Robbie Keane: Jobb képességű futballisták alkotják a Frankfurtot, de nem azért jöttünk, hogy előre aláírjuk a vereséget

DIBUSZ Dénes, a Ferencváros kapusa: „Nem sok időnk volt az edzőváltás óta megismerni Robbie Keane elképzeléseit és felkészülni az idei első tétmeccsre. Valamelyest más a filozófiája, mint Pascal Jansené, ám ugyanúgy fontos számára is, hogy diktáljuk a meccsek ritmusát, nálunk legyen a labda és gyorsan eljussunk az ellenfél kapujáig. Az elmúlt tíz nap annak jegyében telt, hogy specifikusan a Frankfurtra készültünk és az általa megálmodott taktikai elképzeléseket elsajátítsuk. Bízom benne, hogy olajozottan működik majd a játékunk és eredményre vezet. Bőven van hova fejlődnünk, mert két hét nem sok idő, és ahhoz, hogy minden úgy működjön, ahogyan az edzőnk szeretné, hónapokra van szükség még akkor is, ha mindenki maximálisan odateszi magát. Bízom benne, hogy a székfoglalójában tett ígérete a lehető legrövidebb idő alatt megvalósul, és gólra törő, sok helyzetet kidolgozó csapat leszünk, amit mi is elvárunk magunktól.”