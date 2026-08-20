Döntőbe jutott a Veszprém a spanyolországi kézilabdatornán
Felkészülési kézilabda-mérkőzésen Santanderben a One Veszprém HC 32–25-re legyőzte az Atlético Valladolidot.
A Spanyolországban edzőtáborozó One Veszprém HC már a második felkészülési tornáján vesz részt az Ibériai-félszigeten. A Recoletas Atlético Valladolid ellen aratott 32–25-ös sikerével bejutott a santanderi torna szombati döntőjébe, amelyet a lengyel Industria Kielcével vív meg.
Ahmed Hesam öt góllal volt a veszprémiek legjobbja, Yanis Lenne és Ivan Martinovic 4-4 gólt dobott. Az ellefél kapuját a veszprémi nevelésű Nagy Benedek védte – kiválóan.
FÉRFI KÉZILABDA
Nemzetközi felkészülési torna, Santander
One Veszprém HC–Atlético Valladolid (spanyol) 32–25 (14–13)
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