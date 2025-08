NB I: öt év után várja az Újpest újra az élről a 2. fordulót

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 2. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

DEBRECENI VSC–MTK BUDAPEST

♦ A 99. meccsük jön ebben a párharcban, az eddigiekből 32 hozott debreceni sikert, 20-szor döntetlenre végeztek, 46-ot pedig az MTK nyert meg.

♦ Az előző bajnokságban mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő és az éppen aktuális hazai csapat egyszer sem tudott győzni. Ősszel Debrecenben 3–2-re az MTK, majd a fővárosban 2–0-ra a Loki nyert, de úgy, hogy a kék-fehérek mindkétszer tízen fejezték be a mérkőzést: szeptemberben Varju Benedeket a 81., a visszavágón Molnár Ádint a 73. percben állították ki. Májusban a Loki otthonában nem esett gól, a vendégektől Bognár István tizenegyest hibázott.

♦ Debrecenben 52 bajnoki játszottak, és bár a hazaiak az előző négy alkalommal összesen csupán egy pontot tudtak szerezni (1–3, 1–2, 2–3, 0–0), összességében minimális különbséggel még mindig a hajdúságiak felé billen a mutató: 20-szor nyert a Loki, 13 iksz és 19 MTK-siker mellett. A gólkülönbség viszont a fővárosiak számára pozitív (90–77).

♦ Az előző bajnokságban az átlagban legtöbb gólt kapó (1.78/meccs) DVSC védelme a zalaegerszegi nyitányon is beszedett 3-at, de a csapat mindig egyenlíteni tudott (3–3). A legutóbb 13 találattal házi gólkirály Bárány Donát ötmeccses szünet után volt újra eredményes, ráadásul kétszer is.

♦ Az MTK szombaton 1–1-et ért el otthon a címvédő Ferencváros ellen, így már sorozatban 3 bajnoki óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség), és március közepe óta az NB I-ben egyedül a kieső KTE-t tudta legyőzni.

♦ A DVSC tavasszal 5–4–7-es mérleggel úgy lett utolsó előtti a hazai tabellán, hogy a legutóbbi két otthoni bajnokija 0–0-ra végződött, de így is a legtöbb gólt kapta a mezőnyben, 16 meccsen 30-at (1.88-as átlag).

♦ A fővárosi kék-fehérek 5–5–7-es mutatóval az 5. helyen zártak a vendégtáblázaton, viszont a március 1-jei újpesti 5–1-es sikerük óta lejátszott 6 házon kívüli bajnokijukon nem tudtak nyerni (4 döntetlen, 2 vereség).

SZOMBAT

DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Ötvenhatszor mérkőztek meg eddig a legfelső osztályban, és az örökmérleg a februárban Németh Dániel 96. perces, megpattanós lövésével összejött sikerrel billen a zalaiak felé: 19 DVTK-győzelem, 17 döntetlen, 20 ZTE-diadal. A párharc gólkülönbsége is szoros: 81–80 a kék-fehérek javára.

♦ A legutóbbi bajnokságban 4-4 pontot szereztek egymás ellen. Előbb a DVTK, majd a ZTE nyert házigazdaként 2–1-re, májusban pedig a párharc során ötéves szünet után ikszeltek újra (1–1).

♦ Diósgyőrben jelentős a hazai csapat fölénye, hiszen 28 alkalomból csak 5-ször tudott győzni a ZTE: 1981-ben (0–1), 1984-ben (1–2), 2006-ban (1–4), 2020-ban (1–3) és 2023-ban (0–3). A találkozóik több mint a fele, 16 hozott DVTK-győzelmet, a döntetlenek száma 6.

♦ Amíg az első diósgyőri vezetőedzői időszakát egy Fehérvár elleni 4–0-s sikerrel, addig a másodikat egy újpesti 3–1-es vereséggel kezdte Vladimir Radenkovics. A tavaszi idényt is beszámítva a piros-fehérek az előző 4 NB I-es találkozójukból hármat elvesztettek és közben egyedül az MTK-t verték meg (2–1).

♦ Hiába vezetett a ZTE a Fizz Liga nyitányán 3-szor is otthon a DVSC ellen, végül be kellett érnie egy ponttal (3–3). A zalai csapat az előző bajnokságot 5 iksszel zárta, így ez már sorozatban a 6. döntetlenje volt, ami új rekord a klub történetében.

♦ Miután a Zalaegerszeg új portugál vezetőedzőjét, Nuno Campost szombaton kiállították, ezúttal nem ülhet le a kispadra.

♦ A DVTK az előző idényben a pontjai majdnem 60 százalékát otthon gyűjtötte be, 44-ből 26-ot, 7–5–5-ös mérlegével hetedik volt a hazai táblázaton.

♦ Látogatóként csupán Újpesten és Fehérváron tudott nyerni a Zalaegerszeg a tavasszal véget ért bajnokságban. Idegenben emellett 6-szor ikszelt és 8-szor kikapott, amivel 9. lett a vendégtabellán.

FERENCVÁROSI TC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Az élvonalban még sosem mérték össze erejüket, amikor azonban az FTC 2006 nyarától három idényen át NB II-es volt, 6-szor is találkoztak, a mérleg 3 ferencvárosi siker, 3 döntetlen.

♦ Az Üllői úti stadionban rendre fölényes győzelmet arattak a zöld-fehérek, 2007-ben és 2008-ban 4–0-ra, 2009 májusában 5–0-ra nyertek. Az első fővárosi meccsükön az FTC első gólját az MTK jelenlegi vezetőedzője, Horváth Dávid fejelte, míg a legutóbbin Ferenczi István négyszer is betalált.

♦ A Bajnokok Ligája selejtezőjében az örmény Noa ellen kettős győzelemmel továbbjutó FTC a 90 perceket tekintve 20 tétmeccs óta veretlen (15 győzelem, 5 döntetlen), egyedül a Paks elleni májusi kupadöntőt bukta el tizenegyesekkel.

♦ A Ferencvárossal 2020-ban fordult elő legutóbb, hogy döntetlennel kezdte a bajnokságot. Akkor is és most is MTK ellen idegenben ért el 1–1-et.

♦ Bár a Kazincbarcika története első NB I-es mérkőzésén vasárnap 2–1-re alulmaradt a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia vendégeként, 5 NB I-es újoncot a pályára küldve a Sofascore sportstatisztikai portál szerint így is a 9. legjobb csapatteljesítményi mutatót (10-es skálán 6.73-at) kapta a fordulóban, tehát három együttest is megelőzött a mezőnyben.

♦ Az FTC 10–5–1-es mérleggel csak második lett legutóbb a hazai tabellán, a legkevesebb gólt kapta (11) és egálban a legtöbb gólt szerezte (34). Legutóbb február 16-án a Paks vitte el a 3 pontot Groupama Arénából (0–2), azóta otthon 4-szer nyert, 2-szer ikszelt.

♦ A Barcika az előző idényben 5-ször szerepelt a fővárosban az NB II-ben és egyszer sem kapott ki: 3-szor nyert, 2-szer ikszelt. Legutóbb, május 12-én 1–0-ra verte meg Kispesten a Honvédot.

VASÁRNAP

PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Mindössze 5-ször találkoztak az élvonalban, a mérleg 4 Puskás Akadémia-diadal és 1 nyíregyházi győzelem, 10–3-as gólkülönbség. A felcsútiak az előző bajnokságban mind a 9 pontot begyűjtötték a szabolcsiak ellen, és rendre legalább kétgólos győzelmet arattak.

♦ A Pancho Arénában 2015 májusában a nyírségiek Tar Zsolt 92. perces öngóljának köszönhetően úgy nyertek 2–1-re, hogy a 86. percben még vesztésre álltak. Tavaly augusztusban 3–1-re a házigazda felcsútiak győztek, de a gólszerzőik – Komáromi György, Jonathan Levi és Jakub Plsek – azóta már mind eligazoltak tőlük.

♦ A Puskás Akadémia akárcsak egy éve Újpesten, úgy ezúttal otthon az újonc Kazincbarcikával szemben is egy 2–1-es sikerrel indította az idényt, a gólokat akkor is és most is Lamin Colley szállította. A gambiai csatár a Sofascore-nál a maximális 10-es osztályzattal az 1. forduló játékosa lett, a felcsútiak kupabúcsúját jelentő csütörtöki, Arisz Limassol elleni Konferencialiga-találkozón (0–2) azonban a piros lapjával negatív főszereplővé vált.

Ellentmondásos héten van túl Lamin Colley, a Puskás Akadémia támadója: az NB I nyitányán a forduló legjobbja lett, a csütörtöki kupameccsen viszont kiállították (Fotó: Dömötör Csaba)

♦ A Nyíregyháza az első élvonalbeli Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadón 85 percen át hátrányban volt a Kisvárdával szemben, végül egy vitatható tizenegyes értékesítésével egy pontot mégis megmentett (1–1). Szabó István együttese így már 6 találkozó óta veretlen (2 diadal, 4 iksz) és ez volt sorozatban a harmadik döntetlenje.

♦ Az előző 4 hazai bajnoki meccsüket megnyerték a felcsútiak, de úgy, hogy közben mindig rúgtak is és kaptak is gólt. Legutóbb április 6-án az MTK vitt el pontot tőlük (1–1), nyerni pedig tavaly december 7-én az ETO tudott az otthonukban (0–3).

♦ A Szpari az előző bajnokságban 2–4–10-es mérleggel utolsó előtti lett a vendégtabellán, egálban a legkevesebb gólt szerezte (13) és holtversenyben a legtöbbet kapta (34). 2025-ben az egyetlen házon kívüli győzelmét február 15-én, Diósgyőrben aratta (2–1).

♦ Jubileumra készülhet Hornyák Zsolt, hiszen ez lesz sorozatban a 200. NB I-es mérkőzése a Puskás Akadémia vezetőedzőjeként. A 48 veresége mellett éppen kétszer annyi, azaz 96 győzelmet tud felmutatni, míg a döntetlenjeinek száma 55.

KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC

♦ 2018 óta 18-szor meccseltek az NB I-ben, az örökmérleg minimális különbséggel billen a tolnaiak felé, akik 7-szer nyertek, 5 döntetlen és 6 kisvárdai siker mellett, a gólkülönbség 27–26 a zöld-fehéreknek.

♦ A tolnaiak a bajnokikon 4-es győzelmi sorozatban vannak a várdaiakkal szemben. Legutóbb tavaly májusban a Paks otthon úgy győzött 2–1-re, hogy közben két tizenegyest is elrontott: Könyves Norbert lövését Kovács Marcell hárította, majd a másodikat Hahn János fölé rúgta. A zöld-fehérek 2024-ben akkor ezzel a sikerrel biztosították be a második helyüket.

♦ Kisvárdán 4 hazai siker és 3 iksz mellett csupán egyszer tudott diadalmaskodni a Paks, 2024 februárjában Mezei Szabolcs tizenegyesével úgy nyert 1–0-ra, hogy a másik oldalon Jasmin Mesanovic büntetőjét Szappanos Péter kivédte.

♦ A közelmúltban kétszer is összehozta őket a sors a Mol Magyar Kupában: 2023 tavaszán az elődöntőben a házigazda atomvárosiak hátrányból fordítva 2–1-re, majd az idén áprilisi negyeddöntőben idegenben 1–0-ra győzték le az utóbb már NB II-es szabolcsiakat.

♦ Vasárnap a 200. élvonalbeli mérkőzését játssza a nyíregyházi 1–1-gyel rajtoló Kisvárda, amelynek az eddigi mérlege 69 győzelem, 53 döntetlen és 77 vereség, 242–266-os gólkülönbség. A 100. találkozója emlékezetes volt, hiszen négy éve 2–1-re nyerni tudott a Ferencváros otthonában.

♦ A Paks 3-szor is hátrányba került vasárnap otthon az ETO ellen, de mindig egyenlített (3–3), igaz, a záró 20 percben emberelőnyben játszhatott. Az egyetlen csapat a mezőnyben, amely nemzetközi kupaszereplésének köszönhetően már 5 tétmeccsen van túl az új idényben, ezeken 1 győzelem, 3 döntetlen és 1 vereség (0–3 a CFR otthonában) a mérlege. Bajnokit legutóbb május 10-én az FTC ellen vesztett (2–3).

♦ A várdaiak az NB II-ben 10–4–1-es mutatóval másodikok lettek a hazai táblázaton, ráadásul a legjobb gólkülönbséggel (+17). Bajnokin legutóbb egy éve, augusztus 4-én a Budafoktól kaptak ki (1–2).

♦ A tolnaiak legutóbb 6–5–6-os mérleggel, a második legtöbb (26) gólt szerezve 4.-ek lettek a vendégtabellán. 2025-ben 8 idegenbeli bajnokijukból egyedül a győrit bukták el (0–2).

ETO FC–ÚJPEST FC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 140-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 44 győri siker, 36 döntetlen, 60 újpesti győzelem. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.

♦ Az 1. fordulóban pályára lépett játékosok adatai alapján a mezőny legfiatalabb átlagéletkorú együttese (23.6 év) fogadja a legidősebbet (28.8 év).

♦ A lila-fehéreknek az előző közel két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 19 bajnokijukból 13-at elvesztettek, és csupán egyszer, tíz éve, 2015 márciusában tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Az előző bajnokságban a fővárosi 0–0 után előbb Győrben 3–0-ra, majd májusban a Szusza-stadionban 3–2-re maradtak alul.

♦ Győrben 71-szer meccseltek az NB I-ben, ebből 31-szer nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 23-szor pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006-ig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO stadionjából 7-szer is vesztesen tértek haza a fővárosiak és csak 2-szer húzták ki 0–0-val: 2009 júliusában és 2014 októberében.

♦ 2018 őszén a Magyar Kupában azért összejött az újpestieknek egy győri siker, bár a lila-fehérek 2–2 után csak a hosszabbításban, Obinna Nwobodo góljával tudták kiharcolni a továbbjutást az akkor NB II-es ETO ellen.

♦ Az ETO háromszor is vezetett Pakson, mégsem tudott nyerni (3–3), ráadásul a hajrában kiállított, 2004-es születésű – tehát a fiatalszabálynak is megfelelő – Tóth Rajmundot most nélkülöznie kell. A Konferencialigában az örmény Pjunik csütörtöki 3–1-es legyőzésével továbbjutott, viszont 3 bajnoki találkozó óta nyeretlen (2 iksz, 1 vereség).

♦ Az Újpest a Diósgyőr 3–1-es legyőzésének köszönhetően az élről várhatja a 2. fordulót, hasonlóra – igaz, akkor hármas egálban – legutóbb 2020-ban volt példa, amikor a nyitányon az idén visszavonult Simon Krisztián duplájával Pakson tudott 2–1-re nyerni. Olyan pedig előzőleg 18 éve, 2007-ben, Siófokon fordult elő, hogy a lila-fehérek kétgólos győzelemmel (4–2) kezdték a bajnokságot.

♦ Az ETO 8–3–6-os mutatóval 4. lett a hazai táblázaton, odahaza idén csak egyszer, a záró tavaszi fordulóban, az FTC-től kapott ki (1–2). Előtte sorozatban 4-szer nyert házigazdaként.

♦ A lila-fehérek idegenben az előző idényben 5–5–6-os mérleget hoztak össze, ez a 6. helyhez volt elegendő a vendégtabellán. Legutóbb 3–1-re győztek az MTK otthonában, megszakítva ezzel a házon kívüli 5-ös nyeretlenségi szériájukat.



A 2. FORDULÓ PROGRAMJA

augusztus 1., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

augusztus 2., szombat

17.45: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

augusztus 3., vasárnap

17.45: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)