Ha minden jól alakul, Varga Barnabást szerdán kiengedik a kórházból

„Barni az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette – idézi a fradi.hu dr. Pánics Gergely FradiMédiának adott nyilatkozatát. – A mentőhöz érve már visszatért a tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a terápiás tervet, eszerint meg fogják műteni. Csatárunk többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult. Az operáció után két napig bent tartják, ha minden jól alakul, szerdán engedik ki. Az esetet Julian Koch sérüléséhez tudom hasonlítani, őt is műteni kellett. Lovrencsics Gergőnél más volt a helyzet, bár az övé is koponyatrauma volt, műtétre nem került sor. Ami a német protokollt és az elsősegélynyújtást illeti, nem szeretném kommentálni, mivel nem ismerem részletesen, és nem én felelek érte. Annyit viszont elmondhatok, hogy volt lehetőségem meglátogatni Barnát a kórházban, és azt tapasztaltam, hogy szakértő kezekben van, és nagy odafigyelésben részesül.”