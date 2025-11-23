Lewis Hamilton: Ez életem legrosszabb idénye

„Szörnyen érzem magam. Ez a legrosszabb idényem, és bármennyire is próbálkozom, csak egyre rosszabb lesz. Pedig mindent megpróbáltam, az autóban és azon kívül is” – nyilatkozta a Las Vegas-i Nagydíj után.
A Ferrarinál az első idényét töltő Hamilton az utolsó helyről rajtolt és a tizedik helyen végzett. A Ferrarival legutóbb 2009-ben Abu-Dzabiban fordult elő, hogy gyenge teljesítménye miatt a rajtrács végéről indult az egyik autója.
A januárban érkezett hétszeres vb-győztes az eddigi 22 futam során nem állt dobogón, a szezon fénypontját az jelentette számára, hogy márciusban Sanghajban megnyerte a sprintfutamot.
Az olasz istálló tavaly második lett a konstruktőrök között, most viszont a negyedik helyen áll.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
23.546 mp h.
|3.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
30.488 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
30.678 mp h.
|5.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
34.924 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
45.257 mp h.
|7.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
51.134 mp h.
|8.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
59.369 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:00.635 p h.
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:10.549 p h.
|11.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:25.308 p h.
|12.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:26.974 p h.
|13.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:31.702 p h.
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|35
|feladta
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|2
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|0
|feladta
|Lando Norris (brit, McLaren) és Oscar Piastrit (ausztrál, McLaren) is kizárták a versenyt követően technikai szabálysértés okán, előbbi a második, míg utóbbi a negyedik helyét veszítette el.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|17
|23
|390
|2.
|Oscar Piastri
|7
|14
|23
|366
|3.
|Max Verstappen
|6
|13
|24
|366
|4.
|George Russell
|2
|9
|23
|294
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|20
|226
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|20
|152
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|3
|16
|137
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|11
|51
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|8
|49
|11.
|Carlos Sainz
|–
|1
|11
|48
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|10
|41
|13.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|37
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|36
|15.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|35
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|9
|32
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|28
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|756 (már bajnok)
|2.
|Mercedes
|431
|3.
|Red Bull-Honda
|391
|4.
|Ferrari
|378
|5.
|Williams-Mercedes
|121
|6.
|Racing Bulls-Honda
|90
|7.
|Haas-Ferrari
|73
|8.
|Aston Martin-Mercedes
|72
|9.
|Sauber-Ferrari
|68
|10.
|Alpine-Renault
|22
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:34.802
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:33.602
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.054
|Időmérő
|1. Norris 1:47.934
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Russell, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00