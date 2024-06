Münchenbe igyekvő román ultrákat tartóztatott le, majd toloncolt ki a német rendőrség

Az említett csoportok állítása szerint a müncheni reptér mellett a vasútállomásokon, valamint Németország szárazföldi határain is feltartóztatták a meccsre igyekvő kemény mag tagjait, majd őrizetbe vételük után kitoloncolták őket az országból. Az ultrák szerint a rendőrök kifejezetten a válogatott meccseire járó csoportokra (Uniti Sub Tricolor, Honor Et Patria, Ultras Craiova) „utaztak”, ellenben a klubokhoz kötődő csoportok már a helyszínen vannak. A fent ismertetett állítás értelmében a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) és a román csendőrség (Jandarmeria) elküldött egy listát a német rendvédelmi szerveknek, valamint az Interpolnak az említett csoportosulások tagjairól, mint veszélyes személyekről.

A román válogatott ultrái az elmúlt években rendre nacionalista felhangú rendbontásokkal hívták fel magukra a figyelmet – 2023 márciusában a kemény mag tagjai az Andorra elleni idegenbeli Eb-selejtezőn estek egymásnak, majd a pirotechnikai bemutató és magyarellenes rigmusok skandálása miatt a rendőrség távolította el a stadionból a rendbontókat.

Tavaly szeptemberben a Koszovó elleni hazai mérkőzés szakadt félbe, miután az ultrák a „Koszovó Szerbia része” rigmust skandálták – az UEFA mindkét esetben zárt kapus mérkőzéssel sújtotta keleti szomszédunk válogatottját.

A FRF és a román csendőrség – feltéve, hogy valóban összehangolt akció történt – vélhetően így kívánta megelőzni az ilyen és ehhez hasonló incidenseket, főleg annak fényében, hogy a román ultrák a válogatott legutóbbi, Liechtenstein elleni felkészülési meccsén is a „ki a magyarokkal az országból” rigmust skandálták.