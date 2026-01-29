Alig egy órával a tesztnap vége előtt pályán az Aston Martin is! – videó

Nemzeti Sportrádió

2026.01.29. 17:27
Stroll vezeti elsőként az Aston Martint (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Aston Martin is megtette első körét a 2026-os autójával a Circuit de Catalunyán zajló bejáratás keretein belül.

Míg a Mercedes és a Racing Bulls az utolsó tesztnapját teljesíti a 2026-os idényt megelőző bejáratás keretein belül a Circuit de Catalunyán, az Aston Martin új autója, az AMR26-os csak szerda este érkezett meg a helyszínre. A silverstone-iak azóta versenyt futottak az idővel, hogy még ma pályára tudják küldeni a kocsit, amire alig egy órával az utolsó előtti tesztnap vége előtt került sor.

F1
7 órája

A Mercedes mindenki előtt; a Red Bull alkatrészekre vár; az Aston Martin egyelőre sehol – képek

Piastri munkához látott a McLarennél; Hamilton megforgott a Ferrarival.

 

Az egyelőre fekete tesztfestést kapó Aston Martin volánja mögött Lance Stroll foglal helyet, és igyekszik minél több adatot gyűjteni a fennmaradó időben. A gyakorlást 18 órakor intik le, azon csapatoknak, amelyek még nem használták fel mindhárom rendelkezésére álló tesztnapjukat, még pénteken lesz lehetőségük körözni Spanyolországban.

Az Aston Martin ennek megfelelően csupán bő egy napot tölt el a pályán a bahreini teszt előtt, ami egyértelmű hátrányt jelenthet a felkészülés szempontjából, hiszen míg egyes csapatok már úgy utaznak el Spanyolországból, hogy versenyszimulációt és több száz kört teljesítettek, a silverstone-iak valószínűleg a rendszerellenőrzések sorát sem tudják végigvinni.

Igaz, nem az Aston Martin indul a legnagyobb lépéshátrányból, hanem a Williams, amelyik a teljes teszthetet kénytelen volt kihagyni, és egyik versenyzője, Carlos Sainz Jr. még csak ma jutott el odáig, hogy túlessen az üléspróbáján…

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastri 
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/Leclerc 
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

 
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli 
ASTON MARTINStroll 
ALPINEColapintoColapinto/Gasly  
HAASOconBearman 
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad 
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenberg 
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

 

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

