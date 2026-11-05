Több ezer fradistától zengett a milánói Dóm-tér – fotó, videó

Milánó utcáin sétálgatva az ember otthon érezhette magát. Fel se tűnt, hogy magyar szót hallott az ember, olyan sokan jöttek a magyarországi, és az Európa más tájain élő magyarok közül. A délelőtt folyamán a drukkerek a város nevezetességeit keresték föl, így például a XV. századi Castello Sforzescót, de sokan sétálgattak a Dóm-téren is. A híres székesegyház előtt volt a gyülekezés is, ahol néhány dal eléneklése és rigmus skandálása után elindultak a szurkolók a metróhoz. A rendőrök kiürítették a metróállomást, a drukkereket pedig egy külön szerelvény viszi a San Siro közelébe, ahonnan vonulni fognak majd.

Fotó: Árvai Károly

A rendezők több mint hatezer ferencvárosi drukkerre számítanak a San Siróban, ebből körülbelül négyezer tűnt fel a Dóm-téren. A turistákat alaposan meglepte a drukkerek jelenléte: sokan áhítatos hangulatban jöttek ki a Dómból, majd kint a többezres éneklő, ordító ferencvárosi tábor komoly meglepetést okozott nekik. A fradistákat külön megkérték, hogy a metrón ne használjanak pirotechnikai eszközöket, mert a füstjelzők áramtalanítják a szerelvényeket, s emiatt a rendezők attól tartanak, hogy a szerelvények az alagútban ragadnak. A drukkerekért egyébként három metró érkezik a milánói egyes vonalon.

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