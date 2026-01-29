Alig egy órával a tesztnap vége előtt pályán az Aston Martin is! – videó
Míg a Mercedes és a Racing Bulls az utolsó tesztnapját teljesíti a 2026-os idényt megelőző bejáratás keretein belül a Circuit de Catalunyán, az Aston Martin új autója, az AMR26-os csak szerda este érkezett meg a helyszínre. A silverstone-iak azóta versenyt futottak az idővel, hogy még ma pályára tudják küldeni a kocsit, amire alig egy órával az utolsó előtti tesztnap vége előtt került sor.
Az egyelőre fekete tesztfestést kapó Aston Martin volánja mögött Lance Stroll foglal helyet, és igyekszik minél több adatot gyűjteni a fennmaradó időben. A gyakorlást 18 órakor intik le, azon csapatoknak, amelyek még nem használták fel mindhárom rendelkezésére álló tesztnapjukat, még pénteken lesz lehetőségük körözni Spanyolországban.
Az Aston Martin ennek megfelelően csupán bő egy napot tölt el a pályán a bahreini teszt előtt, ami egyértelmű hátrányt jelenthet a felkészülés szempontjából, hiszen míg egyes csapatok már úgy utaznak el Spanyolországból, hogy versenyszimulációt és több száz kört teljesítettek, a silverstone-iak valószínűleg a rendszerellenőrzések sorát sem tudják végigvinni.
Igaz, nem az Aston Martin indul a legnagyobb lépéshátrányból, hanem a Williams, amelyik a teljes teszthetet kénytelen volt kihagyni, és egyik versenyzője, Carlos Sainz Jr. még csak ma jutott el odáig, hogy túlessen az üléspróbáján…
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
január 29.
január 30.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|február 8.