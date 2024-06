Hetes Európa-bajnoki nyeretlenségi szériáját törné meg a magyar válogatott a németek ellen

Képalá: Legutóbb 2022-ben Lipcsében Szalai Ádám parádés, sarkazásos góljával összejött az idegenbeli siker a németekkel szemben



A CSOPORT, 1. FORDULÓ, JÚNIUS 19., 18.00, STUTTGART



NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG – ÉLŐBEN AZ NSO-N!



♦ A második világháború előtti, majd az egyesített Németországgal szemben minimális különbséggel a magyar válogatott javára billen a mérleg: 9 győzelem, 9 döntetlen, 8 vereség, 51–53-as gólkülönbség. A jubileumi, 50. magyar gólt a Puskás Akadémia játékosa, Nagy Zsolt rúgta a 2022 júniusában rendezett budapesti 1–1-es Nemzetek Ligája-találkozón. A jogelődnek tekintett Német Szövetségi Köztársaság elleni találkozók mutatóját (3–3–5) az előbbi számsorhoz hozzáadva, 12 győzelem, 12 iksz és 13 vereség, 68–74-es gólkülönbség az összesített egyenleg.



♦ Idegenben hivatalos mérkőzésen eddig háromszor sikerült legyőzni Németországot: 1911-ben Münchenben 4:1-re, 2004 júniusában a portugáliai Eb előtt Kaiserslauternben Torghelle Sándor duplájával – ugyancsak felkészülési mérkőzésen – 2–0-ra, majd legutóbb 2022 szeptemberében a lipcsei Nemzetek Ligája-visszavágón Szalai Ádám látványos sarkazásos góljával 1–0-ra (VIDEÓ ITT). A Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) otthonában vendégként egyszer jött össze a magyar diadal: 1985-ben a Mezey-válogatottnak Hamburgban Péter Zoltán lövésével (1–0).

(Az 1972-es müncheni ötkarikás játékok középdöntőjében 4–1-re vertük meg az NSZK-t a müncheni Olimpiai Stadionban, a szövetségek azonban ezt nem tekintik hivatalos találkozónak. Nálunk ugyanis majdnem a teljes A-válogatott szerepelt, míg a nyugatnémeteknél egyedül Uli Hoennes volt ott az 1972-es Európa-bajnok csapatból, az egyenlítő góljukat pedig a Bayern München későbbi sikeredzője, Ottmar Hitzfeld lőtte.)



♦ Tétmérkőzést eddig mindössze hatot vívtunk, a mérleg a magyar válogatott felé billen (3–2–1). Az 1912-es stockholmi olimpián Schlosser Imre három góljával 3:1-re nyertünk. Az 1954-es svájci világbajnokságon a csoportküzdelmek során 8:3 volt ide, majd a döntőben 3:2 a nyugatnémeteknek. 2021 nyarán a müncheni Európa-bajnoki csoportmeccsen 2–2-re végeztünk, és ezzel a német csapat jutott tovább a nyolcaddöntőbe. 2022-ben a Nemzetek Ligájában a magyar fővárosban 1–1-re végzett a két csapat, majd Lipcsében 1–0-s magyar siker született. Amióta Marco Rossi a szövetségi kapitány, a magyar válogatott még veretlen a németek ellen (2 győzelem, 1 döntetlen), ráadásul az előző három találkozón Manuel Neuerék egyetlen percig sem vezettek a mieink ellen!



♦ A jelenlegi magyar keretből ketten, Fiola Attila és Nagy Ádám szerepelt a legtöbbször a nationalelf ellen – mindketten négyszer, hiszen már a 2016-os Eb előtti kaiserslauterni 0–2-es felkészülési találkozón is pályára léptek.



♦ A magyar keretből jelenleg hatan légióskodnak Németországban, Gulácsi Péter és Willi Orbán (RB Leipzig), Sallai Roland (Freiburg), Schäfer András (Union Berlin), Szalai Attila (Hoffenheim) és Dárdai Márton (Hertha Berlin), Szoboszlai Dominik pedig 2021 januárjától két és fél éven át játszott a Bundesligában – ugyancsak lipcsei színekben.



♦ Marco Rossi jelöltjei közül Balogh Botond és Nego Loic sérülés miatt biztosan nem lép pályára, és az is eldőlt, hogy a 70-szeres válogatott Lang Ádám nem lesz ott a kezdőben.



♦ Stuttgartban még sosem lépett pályára a magyar labdarúgó válogatott a németek ellen.



♦ A mérkőzés játékvezetője a holland Danny Makkelie lesz, aki eddig háromszor fújt Magyarországnak, és az első alkalommal, 2017 szeptemberében a Groupama Arénában a portugálok ellen (0–1) könyöklésért már a 30. percben kiállította Priskin Tamást. Másodjára a 2021-es kinti albán–magyar vb-selejtezőt (0–1) vezette, legutóbb pedig tavaly novemberben a montenegróiak elleni záró Eb-selejtezőt (3–1).



NÉMETORSZÁG



♦ A háromszoros kontinensbajnok, házigazda németek (1972, 1980 és 1996) a tornán bemutatkozásként 5–1-re lépték le a 44. perctől emberhátrányban játszó skótokat, ez az Eb-ken a nyitó mérkőzések történetének legnagyobb különbségű győzelme.



♦ A nationalelf nyolcadjára nyerte meg első meccsét a tornán, rajta kívül egyetlen válogatott sem tud hatnál több győzelmet felmutatni első összecsapásain.



♦ A torna első gólját Florian Wirtz lőtte, aki 21 évesen és 42 naposan a legfiatalabb német Európa-bajnoki gólszerző lett. A második találat Jamal Musiala névhez fűződött, így az Eb-k során most fordult elő először, hogy egy találkozón belül egy válogatottban két gólt is legfeljebb 21 éves játékosok szereztek.



♦ A német válogatottban a Sofascore szerint a skótok ellen a legjobb teljesítményt Kai Havertz (8.0) nyújtotta, megelőzve Musialát és Toni Kroost (7.97.9). Meglepő, hogy a legalacsonyabb pontértékelést a kapus Manuel Neuer kapta (6.3). Érdekesség, hogy az eredmenyek.com honlap pontosan ugyanezt az osztályzatot adta a lista végére került hálóőrnek, viszont ott a meccs legjobbja Musiala lett 9.4-gyel.



♦ Ami a formát illeti, Julian Nagelsmann együttese a legutóbbi öt mérkőzésén négy győzelem mellett egy döntetlent játszott, Ukrajnával (0–0).



MAGYARORSZÁG



♦ A magyar válogatott a svájciak elleni 3–1-es vereséggel nyitotta a tornát, Marco Rossi csapatának legjobbja két statisztikai portálnál is az Európa-bajnokságok históriájának legfiatalabb csapatkapitánya, a sok szurkoló által élesen bírált Szoboszlai Dominik volt: a Sofascore-nál 8.0-s, az eredmenyek.com oldalon 7.2-es értékelést kapott. A Liverpool középpályását az előbbi honlapnál Sallai Roland (7.2) és Varga Barnabás (7.1), míg az utóbbinál Willi Orbán (7.0) és Varga követte (6.8). A leggyengébb teljesítményt a Sofascore szerint hármas holtversenyben Lang Ádám, Schäfer András és Kerkez Milos (6.3-6.3), míg a eredmenyek.comnál Fiola Attila (6.2) nyújtotta.



♦ A svájciak elleni volt a magyar válogatott egymást követő hetedik nyeretlen Eb-mérkőzése (4 iksz, 3 vereség), ez a leghosszabb ilyen negatív sorozat most az Eb mezőnyében. Legutóbb 2016. június 14-én Ausztriát sikerült legyőzni (2–0).



♦ A svájciak magyarok elleni első találatát megszakítás nélkül 22 átadás előzte meg, az Opta adatelemző cég szerint ez a harmadik leghosszabb olyan passzsorozat 1980 óta az Európa-bajnokságokon, amely gólt eredményezett.



♦ A 2024-es Eb nyitányán egy félidőt játszó Nagy Ádám hét mérkőzéssel beérte az Eb-szerepléseket illetően a magyar örökranglistán Szalai Ádámot, és ha a németek elleni is beállítják, akkor egyedüli csúcstartóvá válik.



♦ Múlt szombaton 20 évével és 221 napjával a bal oldali szárnyvédő, Kerkez Milos lett az Eb-k történetének harmadik legfiatalabb magyar játékosa Varga Zoltán (19 év 171 nap, 1964) és Bene Ferenc (19 év 183 nap, 1964) után. A 34 esztendős és 119 napos Fiola Attila pedig Király Gábor (40 év, 86 nap) és Gera Zoltán (37 év, 65 nap) után a harmadik legidősebb.



♦ Egy mérkőzésen belül a leggyorsabb magyar találat holtversenyben Szalai Ádám és Bene Ferenc nevéhez fűződik, mindketten a 11. percben találtak be, előbbi 2021-ben a németek, utóbbi 1964-ben a dánok ellen.



♦ A szerdai stuttgarti találkozón döntő lehet, melyik csapat szerzi az első gólt: amikor ugyanis az Eb-ken magyar válogatott szerezte meg a vezetést, még egyszer sem vesztett (2 diadal, 3 döntetlen), ha viszont hátrányba került, sohasem sikerült megfordítania a meccset (1 iksz, 6 vereség).



A CSOPORT, 2. FORDULÓ, JÚNIUS 19., 21.00, KÖLN



SKÓCIA–SVÁJC



♦ A németek elleni 1–5-tel indító, még pont nélküli Skócia és a mienk elleni 3–1-es sikerrel három ponttal álló Svájc eddig 16-szor mérkőzött egymással, az örökmérleg 8 skót győzelem, 3 döntetlen, 5 svájci siker.



♦ Az 1996-os angliai Európa-bajnokságon Ally McCoist góljával 1–0-ra a skótok nyertek.



♦ Legutóbb 2006 márciusában egy barátságos mérkőzésen, Glasgow-ban találkoztak és a vendég svájciak 3–1-re győztek.



♦ A skótoknál az első fordulóban kiállított középhátvéd, Ryan Porteous eltiltás miatt, a svájciaknál a balszélső Steven Zuber és a védekező középpályás Denis Zakaria sérülés miatt nem szerepelhet.



EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Németország 1 1 – – 5–1 +4 3 2. Svájc 1 1 – – 3–1 +2 3 3. MAGYARORSZÁG 1 – – 1 1–3 –2 0 4. Skócia 1 – – 1 1–5 –4 0

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)



NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann



SKÓCIA

Kapusok: Zander Clark (Heart of Midlothian FC), Craig Gordon (Heart of Midlothian FC), Angus Gunn (Norwich City – Anglia), Liam Kelly (Motherwell)

Védők: Liam Cooper (Leeds United – Anglia), Grant Hanley (Norwich City – Anglia), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), Ryan Porteous (Watford – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Manchester United – Anglia)

Támadók: Ché Adams (Southampton – Anglia), Ben Doak (Liverpool – Anglia), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers – Anglia), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian FC)



SVÁJC

Kapusok: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ulisses Garcia (Marseille – Franciaország), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Augsburg – Németország), Bryan Okoh (Red Bull Salzburg – Ausztria), Becir Omeragic (Montpellier – Franciaország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Joel Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Andi Zeqiri (Genk – Belgium), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)