„Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna” – Hamilton szerint jól kezdett a Ferrari

Kedden a Ferrari is megkezdte a munkát az idény előtti bejáratás keretein belül, délelőtt Charles Leclerc körözhetett változékony körülmények között, míg délután Lewis Hamilton foglalt helyet a volán mögött nagyrészt vizes pályaviszonyok mellett a Circuit de Catalunyán. A monacói és a brit versenyző együttesen 123 kört teljesített komolyabb problémák nélkül azt követően, hogy már hétfőn is jól viselkedtek az olasz erőforrással hajtott autók.

Az előző évben egy pole pozíciót, valamint hét dobogós helyezést gyűjtő Leclerc már a nem hivatalos ebédszünetben is elégedettségének adott hangot, megosztotta, hogy sikerült végigmenniük a tervezett programon, és kifejezte azon reményét, hogy a mostani év a Ferrarié lehet. Hozzá hasonlóan csapattársa, Hamilton is optimistán beszélt az első etapjáról, és hozzátette, ennél sokkal rosszabbul is alakulhatott volna a kezdet.

„Nagyon küzdelmes volt a nap, hiszen fél tizenegy körül elkezdett esni az eső. Charles tudott még valamennyit körözni száraz körülmények között, de délután végig vizes volt a pálya. Nagyon produktív volt a nap abból a szempontból, hogy rájöjjünk, hogyan lehet működésre bírni az abroncsokat” – emelte ki a Formula–1 hivatalos oldalának adott interjúban.

„Azt hiszem, nagyjából 120 kört teljesítettünk. Figyelembe véve azt, hogy esős volt az idő, és volt piros zászlós megszakítás is, ez nagyon komoly teljesítmény! Rendkívül büszke vagyok mindenkire a gyárban, hogy eljuttatták idáig az autót. Rengeteg információra tettünk szert a kocsi kapcsán. Mindenképpen fenn kell tartanunk a teljesítményt, nagyon sok munka vár még ránk, de jó első napot zártunk. Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna.”

„Óriási a szabályváltozás, és sikerült nagyobb problémák nélkül átvészelni a napot, igazából csak apró dolgok vannak, amiken megpróbálunk javítani. Nagyszerű. Egyszerűen csak több ilyen napra van szükségünk, mint a mai volt.”

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. január 26. január 27. január 28. január 29. január 30. MCLAREN – – FERRARI – Leclerc/Hamilton RED BULL Hadjar Verstappen/Hadjar MERCEDES Antonelli/Russell – ASTON MARTIN – – – ALPINE Colapinto – HAAS Ocon – RACING BULLS Lawson – WILLIAMS – – – – – AUDI Bortoleto – CADILLAC Bottas/Pérez –



