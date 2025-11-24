Las Vegas-i győzelme után csodatételre készül Verstappen

VAJON MENNYI DRÁMÁT, fordulatot és meglepetést lehet még belezsúfolni a 2025-ös évad őszi szakaszába?!

Amikor augusztus utolsó napján Hollandiában Max Verstappen hátránya 104 pontra nőtt az akkori bajnoki éllovashoz, Oscar Piastrihoz képest, a hazaiak kedvence végleg lemondott a címvédés lehetőségéről, de Lando Norris helyzete is kilátástalannak tűnt a 34 pontnyi különbség alapján. Figyelve az addig kikristályosodott erősorrendet és a 15 nagydíj alakulását, szinte mindenki arra számított, hogy ez a bajnokság szép csendben lecseng majd, miközben a magabiztos Piastri fokozatosan beosztogatja tekintélyes előnyét.

Ehhez képest itt állunk, kevesebb mint három hónappal később, és a zandvoorti helyzet gyakorlatilag a feje tetejére állt. Ha valaki akkor azt mondja, hogy két nagydíjjal a vége előtt Verstappen vb-esélyei kecsegtetőbbnek tűnnek, mint Piastrié, hát alaposan elkerekedett volna a szemünk, de akkor az is hihetetlennek hatott volna, hogy Norris már Katarban biztossá teheti a bajnoki diadalt. Mert azzal együtt, hogy Las Vegasban Verstappen idei hatodik győzelme mellett a legütősebb sztori nyilvánvalóan a McLaren-pilóták kizárása volt, a brit tulajdonképpen így is közelebb került a legértékesebb trófeához, hiszen még egy verseny lement, 24 pontos előnye két riválisával szemben pedig még mindig jelentősnek számít.

Lando Norris frusztrálóan zárta a napot Las Vegasban (Fotó: AFP)

Olyannyira, hogy ha ezt a katari sprinthétvégén csupán 26-ra feltornázza, pontot tesz a harc végére, és világbajnokként utazik az abu-dzabi idényzáróra. Figyelve a McLaren tempóját és Norris formáját, azért ez korántsem sorolandó a lehetetlen küldetés kategóriájába, vagyis hiába az érthető lelkesedés Verstappen előretörése kapcsán, azért továbbra is a brit az egyértelmű favorit. Mindazonáltal ez még nem jelenti azt, hogy végül ne borulhatna a papírforma, és a hétvégi sprintformátum kitűnő lehetőség tovább faragni a hátrányon – nem is olyan rég Austinban 15 pontnyit csökkent a különbség kettejük között. Ha ezúttal is valami hasonló történik, mint Amerikában, az évadzárón már tényleg összejöhet a csoda, tehát hihetetlenül izgalmas időszak előtt állunk.

Ráadásul Verstappen sokkal jobban áll, mint Kimi Räikkönen két futammal a 2007-es évad vége előtt. A finn akkori 17 pontos hátránya a mai rendszerben 43-44 pontnak felel meg, amit a Ferrari klasszisa két győzelemmel és nagy adag szerencsével el tudott tüntetni. Döbbenetes sztori lenne, ha a történelem e tekintetben ismételné magát, és idén is a nevető harmadik lenne a befutó az egymással viaskodó McLaren-pilóták mellett – mindenesetre a matematikai esély egyértelműen él.

Nehéz ilyenkor okosnak lenni, kinek milyen hozzáállással lenne érdemes közelítenie a folytatáshoz, mindenesetre Verstappen továbbra is olyan tökéletességet és magabiztosságot sugároz, ami bizonyos helyzetekben megtörheti Norrist. Erre utalt a listavezető vad Las Vegas-i rajtja is, amely után két helyezést vesztett, és bizony meglehet, ha nem a címvédő indul mellőle, a túlzott agresszió helyett autóját átlagosan pozicionálva az élen fordul el. Erre mondják sokan, hogy a Red Bull pilótájának puszta közelsége is félelmet kelthet, márpedig a vérszagot megérezve ezután még könyörtelenebb teljesítmény várható tőle.

Mindeközben természetesen jogos lehet a felvetés, hogy a bajnokság nagy részében élen álló Piastrira miért nem fordítunk nagyobb figyelmet az esélylatolgatás során, ám az ausztrál teljesítménye annyira visszaesett a zandvoorti diadal óta, hogy mára a három esélyes közül inkább ő számít outsidernek… Hét idei győzelme és sok-sok magabiztos hétvégéje tükrében elképesztő, hogy idáig jutottunk, ám tény, a McLaren-pilóta hónapok óta csupán árnyéka önmagának, és már a tisztább hétvégéken sem tud Norris közelébe kerülni.

Ha nem számítjuk az austini sprintfutam rajtbalesetét, nagydíjkörülmények között legutóbb az október eleji szingapúri versenyen alakult ki köztük közvetlen csata – és ez a helyzet Las Vegasban sem fordult meg. Norris a második, Piastri az ötödik helyen ért célba, vagyis a McLaren-autók kizárásából groteszk módon még profitált is az ausztrál, hiszen így legalább nem nőtt a hátránya. Persze, ha a semmiből hirtelen elkezdett zuhanni a teljesítménye, végül is a hajrában ugyanígy meg is indulhat felfelé, ám csakúgy, mint a vele azonos pontszámmal álló Verstappennek, a végső üdvösséghez már nagy adag szerencsére is szüksége lenne.

Akárhogy is alakul a végjáték, nem lehetünk eléggé hálásak „az F1 isteneinek”, hiszen ami szeptember elején még Piastri sima bajnokságának tűnt, az most két nagydíjjal a vége előtt nyílt, háromszereplős küzdelem a vb-trófeáért. Ennyit fordulhat a világ alig három hónap alatt.

Tizenöt éve várunk legalább háromszereplős bajnoki fináléra

Két nagydíjhétvégével a vége előtt még három versenyzőnek van reális, matematikai sansza az F1-es világbajnoki címre – egy mondat, amelyet 2010 óta nem írhattunk le… A sportág történetének egyik legizgalmasabb, legfordulatosabb idényében akkor még öten (!) – Fernando Alonso, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Jenson Button – készülhettek esélyesként a záró futamokra, azóta viszont már az is ritkaságszámba megy, ha legalább egy duó küzdelme kitart a végsőkig. Azt követően csupán 2012-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2021-ben maradt nyitott a vb-harc két futammal a vége előtt, vagyis az idei hajrá minden szempontból megbecsülendő.