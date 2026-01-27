Nemzeti Sportrádió

„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 21:02
Hamilton végig esős pályán körözött délután (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
A Formula–1-es Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton elégedetten beszélt csapata első tesztnapja után.

Kedden a Ferrari is megkezdte a munkát az idény előtti bejáratás keretein belül, délelőtt Charles Leclerc körözhetett változékony körülmények között, míg délután Lewis Hamilton foglalt helyet a volán mögött nagyrészt vizes pályaviszonyok mellett a Circuit de Catalunyán. A monacói és a brit versenyző együttesen 123 kört teljesített komolyabb problémák nélkül azt követően, hogy már hétfőn is jól viselkedtek az olasz erőforrással hajtott autók.

Az előző évben egy pole pozíciót, valamint hét dobogós helyezést gyűjtő Leclerc már a nem hivatalos ebédszünetben is elégedettségének adott hangot, megosztotta, hogy sikerült végigmenniük a tervezett programon, és kifejezte azon reményét, hogy a mostani év a Ferrarié lehet. Hozzá hasonlóan csapattársa, Hamilton is optimistán beszélt az első etapjáról, és hozzátette, ennél sokkal rosszabbul is alakulhatott volna a kezdet.

„Nagyon küzdelmes volt a nap, hiszen fél tizenegy körül elkezdett esni az eső. Charles tudott még valamennyit körözni száraz körülmények között, de délután végig vizes volt a pálya. Nagyon produktív volt a nap abból a szempontból, hogy rájöjjünk, hogyan lehet működésre bírni az abroncsokat” – emelte ki a Formula–1 hivatalos oldalának adott interjúban. 

„Azt hiszem, nagyjából 120 kört teljesítettünk. Figyelembe véve azt, hogy esős volt az idő, és volt piros zászlós megszakítás is, ez nagyon komoly teljesítmény! Rendkívül büszke vagyok mindenkire a gyárban, hogy eljuttatták idáig az autót. Rengeteg információra tettünk szert a kocsi kapcsán. Mindenképpen fenn kell tartanunk a teljesítményt, nagyon sok munka vár még ránk, de jó első napot zártunk. Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna.”

„Óriási a szabályváltozás, és sikerült nagyobb problémák nélkül átvészelni a napot, igazából csak apró dolgok vannak, amiken megpróbálunk javítani. Nagyszerű. Egyszerűen csak több ilyen napra van szükségünk, mint a mai volt.”

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

MCLAREN   
FERRARILeclerc/Hamilton   
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar   
MERCEDESAntonelli/Russell   
ASTON MARTIN  
ALPINEColapinto   
HAASOcon   
RACING BULLSLawson   
WILLIAMS

AUDIBortoleto   
CADILLAC

Bottas/Pérez

 

  


 

 

F1 Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
Legfrissebb hírek

Hadjar összetörte a Red Bullt a 2. tesztnapon; Leclerc bízik benne, hogy a mostani a Ferrari éve lesz

F1
4 órája

F1, 2026 ADATBANK

F1
4 órája

Verstappen szinte azonnal piros zászlót okozott; megérkezett az eső Barcelonába

F1
9 órája

Hadjar az első tesztnap leggyorsabbja; az Aston Martin késésben van – videók

F1
Tegnap, 18:26

A Mercedes elsőként hajtott pályára; a McLaren és a Red Bull leleplezte a 2026-os autóját – képek

F1
Tegnap, 10:34

Hétfőn kezdődik az F1-es tesztidény – minden, amit tudni érdemes a bejáratásról

F1
2026.01.25. 18:18

„Izgatottsággal tölt el az új kezdet” – Hamilton motiváltan készül 2026-ra

F1
2026.01.25. 17:31

A Williams kénytelen kihagyni az első tesztet – hivatalos

F1
2026.01.23. 14:13
Ezek is érdekelhetik