Csúcs! A Fradié a legnagyobb magyar főtáblás győzelem

Amióta az 1990-es években az európai szövetség (UEFA) bevezette a nemzetközi kupákban a selejtezős, illetve a selejtezőket követő főtáblás és csoportkörös rendszert, három gólnál nagyobb különbségű magyar győzelemre még nem volt példa csoportkörben, illetve főtáblán. Tehát a Dinamo Kijev elleni csütörtöki 4–0-s ferencvárosi győzelem a legnagyobb különbségű siker.

Három góllal főtáblán kétszer tudtak győzni a magyar csapatok. 1995-ben a Ferencváros a svájci Grasshoppers vendégeként nyert 3–0-ra. Érdekesség, hogy a zöld-fehérek azon a meccsen is, akárcsak most Hamburgban az első félidőben, emberelőnybe kerültek, akkor Mats Gren kiállítása után a 34. percben, ezúttal a 17. perctől voltak előnyben Vladiszlav Dubincsak durva belépőjét és kiállítását követően. Akkor is a második félidőben szakadt ki a gólzsák, 19 éve Vincze Ottó duplázott a második félidőben, most Varga Barnabás.



A Ferencvároson kívül csak a Videoton tudott főtáblán legalább három góllal győzni. Az akkor Paulo Sousa által irányított fehérvári együttes a portugál Sportingot verte meg otthon 3–0-ra 2012-ben.

A LEGNAGYOBB KÜLÖNBSÉGŰ MAGYAR GYŐZELMEK EURÓPAI KUPA FŐTÁBLÁJÁN



El, 2024: Dinamo Kijev – Ferencváros 0–4 (Varga B. 54., 67., Zachariassen 56., Saldanha 76.)

BL, 1995: Grasshoppers (svájci)–Ferencváros 0–3 (Lisztes 61., Vincze O. 81., 90.)

El, 2012: Videoton–Sporting CP 3–0 (Paulo Vinícius 15., Filipe Oliveira 21., Nikolics 35.)

A Ferencváros csütörtöki győzelme abból a szempontból is kuriózum volt, hogy magyar csapat európai kupameccsen korábban még nem tudott győzni a Dinamo Kijev ellen. A mostani volt a hatodik alkalom amikor az ukrán sztárcsapat magyar együttessel találkozott (ebből négyszer a Fradival). A mérleg magyar szempontból egy győzelem, egy döntetlen, négy vereség. A legfájóbb vereség az 1975-ös KEK-döntő volt, amikor 3–0-ra nyert a Dinamo a Fradi ellen Bázelben. MEGVAN AZ ELSŐ SIKER A DINAMO KIJEV ELLEN

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

DINAMO KIJEV (ukrán)–FERENCVÁROSI TC 0–4 (0–0)

Hamburg, Volksparkstadion. V.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

DINAMO KIJEV: Buscsan – O. Karavajev, Bilovar, Mihavko (Popov, 80.), Dubincsak – Bujalszkij (Vivcsarenko, 24.), Brazsko, Saparenko (Rubcsinszkij, 63.) – Kabajev (Braharu, 63.), Vanat (E. Guerrero, 63.), Volosin. Vezetőedző: Olekszandr Sovkovszkij

FTC: Dibusz – Makreckis (Kaján, 64.), I. Cissé, Gartenmann, Ramírez – Abu Fani, Rommens (Maiga, 64.) – Kady, Zachariassen, A. Traoré (Gruber, 67.) – Varga B. (Saldanha, 76.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Kiállítva: Dubincsak (17.)

Gólszerzők: Varga B. (54., 67.), Zachariassen (56.), Saldanha (76.)

