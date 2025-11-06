Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: Ferencvárosi TC–Ludogorec

Vágólapra másolva!
2025.11.06. 20:47
null
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Címkék
El FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Ludogorec Razgrad Fradi Ludogorec Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Ferencváros hazai pályán fogadja a bolgár Ludogorec csapatát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Mohammed al-Hakim (Mehmet Culum, Fredrik Klyver) – svédek
FTC: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Kanikovszki – Makreckis, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Pesics, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Padt – Son, Verdon, D. Almeida, Nedjalkov – Naressi, Sztanics, D. Duarte – Marcus, Kaloc, Caio Vidal. Vezetőedző: Todor Zsivondov

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

Dibusz: A Ludogorec ellen várható el leginkább, hogy győztesen hagyjuk el a pályát

KEZDÉS: 21.00. A Ferencváros kapusa elmondta, szerényen, de a kellő önbizalommal kell belemenni az El-találkozóba.

Robbie Keane: Az újabb három pont közel repítene bennünket az álmainkhoz!

„A második csapat edzője lépett elő, nem tudhatjuk, milyen tervekkel vette át az együttest. Ki tudja, lehet, hogy mindig is erről a pozícióról álmodott.”

A Ludogorec edzője az ellenakciókban bízik a Fradi ellen

„A recept egyszerű, el kell kezdenünk mérkőzéseket nyerni!”

Érdekes hírek érkeztek Bulgáriából: fejetlenség a Ludogorecnél!

De hogy jutott ideáig a regionális szinten jó erőkből álló gárda?

 

El FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Ludogorec Razgrad Fradi Ludogorec Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

Az FTC januári ellenfelei közül csak az egyik nyert; a Celtic kikapott a hibátlan Midtjyllandtól az El-ben

Európa-liga
24 perce

Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kezd az FTC a Ludogorec ellen

Európa-liga
1 órája

Dibusz: A Ludogorec ellen várható el leginkább, hogy győztesen hagyjuk el a pályát

Európa-liga
7 órája

A Ludogorec edzője az ellenakciókban bízik a Fradi ellen

Európa-liga
Tegnap, 19:10

Robbie Keane: Az újabb három pont közel repítene bennünket az álmainkhoz!

Európa-liga
Tegnap, 15:06

Európa-liga: Varga Barnabásban bíznak a legtöbben

Európa-liga
Tegnap, 15:05

Érdekes hírek érkeztek Bulgáriából: fejetlenség a Ludogorecnél!

Európa-liga
Tegnap, 10:14

Hivatalossá vált az edzőváltás a Fradi El-ellenfelénél

Európa-liga
2025.11.04. 16:56
Ezek is érdekelhetik