Nemzeti Sportrádió

Redzicék hosszabbításos öngóllal nyertek, Negóék kikaptak az El-playoffban

R. P.R. P.
2026.08.20. 22:00
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Fotó: Facebook/FC Red Bull Salzburg
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Lech Poznan Salzburg Európa-liga
A labdarúgó Európa-liga playoffkörének 1. mérkőzésén a Salzburg 1–0-ra legyőzte idegenben a svéd Mjällbyt. A ciprusi Omonia a belga Sint-Truiden otthonában kapott ki.

A Mjällby és a Salzburg találkozója sokáig 0–0-ra állt. Aztán egyetlen gól döntött, a kétperces hosszabbítás első percében Tom Pettersson a saját kapujába továbbította a labdát. Az osztrákoknál Redzic Damir kezdett, és a magyar válogatott játékosa egészen a 74. percig a pályán maradt.

Loic Nego csapata, a ciprusi Omonia a hosszabbítás negyedik percében kapott góllal szenvedett vereséget a belga Sint-Truidentől. A magyar válogatott szélső a kispadon kezdett, de a 77. percben becserélték.

A Lech Poznan nagyon gyorsan eldöntötte a továbbjutás kérdését, minden válószínűség szerint. A lengyelek már az első félidőben 5–0-s vezetésre tettek szert, végül 7–0-ra győztek a svájci Thun ellen.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
Kajrat Almati (kazah)–Anderlecht (belga) 0–3
Mjällby (svéd)–Salzburg (osztrák) 0–1
Jagiellonia (lengyel)–Iberia Tbiliszi (grúz) 4–0
Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC 0–1
Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény) 1–1
Besiktas (török)–Kauno Zalgiris (litván) 3–0
Egnatia (albán)–Lilleström (norvég) 0–0
Lech Poznan (lengyel)–Thun (svájci) 7–0
Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh) 3–0
Sint-Truiden (belga)–Omonia (ciprusi) 1–0
OFI (görög)–CSZKA Szófia (bolgár) 3–0
21.00: Benfica (portugál)–Aarhus (dán)

A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik meg.

 

Lech Poznan Salzburg Európa-liga
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