tizenegyest ítélt a játékvezető a videofelvétel megtekintését követően. Ez eddig nem a bekk Európa-bajnoksága, Portugália ellen róla pattant saját kapujába a labda, most büntetőt ítéltek miatta – noha elsőre furcsának tűnt, hogy nem Nápoly új kedvence, Hvicsa Kvarachelia készülődött a tizenegyeshez, a francia Metz légiósa, Zsorzs Mikautadze megmutatta, miért bíznak benne is, higgadtan a sarokba helyezett.

A fordulás után a csehek megpróbáltak tempót váltani, még fokozni az iramot, és sikerült is egyenlíteni, szerencsés körülmények között, a szöglet után végül Patrick Schick testéről pattant a grúz kapuba a labda. A Bayer Leverkusen támadója később a combjához kapott, le is kellett cserélni, de a kispadról érkezett Mojmir Chytil majdnem nyerő cserének bizonyult: ragyogó mozdulattal fejelt a hosszú sarok felé, de kevéssel eltévesztette a sarkot. A csehek benyomták a kapu elé ellenfelüket, Grúzia próbált kontrázni, és a mérkőzés drámai véget ért, a mindent egy lapra feltéve rohamozó csehek kinyíltak, és tíz másodperccel a vége előtt három grúz egyetlen cseh védőre vitte a (meccs)labdát, Szaba Lobzsanidze a léc fölé lőtt ordító helyzetben. Így mindkét gárda egy ponttal várja a záró fordulót, és futballtörténelem: megszületett Grúzia első pontja Eb-n.

Milyen könnyen lehetett volna ebből három is… 1–1

ONLIVE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Törökország 1 1 – – 3–1 +2 3 2. Portugália 1 1 – – 2–1 +1 3 3. Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 4. Grúzia 2 – 1 1 2–4 –2 1

KÉSŐBB

18.00: Törökország–Portugália, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Belgium–Románia, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az F-csoport további programja

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország