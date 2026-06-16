Nemzeti Sportrádió

Norris: Ha a Ferrari javít az erőforrásán, akkor megalázza a mezőnyt

H. L.H. L.
2026.06.16. 11:32
Norris szerint a Ferrari messze előttük jár egyes területeken, így rengeteg munka vár még a csapatára (Fotó: AFP)
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F1 Katalán Nagydíj McLaren Formula–1 Lando Norris Ferrari
A Formula–1-es McLaren brit versenyzője, Lando Norris dobogón zárta a Katalán Nagydíjat, de tudja, csapatára még kemény munka vár, hiszen a Mercedes és a Ferrari is előtte jár. A regnáló bajnok a maranellóiak sikere kapcsán elmondta, újra bizonyosságot nyert, hogy az SF-26-os rendelkezik a legjobb karosszériával, és megjegyezte, örül, hogy jelenleg nincs jobb erőforrása az ellenfelének, hiszen akkor dominálna.

Noha a múlt hétvégi Katalán Nagydíj előtt az volt az általános vélekedés, hogy a McLaren erős formát mutathat, és akár felveheti a harcot a Mercedesszel, végül a Ferrari tört az élre, és megszerezte idei első győzelmét. A wokingi csapatnak Andrea Kimi Antonelli kiesése után azonban így is összejött a dobogó Lando Norris révén. A regnáló bajnok örült, hogy visszatért a pódiumra, azonban jelezte, egyelőre nem ott tartanak, ahol lenni szeretnének, és még hosszú út vár rájuk.

„Kemény verseny volt. Mindent megtettem, hogy tartsam lépést ezekkel a srácokkal, de túl gyorsak voltak. Ott maradtunk a közelükben, esélyt adtunk magunknak arra az esetre, ha történne valami, és végül kicsit szerencsénk is volt Antonelli kiesésével. De ettől függetlenül nagyon-nagyon örülök a csapatnak, örülök, hogy dobogóra állhattam, összességében jó napunk volt.”

„Csapatként jó munkát végzünk, haladunk előre, de ezek a srácok egyszerűen jobban teljesítenek jelenleg. Ezt el kell ismernünk, és magunknak is be kell vallanunk, hogy továbbra is keményen kell dolgozunk, továbbra is bele kell adnunk mindent. Ezzel az egész csapat így van, szóval nagyon elégedett vagyok, csak leszegett fejjel kell tovább dolgozunk, és hamarosan odaérünk.”

A regnáló bajnok szerint a Circuit de Barcelona-Catalunyán is bizonyosságot nyert, amit már korábban is gondolt: jelenleg a Ferrari rendelkezik a legjobb karosszériával. Norris szerint a Scuderia fölényéről szólna az idény, ha jobb erőforrása lenne. „Szerencsések vagyunk, hogy a Ferrarinak jelenleg nincs jobb erőforrása. Ha jobb erőforrása lenne, akkor dominálna. A kanyarteljesítmény tekintetében jelenleg a Ferrari jelenti a mércét. Még csak közel sem vagyunk hozzájuk. Ez a valóság. Nagyon messze vagyunk attól, ahol tartanunk kellene.”

Az ADUO-rendszer keretein belül a Ferrarinak lesz lehetősége javítani az erőforrásán, Norris tart az esetleges következményektől. „Ha az erőforrás terén is előrelépnek, akkor megalázzák a mezőnyt. Nekünk most tényleg keményen kell dolgoznunk, és meg kell találnunk, mely területeken tudunk fejlődni.” 

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1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00


 

F1 Katalán Nagydíj McLaren Formula–1 Lando Norris Ferrari
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