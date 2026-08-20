Két győzelem kell a továbbjutáshoz a női röplabda Eb-n

Szerdán megérkezett Isztambulba a sorozatban hatodik Eb-részvételére készülő magyar női válogatott. A csapat csütörtökön egy közös edzésen vett részt a csoportjában szereplő németekkel. A közvetlen Európa-bajnoki felkészülés során a mieink két-két edzőmérkőzést játszottak Belgiummal és Spanyolországgal. Ugyan mind a négy találkozót elvesztették, de a spanyolok ellen játszmát is nyert a csapat.

„Azt gondolom, jól sikerült a felkészülésünk, az első napokban szükségünk volt egy kis időre, hogy újra felvegyük a ritmust, de utána jól dolgoztak a lányok. Főleg a belgák elleni edzőmeccsek óta edzettünk kifejezetten jól, a cél, hogy az Eb-ig ezt tudjuk rendszeresíteni” – nyilatkozta az MTI-nek Alessandro Chiappini szövetségi kapitány, aki kiemelte, hogy az utolsó edzőmeccseken túl sok ki nem kényszerített hibájuk volt, így a maradék néhány napban ezek kiküszöbölésén fognak dolgozni. „Nehéz úgy igazán jól röplabdázni, ha ennyi rontással folyamatosan lerombolod, amit felépítesz. A spanyolok elleni utolsó összecsapáson 18 rossz szervánk volt, ez nem fér bele. Ennek ellenére nem lehetek elégedetlen azzal, ahogy játszottunk.”

Az olasz szakember arról is beszélt, hogy főleg a felkészülés elején beszéltek sokat a csapattal a célokról és arról, hogy ezek eléréséhez mit kell tenni. Most, hogy még mindig ott állnak a vb-szereplés lehetőségének kapujában, bízik abban, hogy annak ellenére is meg tudják ugrani ezt a lécet, hogy kemény ellenfelek várnak rájuk a kontinenstornán. „Nem rakunk magunkra semmilyen külső nyomást, elég lesz a csapatnak a belső késztetésből adódót elbírnia. Ott lebeg mindenki szeme előtt az álom, a jövő évi világbajnokság, de miután a röplabdával kapcsolatos munkát elvégeztük, számomra az lesz a legfontosabb, hogy minden mérkőzéshez tiszta fejjel, önbizalommal és megfelelő csapatszellemmel álljunk hozzá.”

Két Eb lesz

Feladók: Kiss Nóra (MBH-Békéscsaba), Petrenkó Brigitta (Moya Radomka Radom, lengyel). Feladó-átlók: Németh Anett (Reale Mutua Fenera Chieri '76, olasz), Zsombók Eszter (Vasas Óbuda). Nyitásfogadó ütők: Bozóki-Szedmák Réka, Kiss Lilla (mindkettő Vasas Óbuda), Németh Luca (MBH-Békéscsaba), Pampuch Gréta (Fatum-Nyíregyháza). Centerek: Csereklye Zsófia, Fekete Fanni, Zsombók Anna (mindhárom Vasas Óbuda), Kump Alíz (CSM Bucuresti, román). Liberók: Kertész Petra (MBH-Békéscsaba), Szalai Anna (Vasas Óbuda) A KERET

Ami a kapitány szavait illeti, nem csoda, hogy konkrétumokat nem említett. A mieink ugyanis a lehető legnehezebb csoportba kerültek, s csak az első négy jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A törökök címvédőként hazai pályán szerepelnek, ráadásul a tavalyi vb-n is döntőt játszottak és megnyerték az idei Nemzetek Ligáját. A lengyelek, a németek és a szlovénok is ott voltak a tavalyi vb-n, egyedül a lett csapat az, amely ellen kötelező a győzelem, de még ők sem lesznek könnyű falat, hiszen az idei Európa-ligában legyőzték a görögöket és pontot szereztek a románoktól is.

Természetesen nem esélytelenül utazik válogatottunk, már ami a továbbjutást illeti, de igazából gyakorlatilag érdemes két részre bontani az Eb-jüket. Az első három meccset – sorrendben a lengyelek, a törökök és a németek ellen – amolyan bemelegítés gyanánt érdemes felfogni. Ezeken a találkozókon már egy esetleges szettgyőzelem is hatalmas bravúr lenne (három éve ez sikerült a lengyelek ellen), szóval, ha három meccs után még pont nélkül áll válogatottunk, akkor az abszolút papírforma. Ezt követően azonban szinte egy új Eb kezdődik a mieinknek, előbb a lettek, majd a szlovénok ellen. A papírforma szerint a továbbjutáshoz két győzelemre lenne szükség és a legkomolyabb esélye éppen-e két rivális ellen van csapatunknak, sőt előfordulhat, hogy a legutolsó mérkőzésen dől majd el a sorsunk. A lettekről már volt szó, ami a szlovénokat illeti, idén éppen egy hellyel előzték meg a mieinket az Európa-ligában, ahol ők ezüst-, a magyar csapat pedig bronzérmes lett, de a két csapat elkerülte egymást. Egy éve a mieink lettek másodikak, a szlovénok pedig a négybe sem jutottak, viszont válogatottunk egyetlen csoportkörös vereségét ellenük szenvedte el. Csapatunk ráadásul nagyon régen nem tudta legyőzni a délnyugati szomszédját. Szóval a továbbjutáshoz bravúr kell, már csak azért is, mert egy Eb-n két mérkőzést legutóbb 1987-ben tudott nyerni a válogatott, most pedig mindenképpen erre lesz majd szükség.

Bravúr kell azért is, mert a mostani egy nagyon fiatal csapat: a legidősebb játékosunk Németh Anett is mindössze 25 éves, rajta kívül pedig mindössze két olyan játékos van, akik szerepeltek már felnőtt kontinenstornán, viszont van öt 20 év alatti játékos is a keretben. Azt meg kell említeni, hogy már a 2028-as Eb-re is megszerezte az indulási jogot válogatottunk, s a fiatalok potenciális résztvevői lehetnek majd az akkori kontinenstornának is, a most megszerzett tapasztalat pedig akkor nagyon sokat érhet. Az ember fejében már az is megfordul, hogy lehet, hogy igazából már arra készülünk? És akkor talán a sorsolásunk is szerencsésebb lesz…

Török–olasz versenyfutás várható

Persze nem csak az A-csoportról szól az Európa-bajnokság, még akkor sem, ha az egyik főszereplő várhatóan innen kerül majd ki. A törökök lesznek a házigazdái a végjátéknak is, s amellett, hogy remek csapatuk van, biztos, hogy 15 ezer fanatikus hazai szurkoló buzdítja majd őket minden mérkőzésen. A legnagyobb riválisaik várhatóan azok az olaszok lesznek, akik a tavalyi vb-döntőben is legyőzték őket, s ők az olimpiai cím védői is. De hogy Isztambulban mire lesznek képesek a törökök ellen, azt most még nem tudhatjuk. A közelmúlt legeredményesebb válogatottja, az olimpián kívül mindent megnyerő szerb csapat mára már kissé kiöregedett, de azért az érmekért folyó küzdelembe várhatóan ők is beleszólnak majd. A sötét lovak pedig a hollandok és a lengyelek lehetnek.

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (Isztambul)

Augusztus 21., péntek

18.00: Törökország–Lettország

Augusztus 22., szombat

15.00: Németország–Szlovénia

18.00: MAGYARORSZÁG–Lengyelország

Augusztus 23., vasárnap

15.00: Lettország–Németország

18.00: Szlovénia–Törökország

Augusztus 24., hétfő

15.00: Lengyelország–Lettország

18.00: Törökország–MAGYARORSZÁG

Augusztus 25., kedd

15.00: MAGYARORSZÁG–Németország

18.00: Lengyelország–Szlovénia

Augusztus 26., szerda

15.00: Szlovénia–Lettország

18.00: Németország–Törökország

Augusztus 27., csütörtök

15.00: Lengyelország–Németország

18.00: MAGYARORSZÁG–Lettország

Augusztus 28., péntek

15.00: MAGYARORSZÁG–Szlovénia

18.00: Törökország–Lengyelország