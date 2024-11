Szerhij Rebrov: Az első gól után nem volt kérdés, ki győz!

– Eredetileg ott lett volna a hamburgi arénában, de a zsúfolt légiforgalom meghiúsította tervét. Merre jár éppen?

– Nem unatkozom ezekben a napokban – válaszolta lapunknak adott exkluzív interjújában az ötvenéves Szerhij Rebrov, a Ferencváros korábbi vezetőedzője, aki 2018 és 2021 között irányította a zöld-fehéreket, három bajnoki címet szerzett az együttessel, valamint a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportköréig is elvezette, jelenleg ukrán szövetségi kapitányként dolgozik. – A hét elején még Kijevben voltam, onnan Spanyolországba repültem, hogy megnézzem egy-két játékosomat, most pedig a válogatott edzőtáborába tartok. A terv valóban az volt, hogy Hamburgban megnézem két korábbi csapatom összecsapását, de annyira ki lett centizve a programom, hogy ha minimális késés is van, már nem érek oda a meccsre, így inkább útnak sem indultam.

– Azért látta a mérkőzést?

– Persze, semmi pénzért sem hagytam volna ki. A sorsolást követően kicsit bántam, hogy a Dinamo és a Ferencváros nem Budapesten találkozik, akkor biztosan ott lettem volna a lelátón, így csupán a televízióban láttam a mérkőzést a szállodai szobámban.

A kiállítás átírta a Dinamo meccsforgatókönyvét…

– Mit szólt a látottakhoz?

– Aki kicsit is ért a labdarúgáshoz, láthatta, mi történt. A kiállítás átírta a Dinamo forgatókönyvét, Olekszandr Sovkovszkij vezetőedzőt régóta ismerem, csapattársam is volt, szeretett volna támadólag fellépni a gárdával és megszerezni első pontjait az Európa-ligában. A találkozó döntő részében azonban tíz emberrel kellett futballozniuk, márpedig ezen a szinten, az európai porondon ez nagyon nehéz feladat.

– Mit gondol, ha nincs a kiállítás, akkor is nyert volna a Ferencváros?

– Ezt képtelenség megmondani. Nem vagyok benne biztos. Az első félidőben nem játszott jól a Fradi, kicsit meglepett, hogy miután emberelőnybe került, a Dinamónak voltak nagy gólszerzési lehetőségei… Tíz ember ellen futballozva szerezhetett volna két-három gólt is a Kijev. Ugyanakkor kétségtelen, a második félidőben feljavult a magyar csapat játéka, az első gól lélektanilag is megváltoztatta a találkozó képét.

– Mi történt a Dinamóval? A második félidőre teljesen szétesett a játéka…

– A játékosok addig tartották magukat. Az első gólt demoralizáló hiba előzte meg, gyakorlatilag tálcán felkínálva a lehetőséget a gólszerzésre a Ferencvárosnak, és látszott, ezután elveszett az ukrán játékosok önbizalma, hiába keresték önmagukat. A Fradi pedig kényelmes pozícióba került, nem volt kérdés a győzelme, főleg úgy, hogy az elsőre rögtön jött a második gól.

Ijesztő, amikor megszólal a légvédelmi sziréna

– Gyenge a mostani Dinamo Kijev?

– Ez a Dinamo már nem az, mint évekkel ezelőtt. Jobbára ukrán fiatalokból áll, csütörtökön is csupán egy légiós szerepelt benne, a panamai támadó is csak csereként szállt be. Vannak ügyes, tehetséges játékosok a keretben, de el kell fogadni, a légiósok a jelenlegi helyzetben nem szívesen igazolnak Kijevbe. A másik kirakatcsapat, a Sahtar Doneck ebből a szempontból jobban áll, ott maradt tizenegy légiós, igaz, a hazai bajnoki mérkőzéseit sem Doneckben játssza, hanem a frontvonaltól távol, Lvivben.

– Igaz, hogy a Dinamo hazai meccsein időnként megszólal a légiriadót jelző sziréna, a játékosoknak pedig pontos menetrendjük van, melyik búvóhelyre kell menniük?

– Sajnos előfordult már ilyen. A kényszerszünet után aztán folytatódott a játék. Nincs ez így jól. Nagyon nincs…

– Ön a családjával továbbra is Kijevben él? Nem félnek a rakéták becsapódásától, a háború okozta veszélyektől?

– Most erre mit mondjak? Bízunk a legjobbakban. Nem mondom, hogy veszélytelen az élet Kijevben, de azt sem, hogy szörnyűek a hétköznapok. Én és a családom is sokat vagyunk az ukrán fővárosban, Kijev az otthonunk.

– Az ukrán válogatott összetartásait azonban nem ott tartják. Hol szoktak találkozni a keret tagjaival?

– Mindig közel az aktuális mérkőzés helyszínéhez. Jövő héten a Nemzetek Ligájában előbb Grúzia, majd Albánia vendégeként lépünk pályára, a játékosokkal tehát ezúttal Grúzia közelében találkozunk. A futballistáknak és családtagjaiknak is jobb, ha távol a háborútól edzünk és persze játszunk.

Kubatov Gábor elnökkel már tisztázta a helyzetet

– Lassan három és fél éve, hogy kurtán-furcsán hagyta el a Ferencvárost. A szakítás óta beszélt valakivel a klubvezetőségből?

– Igen, beszéltem. A távozásom óta kétszer-háromszor voltam Budapesten, Kubatov Gábor elnökkel személyesen is találkoztam, leültünk, úriemberek módjára megbeszéltük a történteket. A Ferencváros és a magyar főváros azóta is közel áll a szívemhez, figyelemmel követem a csapat meccseit, eredményeit.

– Az ön által irányított együttesből mindössze két magyar, Dibusz Dénes és Botka Endre, valamint a bosnyák Eldar Civic maradt hírmondónak.

– A Dinamo elleni mérkőzésen az összeállításokat nézve én is éppen azt számolgattam, ki szerepel azóta is a keretben. Dibusz Dénes továbbra is kirobbanthatatlan a kapuból, Botka Endre csütörtökön szokásához híven megbízhatóan játszott csereként is, Eldar Civic pedig régi motoros, nem véletlenül van még mindig a Fradiban.

– Mikor jön legközelebb a magyar fővárosba?

– Egyelőre nem tudom, de mindig szívesen megyek. Amikor legutóbb Budapesten jártam, az utcán több szurkoló megállított, felismertek, kedvesen közös fotót kértek. Szép éveket töltöttem a Ferencvárosban, ezt sohasem felejtem el!