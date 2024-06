A török bombák napja: Grúzia pont nélkül maradt története első Eb-meccsén

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–GRÚZIA 3–1 (1–1)

Dortmund, Signal Iduna Park, 59 127 néző. Vezette: Facundo Tello (Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky) – argentinok

TÖRÖKORSZÁG: Günök – Müldür (Celik, 85.), Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Ayhan (Demiral, 79.), Calhanoglu (Özcan, 90+2.) – Güler (Yazici, 79.), Kökcü, Yildiz (Aktürkoglu, 85.) – Yilmaz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Kvirkvelia (Zivzivadze, 85.), Kasia, Dvali, Citaisvili (Locsosvili, 74.) – Kocsorasvili, Mekvabisvili (Altunasvili, 89.), Csakvetadze (Davitasvili, 74.) – Mikautadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Willy Sagnol

Gólszerző: Müldür (25.), Güler (65.), Aktürkoglu (90+7.), ill. Mikautadze (32.)

Sárga lap: Bardakci (35.), Calhanoglu (89.), ill. Kvirkvelia (55.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

ÖSSZEFOGLALÓ

Argentin bíró az Európa-bajnokságon? Miért ne? Facundo Tello játékvezető „cserediákként” érkezett Németországba, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a dél-amerikai szövetséggel kötött együttműködésének köszönhetően bíráskodhatott a török–grúz összecsapáson. A játékosokat fel is kellett készíteni a távolról érkező vendégre, a hazájában a legjobb bírónak számító Tello, ha valamit, a szövegelést és a felesleges keménykedést nem tűri – nem vicc, volt, hogy egy River Plate–Boca Juniors meccsen tíz játékosnak mutatta fel a piros lapot…

A kezdés előtt a lelátókon máris kioszthatott volna akár kétszázat is, még ki sem jöttek a csapatok melegíteni, a két szurkolótábor egy része összeakaszkodott egymással, csattantak a pofonok, repültek a műanyag poharak. A tempót aztán a csapatok is tartották, élvezetes, lüktető első félidőt produkáltak. A török válogatott kapufával kezdett, majd Mert Müldür a torna eddigi legszebb gólját szerezve lőtte ki kapásból a bal felső sarkot, amivel az Eb-k történetének 500. gólszerzője lett ezzel – méltó találat volt.

Mert Müldür az Eb egyik legszebb gólját lőtte (Fotó: AFP)

Úgy tűnt, fél percen belül jön a duplázás is, ám a VAR les miatt érvénytelenítette az újabb török gólt – Kenan Yildiz egy fél lábfejjel volt előrébb –, nem sokkal később pedig egyenlítettek a grúzok. Zsorzs Mikautadze beváltotta ígéretét, a meccs előtt gólt ígért, a Metz légiósa az első adandó alkalommal be is vágta a labdát a bal alsó sarokba. Grúzia első Európa-bajnoki mérkőzésén történelmi találat volt ez, a fehér mezes futballisták ugráltak is egymás nyakába, mintha ezzel megnyerték volna az Eb-t.

Zsorzs Mikautadze gólöröme (Fotó: Getty Images)

De hiába az öröm, nem bírta a nyomást az újonc válogatott. A fordulást követően a 19 esztendős Arda Güler irigyelte meg Mert Müldür szépségdíjas gólját, annyi különbséggel, hogy amíg csapattársa jobbal lőtte ki a bal felső sarkot, ő ballal a jobbat. A torna eddigi egyik legjobb kilencven percét hozta a kedd esti összecsapás, a két együttes több mint harmincszor próbálkozott gólszerzéssel.

Arda Güler bombáját nem védhette Giorgi Mamardasvili (Fotó: Getty Images)

És hogy a hajrá se legyen unalmas, Giorgi Kocsorasvili tűnt fel a török tizenhatoson belül, finom mozdulattal átverte védőjét, majd a lécre lőtte a labdát. A végére is maradtak izgalmak, a szakadó esőben Grúzia kevés híján egyenlített, centimétereken múlt (újabb kapufa!), és amikor már a kapus is előrehúzódott a szögletnél, a törökök újabb, Kerem Aktürkoglu révén ezúttal üres kapus gólt szereztek, így győzelemmel kezdtek egy tornát.

Az utolsó percben jött a slusszpoén (Fotó: Getty Images)

Az utolsó pillanatig nyílt, izgalmas és szórakoztató volt ez az összecsapás. 3–1

TÖRÖKORSZÁG

Kapusok: 12 – Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 – Ugurcan Cakir (Trabzonspor), 1 – Mert Günok (Besiktas)

Védők: 4 – Samet Akaydin (Panathinaikosz – Görögország), 14 – Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 – Zeki Celik (Roma – Olaszország), 3 – Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 20 – Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), 13 – Ahmetcan Kaplan (Ajax – Hollandia), 18 – Mert Müldür (Fenerbahce)

Középpályások: 22 – Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 – Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 – Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), 15 – Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 5 – Okay Yokuslu (West Bromwich Albion – Anglia), 16 – Ismail Yüksek (Fenerbahce)

Támadók: 25 – Yunus Akgün (Leicester City – Anglia), 7 – Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), 8 – Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 17 – Irfan Kahveci (Fenerbahce), 24 – Semih Kilicsoy (Besiktas), 9 – Cenk Tosun (Besiktas), 11 – Yusuf Yazici (Lille – Franciaország), 19 – Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), 26 – Bertug Yildirim (Rennes – Franciaország), 21 – Baris Alper Yilmaz (Galatasaray)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

GRÚZIA

Kapusok: 12 – Luka Gugesasvili (Qarabag – Azerbajdzsán), 1 – Giorgi Loria (Dinamo Tbiliszi), 25 – Giorgi Mamardasvili (Valencia – Spanyolország)

Védők: 3 – Lasa Dvali (APOEL – Ciprus), 6 – Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar Doneck – Ukrajna), 15 – Giorgi Gvelesziani (Perszepolisz – Irán), 2 – Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), 4 – Guram Kasia (Slovan Bratislava – Szlovákia), 5 – Szolomon Kvirkvelia (Al-Ahdud – Szaúd-Arábia), 14 – Luka Locsosvili (Cremonese – Olaszország), 24 – Dzsemal Tabidze (Panetolikosz – Görögország)

Középpályások: 18 – Szandro Altunasvili (Wolfsberg – Ausztria), 21 – Giorgi Citaisvili (Dinamo Batumi), 10 – Giorgi Csakvetadze (Watford – Anglia), 9 – Zuriko Davitasvili (Bordeaux – Franciaország), 17 – Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), 6 – Giorgi Kocsorasvili (Levante – Spanyolország), 16 – Nika Kvekveszkiri (Lech Poznan – Lengyelország), 23– Szaba Lobzsanidze (Atlanta United – Egyesült Államok), 20 – Anzor Mekvabisvili (Universitatea Craiova – Románia), 19 – Levan Sengelia (Panetolikosz – Görögország), 26 – Gabriel Szigua (Basel – Svájc)

Támadók: 7 – Hvicsa Kvarachelia (Napoli – Olaszország), 11 – Giorgi Kvilitaia (APOEL – Ciprus), 22 – Georgesz Mikautadze (Metz – Franciaország), 8 – Budu Zivzivadze (Karlsruher SC – Németország)

Szövetségi kapitány: Willy Sagnol (francia)

F-CSOPORT

JÚNIUS 18., KEDD

Dortmund: Törökország–Grúzia 3–1

21.00, Lipcse: Portugália–Csehország

JÚNIUS 22., SZOMBAT

15.00, Hamburg: Grúzia–Csehország

18.00, Dortmund: Törökország–Portugália

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország