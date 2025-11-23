Lewis Hamilton: Ez életem legrosszabb idénye

Nemzeti Sportrádió

Élete legrosszabb Formula–1-es idényének nevezte a mostanit Lewis Hamilton, a britek hétszeres világbajnoka.

 

Szörnyen érzem magam. Ez a legrosszabb idényem, és bármennyire is próbálkozom, csak egyre rosszabb lesz. Pedig mindent megpróbáltam, az autóban és azon kívül is” – nyilatkozta a Las Vegas-i Nagydíj után.

A Ferrarinál az első idényét töltő Hamilton az utolsó helyről rajtolt és a tizedik helyen végzett. A Ferrarival legutóbb 2009-ben Abu-Dzabiban fordult elő, hogy gyenge teljesítménye miatt a rajtrács végéről indult az egyik autója.

A januárban érkezett hétszeres vb-győztes az eddigi 22 futam során nem állt dobogón, a szezon fénypontját az jelentette számára, hogy márciusban Sanghajban megnyerte a sprintfutamot.

Az olasz istálló tavaly második lett a konstruktőrök között, most viszont a negyedik helyen áll.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.George RussellbritMercedes

23.546 mp h.

 
3.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

30.488 mp h.

 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari

30.678 mp h.

 
5.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

34.924 mp h.

 
6.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

45.257 mp h.

 
7.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari

51.134 mp h.

 
8.Lewis HamiltonbritFerrari

59.369 mp h.

 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:00.635 p h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:10.549 p h. 
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:25.308 p h. 
12.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:26.974 p h. 
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:31.702 p h. 
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes35feladta
 Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari2feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes0feladta
Lando Norris (brit, McLaren) és Oscar Piastrit (ausztrál, McLaren) is kizárták a versenyt követően technikai szabálysértés okán, előbbi a második, míg utóbbi a negyedik helyét veszítette el.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723390
2. Oscar Piastri71423366
3. Max Verstappen61324366
4. George Russell2923294
5. Charles Leclerc720226
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli316137
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar11151
10. Nico Hülkenberg1849
11. Carlos Sainz11148
12. Oliver Bearman1041
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon932
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519
KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes756 (már bajnok)
2. Mercedes431
3. Red Bull-Honda391
4. Ferrari378
5. Williams-Mercedes121
6. Racing Bulls-Honda90
7. Haas-Ferrari73
8. Aston Martin-Mercedes72
9. Sauber-Ferrari68
10. Alpine-Renault22
3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő1. Norris 1:47.934
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

