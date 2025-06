U21-es Eb: a dánok és a hollandok jutottak tovább a D-csoportból

Nem bízták a véletlenre a dolgokat a dánok a Finnország elleni mérkőzésen, a Sporting húszéves csatára, Conrad Harder Thomas Jörgensen passzából ugyanis már a 10. percben megszerezte a vezetést. A második félidő derekán újra Harder volt eredményes: a 68. percben a Newcastle-ban pallérozódó William Osula beadását értékesítette. Ezután jött el a finnek ideje: előbb Naatan Skytta lőtt a léc alá, a 82. percben pedig Topi Keskinen egyenlített – a helyzetet a bolognai Niklas Pyyhtiä készítette elő. A dánok azonban ezt nem igazán bánták, mivel így is, úgy is továbbjutottak a csoportból. 2–2

A hollandok és az ukránok számára is a továbbjutás volt a tét a D-csoport második mérkőzésén, az oranjénak feltétlenül nyernie kellett a negyeddöntőbe jutáshoz. A narancsmezesek sikeréhez nem férhetett kétség: a 34. percben a groningeni Luciano Valente Ruben van Bommeltől kapott remek labdát, és a bal felsőbe lőtt. A második félidőre is jutott holland találat: a németalföldiek 10-ese, Kenneth Taylor szerzett labdát, önzetlenül tálalt Thom van Bergen elé, aki pazar lövéssel fejezte be az akciót. A hollandoknak Youri Reeger 81. percbeli kiállítása miatt még lehetett némi izgulnivalójuk, ám az ukránok nem tudtak élni a létszámfölény adta lehetőséggel, így maradt a 2–0-s holland győzelem, meg a továbbjutás.

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

Dánia–Finnország 2–2 (Harder 10., 68., ill. Skytta 73., Keskinen 82.)

Hollandia–Ukrajna 2–0 (Valente 34., Van Bergen 57.)

B-CSOPORT

21.00: Anglia–Németország (Tv: M4 Sport)

21.00: Szlovénia–Csehország