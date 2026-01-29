Alig egy órával a tesztnap vége előtt pályán az Aston Martin is! – videó

Az egyelőre fekete tesztfestést kapó Aston Martin volánja mögött Lance Stroll foglal helyet, és igyekszik minél több adatot gyűjteni a fennmaradó időben. A gyakorlást 18 órakor intik le, azon csapatoknak, amelyek még nem használták fel mindhárom rendelkezésére álló tesztnapjukat, még pénteken lesz lehetőségük körözni Spanyolországban.

Az Aston Martin ennek megfelelően csupán bő egy napot tölt el a pályán a bahreini teszt előtt, ami egyértelmű hátrányt jelenthet a felkészülés szempontjából, hiszen míg egyes csapatok már úgy utaznak el Spanyolországból, hogy versenyszimulációt és több száz kört teljesítettek, a silverstone-iak valószínűleg a rendszerellenőrzések sorát sem tudják végigvinni.

Igaz, nem az Aston Martin indul a legnagyobb lépéshátrányból, hanem a Williams, amelyik a teljes teszthetet kénytelen volt kihagyni, és egyik versenyzője, Carlos Sainz Jr. még csak ma jutott el odáig, hogy túlessen az üléspróbáján…