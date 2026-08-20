Redzicék hosszabbításos öngóllal nyertek, Negóék kikaptak az El-playoffban

A Mjällby és a Salzburg találkozója sokáig 0–0-ra állt. Aztán egyetlen gól döntött, a kétperces hosszabbítás első percében Tom Pettersson a saját kapujába továbbította a labdát. Az osztrákoknál Redzic Damir kezdett, és a magyar válogatott játékosa egészen a 74. percig a pályán maradt.

Loic Nego csapata, a ciprusi Omonia a hosszabbítás negyedik percében kapott góllal szenvedett vereséget a belga Sint-Truidentől. A magyar válogatott szélső a kispadon kezdett, de a 77. percben becserélték.

A Lech Poznan nagyon gyorsan eldöntötte a továbbjutás kérdését, minden válószínűség szerint. A lengyelek már az első félidőben 5–0-s vezetésre tettek szert, végül 7–0-ra győztek a svájci Thun ellen.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

Kajrat Almati (kazah)–Anderlecht (belga) 0–3

Mjällby (svéd)–Salzburg (osztrák) 0–1

Jagiellonia (lengyel)–Iberia Tbiliszi (grúz) 4–0

Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC 0–1

Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény) 1–1

Besiktas (török)–Kauno Zalgiris (litván) 3–0

Egnatia (albán)–Lilleström (norvég) 0–0

Lech Poznan (lengyel)–Thun (svájci) 7–0

Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh) 3–0

Sint-Truiden (belga)–Omonia (ciprusi) 1–0

OFI (görög)–CSZKA Szófia (bolgár) 3–0

21.00: Benfica (portugál)–Aarhus (dán)

A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik meg.