Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

– Nyáron távozott a Milantól, mit csinál azóta?

– Hosszú évek után először nem dolgozom Massimiliano Allegrivel, aki a milánói és a torinói közös évek után a Napolihoz nélkülem szerződött el vezetőedzőnek – válaszolt Aldo Dolcetti, a Milannál két időszakban, különböző szerepkörökben (2011–2014, 2025–2026) dolgozó 60 éves olasz szakember. – Úgy élem meg a mostani időszakot mint lehetőséget az útkeresésre, az új szakmai kihívások megtalálására. Élvezem a szabadságot, türelmesen és nyugodtan figyelem a futballélet mozgásait. Szívesen állnék munkába valamely klub stábjában, de arra is nyitott vagyok, hogy újra vezetőedzői szerepet vállaljak.

– Akár Magyarországon is?

– Jó és jogos kérdés. Régóta foglalkoztat a gondolat, gyakran eszembe jutnak a magyarországi idők, a Honvédnál gyűjtött emlékek. Sokat változtam azóta. Akkor pályája elején járó fiatalember voltam, azóta számos tapasztalattal gazdagodtam, szakmailag és emberileg is. Ha hívna egy magasan jegyzett magyar klub az új idény kezdetén, nyitott lennék a feladatra.

– Játsszunk el a gondolattal, hogy ön ül a Ferencváros kispadján, és éppen a Milan ellen készül csapatával az Európa-ligában! Milyen tanácsokkal küldené pályára a fiúkat?

– Nem akarok szereptévesztésbe esni és bárkinek tanácsot adni, ezért amit most mondok, csak a külső megfigyelő észrevétele. A Ferencvárosnak kilenc pontja van az El-ben, a Milannak három, ezzel együtt a két csapat keretének ereje és anyagi lehetőségei közötti különbség nyilvánvaló. A Fradi játékosaival fontos elhitetni: azzal a szabadsággal léphetnek pályára, hogy most valami igazán nagyot alkothatnak. Nem szabad, hogy megtévesszék őket a lenyűgöző körülmények, nem azért vannak ott, hogy a San Siro csillogását élvezzék. Az akarat, az elszántság, a szellemi összpontosítás segíthet átlendíteni őket az akadályokon. Ha van elég hite, előfordul, hogy a kevésbé esélyes csapat lélektani téren képes felülmúlni nagyobb ellenfelét.

– Mit gondolnak a Milannál a Ferenc­városról?

– Ami biztos: a Milannak mindenáron nyernie kell. Bármennyire tisztelik a Ferencvárost és az eddig elért eredményeit, most Ruben Amorim vezetőedző és stábja csak a győzelemmel lehet elégedett. Ráadásul az Inter elleni derbi sikere lendületet adhat az együttesnek. A mostani Ferencvárost a meccsösszefoglalók alapján ismerem, gyors, intenzív futballt játszik.

– Messziről nézve úgy tűnik, a Milan továbbra is fénytelen időszakát éli. Hogyan élte meg belülről a folyamatokat?

– A klub ezekben az években szeretne visszatalálni ahhoz a dimenzióhoz, amely a korábbi sikerek idején a sajátja volt. Érzékelhető változás, hogy a tradíciókkal szakítva egyre kevésbé olasz és egyre inkább nemzetközi légkörben mozog, az utóbbi időkben edzői vonalon tudatosan épít a portugál iskolára. Nyár óta Ruben Amorim irányít, tavalyi érkezésünk előtt Sérgio Conceicao, előtte pedig Paulo Fonseca ült a kispadon. A hagyományokhoz ragaszkodó szurkolóknak igazodniuk kell a változásokhoz, amelyekre igazolást az eredmények jelenthetnek. Látni a fejlődés jeleit, de például a bajnoki címre esély sincs, reális cél csak a Bajnokok Ligája-indulás kivívása lehet.

– Luka Modric 41 évesen is igazi vezéregyéniség a pályán, a mai futballvilág csodája.

– A fény a csapatban! Amikor nap mint nap együtt voltunk az edzéseken, meccseken, két gondolat jutott újra és újra az eszembe. Az egyik, hogy milyen jó lett volna már tíz-tizenöt évvel ezelőtt együtt dolgozni vele. A másik a fájdalomé, hogy előbb-utóbb visszavonul a futballtól. Labdarúgóként és emberként is különleges kincs, meg kell becsülnünk, hogy még mindig láthatjuk játszani.