Dambrauskasék kétszeri előnyről kaptak ki otthon az El-selejtezőben, Alisson kiütötte a finneket

Sabah FC (azeri)–Celje (szlovén)

Rendkívül mozgalmasan indult az El-selejtező legkorábban kezdődő mérkőzése, a DVTK-tól a közelmúltban távozott litván szakember, Valdas Dambrauskas által irányított azeri Sabah és a szlovén Celje összecsapása: a baki csapat a Sepsiszentgyörgyön is megfordult Pavol Safranko révén már a harmadik percben vezetett, de erre Franko Kovacevic révén négy perccel később válaszolt a szlovén együttes, hogy aztán újabb bő tíz perccel később Safranko egy büntető után ismét előnyhöz juttassa az azerieket. Ezt követően megnyugodtak a kedélyek, de a második játékrész úgy indult, mint az első, s három perc elteltével Kovacevic is megszerezte egymaga és csapata második gólját. A kiegyenlített játékot és kevés helyzetet hozó második félidőben sokáig csak gyűrték egymást a felek, de a hosszabbításban a néhány perccel korábban becserélt Darko Hrka végül megnyerte a meccset a Celjének, amely előnyből várhatja a hazai visszavágót.

AEK Larnaca (ciprusi)–Partizan Beograd (szerb)

A korábban több magyar labdarúgót (Nikolics Nemanját, Gyurcsó Ádámot, Kovács Bélát és Kenesei Zoltánt) is alkalmazó ciprusi AEK Larnaca a szerb bajnokság ezüstérmesét, a Partizan Beogradot látta vendégül. A valamivel esélyesebbnek tartott házigazda nagy fölényben játszott, de a kevés helyzetet hozó első félidőben nem tudta megszerezni a vezető gólt. Fordulás után is több mint húsz percet kellett várni, hogy a ciprusiak feltörjék a szerbek védelmét, ekkor viszont az argentin Enzo Cabrera eldöntötte a meccset az AEK Larnacának, amely 1–0-ról várhatja a jövő heti, belgrádi visszavágót.

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Prishtina (koszovói)

A moldovai Sheriff Tiraspol sem bízta a véletlenre a koszovói Prishtina elleni párharcát, ugyanis a házigazda Burkina Fasó-i támadója, Cyrille Bayala az első húsz percben kétszer is betalált. A Sheriff ezt követően visszavett a lendületből – mert a Prishtina sem tett rá nagy nyomást –, de a fordulás után így is szerzett egy les miatt érvénytelenített találatot, aztán az utolsó 20 percben Bayala harmadszor is betalált, majd a nigériai Elijah Odede alakította ki a 4–0-s moldovai győzelmet – a koszovóiak így reménytelen helyzetbe kerültek a továbbjutást illetően.

Levszki Szófia (bolgár)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

A bolgár Levszki Szófia hazai pályán nagy fölényben játszott az izraeli Hapoel Beer-Seva ellen, amely teljesen veszélytelen volt a hazai kapura. A vendéglátó hiába próbálkozott jóval többször, Niv Eliasi kapuját nem tudta bevenni. Sőt, a Levszki a második félidőben bajba is kerülhetett volna, ugyanis a brazil szélső védő, Maicon a 70. percben megkapta második sárga lapját, de az izraeliek nem tudtak élni az emberelőnnyel, pláne, hogy a végjátékban Eliel Peretz is megkapta második sárgáját, így két piros lapot igen, de gólt nem hozott a felek odavágója.

Sahtar Doneck (ukrán)–Ilves (finn), Szlovénia

Ennél mozgalmasabb mérkőzést hozott az ukrán Sahtar Doneck és a finn Ilves Szlovéniában rendezett találkozója, ugyanis a pályaválasztó Sahtarban remekelt a 19 éves brazil jobbszélső, Alisson, aki a 26. és a 47. percben gólt szerzett, a 43.-ban Kaua Eliasnak, a 74.-ben Kevinnek, a 87.-ben pedig Pedrinhónak adott gólpasszt, ráadásul ezután még Newerton is betalált, miközben a finn riválisnak a szépítésre sem volt esélye és hatgólos hátrányból várja a jövő heti második mérkőzést.

Spartak Trnava (szlovák)–Häcken (svéd)

Nem a legemlékezetesebb mérkőzést vívta egymással Nagyszombatban a Spartak Trnava és a svéd Häcken, az első félidőben ugyanis csak a hazaiak vették célba a kaput, de eltalálni ők sem tudták azt, az első valamirevaló támadásra pedig az 49. percig kellett várni, amikor Silas Andersen fejesét tolta ki a léc alól a Spartak kapusa, Ziga Frelih. A magyar játékvezetői stáb által vezetett mérkőzésen (Csonka Bence munkáját partjelzőként Szert Balázs és Bornemissza Norbert segítette, a negyedik játékvezető Rúsz Márton, a videobíró Karakó Ferenc, a videobíró-asszisztens Urbán Eszter volt) a játék a második játékrészben sem pörgött fel igazán, de a svédek egyre jobban átvették az irányítást és az elefántcsontparti Severin Nioule révén a 63. percben mégis előnybe kerültek. A Trnava a hajrában próbált felpörögni, s nem is állt távol az egyenlítéstől, de a csereként beállt Cedric Badolo gólját les miatt nem adták meg, így a házigazda Spartak otthon bukta el az odavágót. 0–1

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Sabah FK (azeri)–Celje (szlovén) 2–3

AEK Larnaca (ciprusi)–Partizan Beograd (szerb) 1–0

Sheriff (moldovai)–FC Prishtina (koszovói) 4–0

Paksi FC (magyar)–FC CFR 1907 Cluj (romániai) 0–0

Levszki Szófia (bolgár)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0–0

Sahtar Doneck (ukrán)–Ilves (finn) 6–0

Spartak Trnava (szlovák)–Häcken (svéd) 0–1

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Aktobe (kazah)

A visszavágókat egy héttel később, július 17-én rendezik.