Nemzeti Sportrádió

Döntőbe jutott a Veszprém a spanyolországi kézilabdatornán

R. P.R. P.
2026.08.20. 20:35
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Imre Bence (Fotó: Szabó Miklós)
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Kielce ONE Veszprém Atlético Valladolid
Felkészülési kézilabda-mérkőzésen Santanderben a One Veszprém HC 32–25-re legyőzte az Atlético Valladolidot.

A Spanyolországban edzőtáborozó One Veszprém HC már a második felkészülési tornáján vesz részt az Ibériai-félszigeten. A Recoletas Atlético Valladolid ellen aratott 32–25-ös sikerével bejutott a santanderi torna szombati döntőjébe, amelyet a lengyel Industria Kielcével vív meg.

Ahmed Hesam öt góllal volt a veszprémiek legjobbja, Yanis Lenne és Ivan Martinovic 4-4 gólt dobott. Az ellefél kapuját a veszprémi nevelésű Nagy Benedek védte – kiválóan.

FÉRFI KÉZILABDA
Nemzetközi felkészülési torna, Santander
One Veszprém HC–Atlético Valladolid (spanyol) 32–25 (14–13)

 

Kielce ONE Veszprém Atlético Valladolid
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