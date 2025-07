Bevetésre kész a kolozsváriak gólkirálya a Paks ellen

EGY NAP HÍJÁN EGY ÉVE TÖRTÉNT. A Paksi FC története során először játszott nemzetközi kupamérkőzést saját stadionjában, az ellenfél éppúgy erdélyi csapat volt, mint ahogyan csütörtök kora este is. A paksi klub történetét jól ismerők természetesen tisztában vannak vele, az együttes 2011-ben is indulhatott az Európa-ligában, sőt három párharcot is megélt, ám mert a stadionja nem felelt meg az UEFA előírásainak, valamennyi riválisát Székesfehérváron, a Sóstói Stadionban fogadta. De maradva a hazai pályánál: tavaly a vajdahunyadi Corvinul volt az ellenfél, csütörtökön a kolozsvári CFR lesz, és nem lehet azt állítani, hogy a Paks esélyesként fogadja riválisát.

A CFR két szűk esztendő után mindenáron szeretne visszatérni valamelyik európai kupasorozat főtáblájára , és ehhez az első lépést Pakson kell megtennie. A Magyar Kupa-győztessel ellentétben az erdélyi együttes már túl van az évad első tétmeccsén: szombaton ráadásban kapott góllal bukta el 2–1-re a Szuperkupa-mérkőzést a bajnok FCSB ellen. A kolozsvári magyarság kedvenc csapata – bár 2005 óta az európai kupák rendszeres résztvevője – először került szembe magyarországi klubbal. A tavalyi Paks–Corvinul Európa-liga-selejtező miatt ráadásul folyamatos az összehasonlítás a két párharc között, és abban tökéletes az egyetértés, hogy a CFR a toronymagas esélyes.

Nemcsak Bognár György paksi szakvezető, hanem például Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke szerint is 90 százalékos favorit a vasutascsapat. Dan Petrescu vezetőedző viszont óvatos duhaj, aki szereti túldicsérni az ellenfelet, együttese ráadásul bukott már el párharcot jóval gyengébbnek vélt klubok ellen: a luxemburgi Dude­lange vagy az örmény Pjunik a mai napig szitokszónak számít a Szamos partján. A kezdőcsapat összetétele leginkább a középpályán bizonytalan, mert itt a legnagyobb Petrescu mozgástere, a felkészülést később elkezdő és a Szuperkupa-mérkőzést is kihagyó gólkirály, Louis Munteanu viszont szinte biztosan pályára lép. Mivel a CFR-nek ez története legrövidebb utazást igénylő európai kupameccse, a csapatot több mint kétszáz kolozsvári szurkoló is elkíséri Paksra.