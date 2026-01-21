Robbie Keane: Nagyjából velünk azonos erősségű a Panathinaikosz

A történet nem mai. Robbie Keane és Rafa Benítez kapcsolata 2008-ig nyúlik vissza, és hogy nem a futballtörténelem leggyöngyözőbb edző–játékos viszonya volt az övék, azt a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjének akkori nyilatkozatai is jól mutatják. Robbie Keane a Liverpool játékosaként nem értette, Rafa Benítez miért nem kommunikál vele, nem magyarázta el, miért hagyta ki folyamatosan a kezdőcsapatból, és miért kellett visszatérnie a Tottenham Hotspurhoz. Ahogy fogalmazott, karrierje legfrusztráltabb időszaka volt a Liverpoolnál töltött 189 nap.

Tizennyolc esztendővel később aligha az akkori munkakapcsolat lesz a téma az Üllői úton.

„Ha jól emlékszem, akkor inkább csak viccből mondtam, hogy Rafa Benítez balszélsőt akart faragni belőlem – felelte a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője, aki 2018-ban az indiai Atlético de Kolkata futballistájaként hagyott fel a profi labdarúgással. – Talán egy meccsen szerepeltem abban a pozícióban, de a múlt igazából most nem fontos. Rendkívül tapasztalt vezetőedző, remek csapatot irányíthat ezúttal is, hozzá képest én még csupán kezdő vagyok, a karrierem elején járok.”

Rafa Benítez nincsen híján tapasztalatnak, vezetőedzőként irányította többek között a Valenciát, a Chelsea-t, a Napolit, a Real Madridot, a Newcastle Unitedet, na és az említett Liverpoolt is, a Panathinaikosz irányítását 2025 októberében vette át, a görög sztárcsapat a bajnokságban alaposan leszakadva mindössze ötödik a tabellán. Az Európa-ligában tíz pontjával hajtania kell még a rájátszást érő 9–24. helyék egyikének elcsípéséért – ennek tükrében milyen szellemű riválisra számít Robbie Keane?

„A Panathinaikosz nagyon jó csapat, kellően tapasztalt trénerrel – felelte lapunk kérdésére az ír vezetőedző. – De nekünk saját magunkra kell koncentrálni. Taktikailag is kellett változtatnunk, Varga Barnabás és Tóth Alex személyében két fontos játékost veszítettünk a télen, az új játékosok most még nem állnak, állhatnak a rendelkezésemre. A többieknek ez lehetőség, mutassák meg, hogy lehet rájuk számítani. Az elmúlt esztendőben számtalan együttessel találkoztunk, nehéz lenne őket elhelyezni a jelenlegi erősségük alapján a korábbi riválisainkhoz képest. Rafa Benítez nemrégen vette át a csapatot, októberben érkezett a kispadra, neki is időre lehet még szüksége, hogy olyanra formálja a csapatát, amilyenre szeretné. A nemzetközi porondon könnyű mérkőzésről nem is álmodhat az ember. Nagyjából velünk azonos erősségű a Panathinaikosz. Mi talán kicsit túlteljesítettük eddig az előzetes elvárásokat az Európa-ligában. De erre a szintre senki sem jut el véletlenül.”

A Ferencvárosnál alaposan felpörögtek az események a téli átigazolási időszakban, előbb Varga Barnabás igazolt az AEK Athénhoz (a hétvégén éppen 4–0-ra verték meg a Panathinaikoszt), majd az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosaként Tóth Alexet szerződtette az angol Bournemouth. Két alapember távozott tehát a Fradiból, kérdés, miként sikerül(t) őket pótolni. Egyelőre az argentin védő, Mariano Gómez, Diósgyőrből a holland-ghánai csatár, Elton Acolatse érkezett, valamint a klub a Werder Brementől végleg megszerezte Naby Keita játékjogát. Vajon mi, melyik tulajdonsága hiányzik majd leginkább Robbie Keane-nek a távozó két futballistájából?

„Varga Barnabásnak egyértelműen a góljai hiányoznak majd leginkább. Ezeknek a találatoknak a pótlását még meg kell oldanunk. Remek srác, jó volt vele együtt dolgozni. Két alapember távozott a télen, ráadásul mind a ketten magyarok, az NB I-ben ez különösen megnehezíti a dolgunkat. Tóth Alex remek utat futott be, nagyon büszke vagyok rá, elképesztő évet tudhat maga mögött, nagyon fog ő is hiányozni. De mindig büszkén gondolok majd vissza rá… De a labdarúgás ilyen, túl kell ezen tennünk magunkat, máris itt az idei első tétmérkőzés, nem lehet ezen keseregni. Kemény csatára számítok a Panathinaikosz ellen, és abban is biztos vagyok, mindkét együttes győzelemre játszik majd!”

Gróf Dávid emlékszik néhány Pana-futballistára A Ferencváros kapuját Gróf Dávid védi a Panathinaikosz ellen, aki a zöld-fehérekhez a görög Levadiakosztól érkezett. A Panathinaikoszról is van közelmúltbeli tapasztalata. „A Levadiakosz kapusaként szoros mérkőzést játszottunk ellenük, a kilencvenhatodik percben szerezték a győztes gólt. Technikailag jó játékosaik vannak, de nagy volt a jövés-menés az öltözőjükben, azóta talán Rafa Benítez a harmadik edzőjük, és a játékosok sokan távoztak. De azért így is van egy-két futballista, akire emlékszem abból az időszakból.” A Panathinaikosz tétmérkőzésekkel a háta mögött érkezik Budapestre, a Fradinak viszont a csütörtök esti lesz az idei első mérkőzése, Gróf Dávid szerint így azonban ők lehetnek a frissebbek. A görög sztárcsapat kontráira kell majd leginkább figyelni, de hazai pályán egyértelműen győzelemre tör majd a Ferencváros, hiszen szeretne ott lenni egyenes ágon az Európa-liga legjobb tizenhat együttese között.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!