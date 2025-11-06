Európa-liga: Ferencvárosi TC–Ludogorec

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencváros hazai pályán fogadja a bolgár Ludogorec csapatát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki – Makreckis, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Pesics, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi, Sztanics, D. Duarte – Marcus, Kaloc, Caio Vidal. Vezetőedző: Todor Zsivondov
