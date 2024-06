Ádám Martin reagált a nemzetközi sajtónak: „Jókat szoktam röhögni”

„Ha németeknek győztes gólt lövök, akkor az biztos nem azért lesz, mert nézegetem a mémeket. Van még két meccs, hat pontot lehet szerezni, korábban is volt már rá példa, amikor rosszabb kezdés után megmutattuk, hogy erősebb csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt” – fogalmazott Ádám, akit arról is kérdeztünk, mennyiben más egy Eb-meccs, mint egy másik találkozó, és ő kitért a németek elleni meccsre is.

„Nem vagyok egy betojós gyerek, de tegnap még én is izgultam kicsit. Egy Eb-meccs nyilván teljesen más, mint egy Nemzetek Ligája-mérkőzés vagy egy klubmeccs. Itt háromszor kilencven perced van, hogy továbbjuttasd a hazádat. Nem kezdtünk jól, de mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a következő két mérkőzésből. Az nyilván nem várható el tőlünk, hogy a németeknél többet birtokoljuk a labdát, ezért a védekezésen kell javítanunk és a három-négy adódó kontrát úgy kell majd végigvinnünk, hogy tudjunk gólt szerezni. Minden percét élvezem, hogy itt lehetek, köszönöm Rossi mesternek a bizalmat. Úgy készülök, hogy csereként kaphatok lehetőséget a következő meccsen is és arra készülök, hogy abban a 15-20 percben amit kaphatok, a lehető legjobban tudjam segíteni a csapatot.”

Ádám Martin továbbá azt is elmondta, bár korábban nem alkalmazták a kétcsatáros játékot, úgy érzi, tegnap jól megértették egymást Varga Barnabással, így ez a folytatásban is taktikai fegyvere lehet a csapatnak.