Szívvel-lélekkel – Malonyai Péter jegyzete

HIÁBA ÜNNEP – méltán – egy-egy mérkőzés, nálam azok a futballisták igazán nyerők, akiket hétköznapi mércével mérhetek. Állhatna előttem a sorban valamelyik pénztárnál, elnézést kérhetne, hogy a lábamra lépett a metrón (és fordítva), valósan nézi és értékeli a világot. A sztárallűröket elfogadom, elnézem, de nagyon nem szeretem.

Ebből persze következik, hogy Ádám Martin mentalitása közel áll hozzám. A ma 1977 lakosú Forráskúton honos, onnan indulva járta be a világot, elvégre Dél-Koreába eljutni önmagában is tett, hát még futballistaként. Emellett a válogatottban is otthon volt 2022 márciusa és 2024 októbere között (28 mérkőzés), szerepelt a tavalyi Európa-bajnokságon.

Mégis maradt, aki volt, a vágyai természetesek, legyen biztos helye a Paks csapatában, jussanak minél tovább az Európa-ligában, és legyen olyan formában, hogy Marco Rossi ismét rábólintson a kerettagságára.

Korábbi dél-koreai csapata, az Ulszan jelenleg a klubvilágbajnokságon játszik, Ádám Martin többes szám első személyben beszél róla, azt mondja: „mi”. Teheti, mert neki is része van abban, hogy a csapat ott lehet a tornán. Meg aztán miért mondana mást, ha valaki igazán, szívvel-lélekkel tagja egy közösségnek, szó sem lehet távolságtartásról.

Aligha véletlen, hogy Ádám Martin a Paksban igyekszik újra egyről a kettőre jutni, ott hasonlóan természetes a légkör, mint mondjuk szűkebb pátriájában, Forráskúton. És ahol ugyebár Böde Dániel a jelkép, az etalon, ő éppen úgy egy 2000 lélek alatti faluból származik (Madocsa: 1764), mint Ádám, s megjelenése, megszólalása hasonlóan mentes mindenfajta cirkalmas gesztustól. Pedig ő az elmúlt idény gólkirálya és legjobb csatára, verhetné a mellét, hogy tessék, nézzétek, ez vagyok én!

Persze új évad jön új feladatokkal, Ádám Martinnak nem lesz könnyű, hiszen a télen tért vissza a csapathoz, s nem igazán ment neki a játék. Bízik benne, hogy visszanyeri régi formáját, kihagyhatatlan lesz a Paksból, a válogatottból. Mindent megtesz érte, az pedig jó alap, hogy nem érdeklik a sértő kommentek, gyakran méltatlan kritikák, a rosszindulat lepereg róla, a saját útját járja, bízva abban, hogy a lehető legtovább jut el.

