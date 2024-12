Elszánt görög harcosokra készülhet a Ferencváros – interjú a PAOK legendájával

Nincs olyan szög, olyan évszak, a napnak olyan órája, amikor a Fehér toronyról ne készült volna fotó vagy éppen festmény. Szaloniki ikonikus jelképe jellegzetes hengeres formájával, hat emeletével és emlékezetes történelmével olyannyira a város védjegyévé vált, hogy az összes szuveníren és árusoknál kapható ruhadarabon megtalálható. A ma már múzeumként működő emlékhely tetejéről csodás kilátás nyílik a városra, amely épületeivel a történelem egy szeletét meséli el, kozmopolita hangulatát pedig az élénk piacterek, a tradicionális tavernák és a modern kávézók teszik igazán különlegessé. Szaloniki egyszerre őrzi múltját – és halad a jövő felé.

A görögök három pontban és továbbjutásban bíznak

A 2004-es Európa-bajnok Ziszisz Vrizasz szerint a PAOK-nál úgy számolnak: meglesz a Ferencváros elleni három pont

A város modern kori leghíresebb lakója – legalábbis a sportbarát görögök szerint – Ziszisz Vrizasz, aki 2004-ben Európa-bajnoki címet nyert a válogatottal. Az oroszok ellen (1–2) ráadásul továbbjutást jelentő gólt szerzett, hiszen ha a 43. percben nem emeli át a labdát Vjacseszlav Malafejev felett, Görögország helyett (jobb gólkülönbségének köszönhetően) a spanyolok mentek volna tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ezúttal tehát valóságos görög hős mesélt lapunknak, a korábban a Fiorentinában és Torinóban is futballozó játékos ráadásul ezer szállal kötődik a Ferencváros csütörtök esti ellenfeléhez, a PAOK-hoz.

„Minden hazai meccsen kint vagyok – kezdte a legendás labdarúgó. – A csapat jó hangulatban várja a csütörtöki mérkőzést, a PAOK-nál nagyon készülnek a meccsre, úgy számolnak, ha a Ferencváros ellen meglesz a három pont, a továbbjutás is sikerülhet még. Az idei nemzetközi szereplés egyértelmű csalódás, a PAOK nagyravágyó klub, mindenképpen szeretne ott lenni az egyenes kieséses szakaszban. A szakmai stáb alaposan feltérképezte a magyar bajnokot, tudja, hol sebezhető, de a csapatnál azzal is tisztában vannak, hogy kemény kilencven perc vár várjuk.”

Az FTC-nél csak a Bilbao teljesíti túl jobban az xG-mutatóját Az Európa-liga alapszakaszának első öt fordulóját követően a Ferencváros a 11. helyet foglalta el a tabellán, ám találni olyan mutatót, amelyben az egész mezőnyben a második legjobb. Az Opta elemzőcég adatai szerint a kialakított helyzetek minősége alapján 8.0 a csapat xG-je, azaz ennyi gólt kellett volna szereznie az eddigi öt mérkőzésén, ezzel szemben tizenegyszer talált ellenfelei kapujába a Fradi, ami 3.0-s túlteljesítés. Ennél az első öt fordulót figyelembe véve csak a spanyol Bilbao teljesített jobban, 5.7-es xG-mutatójával ellentétben 9 gólt (+3.3) szerzett. Érdekes továbbá, hogy amíg az FTC az NB I-ben átlagban 1.8 gólt szerez mérkőzésenként, az Európa-ligában 2.2-t. A csapat ugyanakkor sokkal jobban dominál a magyar élvonalban, átlagosan 64.8 százalékban birtokolja mérkőzésein a labdát, míg az El-ben egyedül a Dinamo Kijev 4–0-s legyőzésekor zárt magasabb értékkel (63.5 százalék) labdabirtoklás tekintetében ellenfelénél. Érdemes kiemelni a Varga Barnabás és Kady Borges közötti összhangot is, a brazil támadó háromszor adott már gólpasszt az alapszakaszban a PAOK ellen eltiltását töltő válogatott csatárnak, és az Opta adatai szerint az Európa-liga történetében csak három futballistát találni, aki ennél több (négy) gólpasszt adott egy idényben ugyanazon csapattársának.

Üdvözlet Détári Lajosnak a korábbi válogatott csatártól

Ha a Ferencváros az utóbbi időszakban sokak szerint kétarcú, ez a görög együttesre még inkább igaz. Annyi különbséggel, hogy a PAOK a bajnokságban idegenben sorra szerzi a pontokat, hazai pályán viszont valamiért nem megy neki. Legutóbbi öt bajnokijából egyet sem nyert meg, Ziszisz Vrizasz szerint ennek lelki okai lehetnek, saját drukkereik sokat várnak el a labdarúgóktól, de biztos benne, csütörtökön mindent beleadnak, hiszen bizonyos szempontból vízválasztó kilencven perc vár rájuk.

A nagyszerű futballista tíz éven át megannyi pozícióban dolgozott a szaloniki klubnál, ahogy fogalmazott, éppen csak konyhás nem volt… Többek között sportigazgatóként, szakmai tanácsadóként, ügyvezető igazgatóként is kivette a részét a sikerekből, de volt a PAOK elnöke is. Nem csoda, hogy a csapat vezetőedzőjét, az együttest 2021 óta irányító Razvan Lucescut is nagyon jól ismeri.

„Elégedettek vele a klubban, érkezése óta hat trófeát nyert. Ismerem a csapatot, a játéka alapján a két bajnoki cím helyett nyugodtan lehetne háromszoros aranyérmes is a PAOK-kal. Talán az idén meglehet az újabb elsőség, az Olympiakosz és az AEK mögött harmadik a tabellán. Az eredmények Lucescu mellett szólnak, és a szurkolók is kedvelik, mert laza, közvetlen figura. Az öltözőt jól menedzseli, tudja, hogyan kell a különböző karakterű futballistákkal bánni. A Ferencváros ellen csaknem telt ház várható a stadionban, a hangulattal aligha lesz gond.”

Az egykori 68-szoros görög válogatott csatár 21 évesen költözött Szalonikibe, azóta – noha több külföldi csapatban is futballozott –, a város az otthona. Az Európa-bajnoki aranyérmét is a szaloniki házában őrzi, a nappaliban kiemelt helyen díszeleg. Öt éven át a görög válogatott sportigazgatója is volt, az utóbbi időben saját menedzserirodát nyitott, és helyi fiatalok útját egyengeti. A beszélgetés során egy idősebb futballista is szóba került, Ziszisz Vrizasz arra kért bennünket, mindenképpen adjuk át üdvözletét Détári Lajosnak, a mai napig emlékszik rá, mekkora felhajtás volt Pireuszban, amikor a magyar sztár megérkezett Görögországba.

Van egy jó hír: a brazil Raul Gustavo bevethető!

A jelenkor jeles támadója, Varga Barnabás ezúttal nem jelent majd veszélyt a görög kapura: a Ferencváros csatára sárga lapjai miatt kihagyja a csütörtöki összecsapást. A zöld-fehérek a szokásnak megfelelően a Népligetben találkoztak az utazás napjának reggelén, a közös reggelit követően indultak útnak. A gólkirály hiányában a szakmai stábnak ki kell eszelnie valamit a hatékony támadójáték érdekében – kérdés, Pascal Jansen hogyan gondolkodik.

A második El-forduló óta sérült Raul Gustavo felgyógyult kulcscsonttöréséből, és újra bevethető (Fotó: fradi.hu)

A védelemben viszont az elmúlt hetekhez képest bővültek a holland szakvezető variációs lehetőségei. A Tottenham Hotspur ellen 2–1-re elveszített találkozón kulcscsonttörést szenvedő Raul Gustavo újra bevethető, vállában a sérült szalag is regenerálódott, így a PAOK ellen már a szakmai stáb rendelkezésére áll. A zöld-fehérek a nemzetközi porondon jól teljesítenek, mondhatni, önbizalommal telve várhatják a görög bajnokság élcsapata elleni összecsapást, s ha Szalonikiben is győzne a Ferencváros, hosszú évtizedek rekordját döntené meg. Legutóbb 1968-ban nyert legalább négy tétmérkőzést egymást követően főtáblán a Fradi, akkor a Vásárvárosok Kupájában hat meccsig jutott. Az Üllői úton alighanem most néggyel is kiegyeznének.