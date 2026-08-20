Fallabda Eb: a második csütörtöki meccsét is elvesztette Farkas Balázs

Farkas Balázs a csütörtök korai esti programban négy szettben maradt alul a cseh Marek Panacekkel szemben. A City Squash Clubban és a Millenáris Parkban zajló kontinensviadal eredményközlő oldala szerint az összecsapás 46 percig tartott.

FALLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG

FÉRFIAK

Nyolcaddöntő

Mohamed Elsherbini (szlovén)–Farkas Balázs 3:0 (8, 12, 7)

A 9–16. helyért

Marek Panacek (cseh)–Farkas Balázs 3:1 (4, –4, 7, 8)

A 17–32. helyért

Takács Benedek–Valentin Rapp (német) 3:0 (1, 4, 6)

A 33–64. helyért

Fotiosz Zafiriu (görög)–Komlódi Regő 3:2 (4, –6, –7, 7, 9)

Lukas Tuzi (szlovák)–Sáli Barnabás 3:2 (6, –8, –9, 7, 6)

Később

A 33–48. helyért

Simon Dániel–Filip Jarota (lengyel) 19.20

A 49–56. helyért

Sáli Barnabás–Philip Georgiev (bolgár) 20.00

NŐK

A 17–32. helyért

Riina Koskinen (finn)–Csókási Gabirella 3:1 (–8, 10, 6, 8)

Pika Rupar (szlovén)–Juhász Nóra 3:0 (3, 9, 8)

Tereza Siroka (cseh)–Kiss–Máté Csenge 3:1 (3, –12, 9, 9)

A 33–48. helyért

Eveli Mälk (észt)–Kun Krisztina 3:0 (6, 3, 7)