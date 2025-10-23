El: FC Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC

Nemzeti Sportrádió

2025.10.23. 18:28
Fotó: Dömötör Csaba
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában az eddig veretlen Ferencváros az osztrák Salzburg otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FC RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!
Salzburg, Stadion Salzburg, 18.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Goga Kikacseisvili (David Akhvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig – Yeo, Diabaté, Kjaergaard, Alajbegovic – Ratkov, Baidoo. Vezetőedző: Thomas Letsch.
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Többek között a pirotechnika miatt tagadták meg a belépést a szurkolóknak.

Salzburgban is számolni kell Varga Barnabással

KEZDÉS: 18.45. Az Európa-liga-találkozón döntő jelentősége lehet a Ferencváros védekezésének.

Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost

Mind az 1500 vendégszektorba szóló jegy elfogyott.

Tóth Alex sérült, Dibusz Dénes visszatérhet a Salzburg ellen

Varga Barnabás ki-ki mérkőzésre számít, de úgy érzi, a rutin mellettük szól.

 

 

