Ádám Martin: A válogatott meghívóért is hajtok a klubomban

– A Paks ellenfele az Európa-liga-selejtezőben a kolozsvári CFR lesz, ha továbbjut, a Lugano, kiesés esetén a Konferencialigában a Maribor következhet. Mit vár a kupaszerepléstől?

– A CFR-ből már készültem: a második helyen végzett, ráadásul Louis Munteanu személyében a gólkirályt is ez a csapat adta, de erre azt mondom, hogy nálunk meg Böde Dániel lett az NB I legeredményesebb játékosa, így e tekintetben egálban vagyunk. A lényeg persze az, hogy erős csapat az ellenfelünk, meglátjuk, mit tudunk kihozni a párharcból. A Paks azt már megmutatta, bárki ellen képes a jó teljesítményre, bravúreredményre is. A nyáron biztosan lesznek kisebb változások a keretben, de vélhetően a mag együtt marad, ami nagy előny lehet. Én mindenesetre várom, hogy elkezdjük a nemzetközi szereplésünket, bizakodó vagyok.

– Korábbi dél-koreai klubja, az Ulszan Hyundai a klubvilágbajnokságon szerepel – figyelemmel követi a csapat eredményeit?

– Természetesen, és nem is szakadtam el teljesen a klubtól. Vannak, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot, ráadásul szép éveket töltöttem el Dél-Koreában, három bajnoki címet nyertem, jó emlékeim vannak az ottani időszakról. Sajnálom, hogy az Ulszan a dél-afrikai Mamelodi ellen egy nullás vereséggel kezdett a klub-vb-n, most pedig két nehéz mérkőzés vár rá, a Fluminense és a Borussia Dortmund ellen kell helytállnia. Szurkolok a csapatnak, a szememben már az is bravúrnak számít, hogy kijutott a tornára. Ami különleges érzés számomra, hogy amikor az Ulszan kvalifikált a klubvilágbajnokságra, még én is a keretben voltam, és légiósként segítettem ebben.

– Dél-koreai és görögországi légióskodás után tért vissza Paksra, de tavasszal valahogy nem találta a formáját, gyakran kritizálták is. Hogyan élte ezt meg?

– Sokszor elmondtam már, a kritikák leperegnek rólam. Novemberben eljöttem Görögországból, két hónapig egyénileg edzettem, télen pedig visszatértem Paksra, de látszott, kimaradtak a csapatedzések. Nem volt sok időm, ráadásul amikor kezdtem formába lendülni, megsérültem. Bízom benne, hogy sokkal jobb időszak vár rám. Nem dramatizálom túl a helyzetemet, a lényeg az, hogy jó formában érzem magam.

– Tavaly októberben lépett pályára a válogatottban, s korábban kihagyhatatlan volt a keretből. Gyakran hallani, ha megtalálná a régi formáját, az őszi világbajnoki selejtezőmeccseken is segíthetne a nemzeti csapatnak.

– Azért tértem vissza Paksra, hogy ismét válogatott lehessek. A következő hónapokban szeretnék gólokat szerezni, a válogatottba visszatérés, a Paks és persze magam miatt is. Ha ez összejön, lehet realitása a válogatott meghívónak, de jelenleg még nem tartok itt.