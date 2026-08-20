Döntőbe jutott a Veszprém a spanyolországi kézilabdatornán

A Spanyolországban edzőtáborozó One Veszprém HC már a második felkészülési tornáján vesz részt az Ibériai-félszigeten. A Recoletas Atlético Valladolid ellen aratott 32–25-ös sikerével bejutott a santanderi torna szombati döntőjébe, amelyet a lengyel Industria Kielcével vív meg.

Ahmed Hesam öt góllal volt a veszprémiek legjobbja, Yanis Lenne és Ivan Martinovic 4-4 gólt dobott. Az ellefél kapuját a veszprémi nevelésű Nagy Benedek védte – kiválóan.

FÉRFI KÉZILABDA

Nemzetközi felkészülési torna, Santander

One Veszprém HC–Atlético Valladolid (spanyol) 32–25 (14–13)