Hatmillióan látták Ádám Martin videóját; többen kerestek rá, mint Messire

Amikor elkezdődött az Európa-bajnokság, Ádám Martinnak 29 ezer követője volt az Instagramon, és ez a szám kevesebb mint két hét alatt 64 ezerre nőtt, köszönhetően annak, hogy eddig a magyar válogatott mindhárom Eb-meccsén pályára lépett. Azzal, hogy több mint a duplájára nőtt követőinek száma, a legnagyobb mértékű ugrást mutatta be a mieink közül az Európa-bajnokság alatt, ám a teljes tornát nézve is az élcsoportba tartozhat. Menedzserétől, a YUNiK Management ügyvezetőjétől, Papp Gábortól megtudtuk, érdekes módon az Eb alatt rengeteg amerikai és dél-amerikai felhasználó követte be a csatár profilját, de afrikai követői is vannak, és klubja, a dél-koreai Ulszan szurkolói miatt Ázsiában sem ismeretlen, tehát már kisebbfajta világhírnévnek örvend.





„Nem vagyok marketingszakember, így leginkább kellemes meglepetés ez a felfokozott érdeklődés Martin körül. Egy ideje foglalkozunk Martin Insta-oldalával, és amennyire értek hozzá, nekem tetszik, ahogy kinéz, ám főként annak köszönheti a köz figyelmét, hogy teljesen önazonos – fogalmazott a játékosügynök. – Ha megkérdezik, mit csinált a legutóbbi Eb-n, akkor gondolkodás nélkül rávágja, hogy a családjával nézte a meccseket és sörözött. Ha a mémekről kérdezik, akkor azt mondja, hogy jót nevet rajtuk. Helyette én árulom el, hogy az összes GPS-adata és fizikai tesztje azt mutatja: élete legjobb erőnléti állapotának örvend jelenleg. Ezért rengeteget dolgozik az elmúlt néhány évben, de ő nem az a hivalkodó típus. Talán az őszintesége miatt ilyen népszerű a szurkolók körében. Illetve igazi karakter, méghozzá az abszolút szerethető fajta.”

További érdekesség, hogy az Eb második napján a Transfermarkt piaci portálon például az ő nevére kerestek rá a legtöbben, Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is megelőzte.

Ádám Martin az Eb előtt szponzorációs szerződést kötött az Adidaszal, és a sportszergyártó az Eb alatt közölt róla egy egyszerű videót a TikTok-csatornáján, amelyen Ádám Martin semmi különöset nem csinál, csak kisétál a válogatott öltözőjéből Weiler im Allgäuban. Ezt a videót az emberek megjelenését bemutató, új aura Tiktok-trendbe ágyazva mutatta be a sportszergyártó, kimondottan a csatár népszerűségét meglovagolva, és három nap alatt 6.3 millióan tekintették meg a felvételt. Miközben például a korábban felvett José Mourinho-videót csak 27 ezren, az angol válogatott Trent Alexander-Arnoldot 263 ezren, Florian Wirtzet 60 ezren. Az Eb alatt feltöltött videók közül csak a spanyol Lamine Yamalét látták többen ezen az oldalon (8.8 milliósan).

„Martin az elején nehezen volt kapható arra, hogy posztoljon magáról vagy a családjáról, nem szeret különösebben szerepelni, pedig egy két élcelődő hozzászólást leszámítva nagyon sok biztató, támogató üzenetet, szeretetet kap a közösségi médiában. A napokban felvetődött, hogy elkezdünk dolgozni a TikTok-csatornáján is, de ennél azért jóval fontosabb feladatok vannak előttünk. A lényeg, hogy csak olyan kezdeményezéshez adja a nevét, amivel tud azonosulni. Elképzelhető, hogy egyetlen márka lesz, amivel a jövőben beazonosítják, így ezt nagy gonddal választjuk majd meg. Ha végül egy sem, az is jobb, mint egy olyan, amit aztán később megbánunk. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy ő elsősorban futballista és a pályán szeretne bizonyítani, nem a virtuális térben” – fogalmazott a játékosügynök.

Papp Gábor hozzátette, Ádám Martint még egy évig köti szerződés a dél-koreai Ulszanhoz, ám abban szinte biztos, hogy minimum az ázsiai piacról lesz érte ajánlat a nyáron. Kérdés, az érdeklődők meg tudnak-e egyezni a klubjával, amely aprópénzért biztosan nem fog lemondani egyik legnépszerűbb játékosáról.