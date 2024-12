Matheus Saldanhára vár a gólszerzés a PAOK ellen

– Milyen riválisnak tartja a PAOK-ot?

– Erős csapat lesz az ellenfelünk – mondta a szerda délutáni sajtótájékoztatón Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője. – Korábbi csapatommal, az AZ Alkmaarral néhány évvel ezelőtt felkészülési mérkőzésen már ültem a kispadon a PAOK-kal szemben: bátor, energikus csapat benyomását keltette. A mostani kerete is erős, a ghánai védőt, Rahman Babát és a szerb Andrija Zsivkovicsot mindenképpen ki kell emelnem. Hollandiában egyébként görög futballistákkal is dolgoztam, kedden beszéltem is korábbi játékosommal, Vangelisz Pavlidisszel, aki sok érdekességet mondott a PAOK-ról.

– Varga Barnabás sárga lapjai miatt nem léphet pályára: ez mekkora nehézséget okoz?

– Nagyszerű játékosról van szó, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az Európa-liga góllövőlistáját is ő vezeti. Korábban többször elmondtam, szerencsés vagyok, hogy két remek csatárom van, Matheus Saldanha itt van velünk, bevethető, ezúttal rá vár a feladat, hogy elöl veszélyt okozzon. Ő csütörtökön este biztosan ott lesz a pályán.

– A PAOK-nak mindössze négy pontja van, mit gondol, a görögök mindent elsöprő lendülettel mennek majd előre a győzelemért?

– Mindent megtesznek majd a sikerért, és erre is készítettem fel a játékosokat. Na, de nem csak ők szeretnének győzni, mi is, szeretnénk ott lenni az egyenes kieséses szakaszban, tartanunk kell a lépést. A PAOK most Magyarország legerősebb csapatával találkozik, nem lesz könnyű dolga, és mindenkit biztosíthatok arról, nem azért jöttünk, hogy mi csak nézzük a görögök futballját.

A játékosok a mérkőzés előtti napon tesztelték a Tumba Stadion gyepszőnyegét – nos, a talajjal aligha lesz gond, és a görögök szerint a hangulat is remeknek ígérkezik, miután a PAOK számára kiemelt fontosságú a csütörtök esti összecsapás, hiszen a tét az, hogy nyitva marad-e az európai kupaszíntér kapuja... A magyar bajnokcsapatot Gruber Zsombor képviselte a találkozó előtti sajtótájékoztatón, a húszéves támadó először szerepel európai kupasorozat csoportkörében, alapszakaszában: „Gyerekként mindenki arról álmodik, hogy idáig eljusson, hogy a nemzetközi porondon is megmutathassa magát. Más egy bajnoki mérkőzés, és más a nemzetközi szereplés, Európában ez helyezi el a térképen a Ferencvárost. Győzni érkeztünk Görögországba is, szeretnénk ott lenni a folytatásban, vagyis az egyenes kieséses szakaszban!” Gruber Zsombor is Európáról álmodott

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Csütörtöki program

18.45: PAOK (görög)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!