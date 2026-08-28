Utolsó meccsét is elveszítette a magyar női röplabda-válogatott az Eb-n

Bővebben hamarosan.

A magyarok legjobbja ezúttal is Németh Anett volt, aki 13 ponttal zárt. A túloldalon Nika Milosic 11 pontot szerzett a 94 perces mérkőzésen.

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese ezt megelőzően a lengyelektől, a törököktől és a németektől egyformán 3:0-ra kapott ki, míg a lettekkel szemben hat mérkőzéslabdáról 3:2-re maradt alul.

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

Szlovénia–Magyarország 3:0 (21, 19, 16)