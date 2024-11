Varga duplázott, a Ferencváros 4–0-ra kiütötte Hamburgban a Dinamo Kijevet!

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

DINAMO KIJEV (ukrán)–FERENCVÁROSI TC 0–4 (0–0)

Hamburg, Volksparkstadion. V.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

DINAMO KIJEV: Buscsan – O. Karavajev, Bilovar, Mihavko (Popov, 80.), Dubincsak – Bujalszkij (Vivcsarenko, 24.), Brazsko, Saparenko (Rubcsinszkij, 63.) – Kabajev (Braharu, 63.), Vanat (E. Guerrero, 63.), Volosin. Vezetőedző: Olekszandr Sovkovszkij

FTC: Dibusz – Makreckis (Kaján, 64.), I. Cissé, Gartenmann, Ramírez – Abu Fani, Rommens (Maiga, 64.) – Kady, Zachariassen, A. Traoré (Gruber, 67.) – Varga B. (Saldanha, 76.). Vezetőedző: Pascal Jansen

Gólszerzők: Varga B. (54., 67.), Zachariassen (56.), Saldanha (76.)

Kiállítva: Dubincsak (17.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

VAN-E KÖZE A HAMBURGERNEK Hamburghoz?! A kikötőváros utcáit járva vetődött fel bennünk a kérdés, de hiába ástuk bele magunkat a témába, a világszerte híres étel pontos eredetét nem sikerült megtudnunk. A számtalan verzió közül az egyik, hogy nevét Hamburg városáról kapta, a helyiek szerint Németország második legnagyobb városa és Amerika között közlekedő hajókon ezzel a könnyen elkészíthető, olcsó étellel látták el a kivándorló utasokat.

Hamburgert csütörtök este a Volks­parkstadionban is lehetett kapni, túl sokat azonban nem adhattak el belőle, mindössze ötezren voltak az egyik legmodernebb német arénában. A városban élő ukrán kolónia férfi tagjai közül jó néhányan kihasználták az alkalmat, hogy a Dinamo éppen a városban játssza az Európa-ligában a hazai mérkőzéseit, a hazafiasság pedig itt is tetten érhető volt, a létesítmény melletti parkban ukrán nótával és többtucatnyi háborús képpel szerveztek gyűjtést az otthonról elmenekülőknek. Az ukrán játékosok is egytől egyig sárga-kék nemzeti zászlóba burkolózva vonultak ki a pályára és hallgatták az Európa-liga himnuszát, hogy aztán rázendítsen a néhány száz fős Fradi-tábor, amelyet a majdnem üresen kongó stadion egyik sarkába helyeztek el.

(Fotó: Getty Images)

Pascal Jansen értelemszerűen nem tartalékolt a kijeviek ellen, az éppen aktuálisan legerősebbnek vélt csapatot küldte pályára, a kapuban Dibusz Dénes, a védelemben Ibrahim Cissé, a középpályán Mohammed Abu Fani, elöl pedig Kristoffer Zachariassen és Varga Barnabás jelentette a gárda tengelyét. Kulcsszereplővé a találkozó elején mégis a védelem jobb szélén futballozó Cebrail Makreckis vált: Vladiszlav Dubincsak olyan csúnyán csúszott rá a bokájára, hogy a játékvezető – igaz, a VAR segítségével – kiállította, így alig valamivel az első negyedóra letelte után emberelőnybe került a magyar bajnok. Néhány pillanatig több Fradi-játékos sem tudta, a piros lap mellé jár-e tizenegyes is, ám Varga Barnabás hiába állt oda a büntetőponthoz, miután a labda a szabálytalanság pillanatában már elhagyta a játékteret, kirúgás következett.

A Ferencváros gyorsan élni akart az emberelőnnyel, és támadásba lendült.

A két méter magas Heorhij Buscsan kapus több alkalommal is kihasználta fizikai „paramétereit”, hol a jobb alsóból tornázott ki egy labdát, hol a kapuja elé érkező beívelést hárította kivetődve. Egyértelműen a magyar bajnokcsapat irányította a mérkőzést, a játék javarészt az ukránok térfelén zajlott, a Fradi többet passzolt, többet birtokolta a labdát és többször is próbálkozott, a 36. percben mégis elképesztő szerencséje volt, hogy nem került hátrányba a kilenc mezőnyjátékossal futballozó Dinamo ellen. A kék-fehérek tíz másodpercen belül kétszer is a lécet találták el, előbb lövésből, majd fejesből, centimétereken múlott az ukránok vezetése. A kisiklást követően azonban hamar visszaállt a rend a pályán, továbbra is a Ferencváros támadott többet, Varga Barnabás és Cristian Ramírez is próbálkozott gólszerzéssel. A végig szurkoló, éneklő magyar drukkerek hangját néhány percenként a stadion fölött elszálló gépek nyomták el, elmélázni azonban egyetlen ferencvárosi védőnek sem lehetett, hiszen az ukránok ugyan ritkán jutottak el Dibusz Dénes kapujáig, azok a helyzetek viszont szinte kivétel nélkül veszélyesek voltak. Nem ártott tehát résen lenni, a Dinamo Kijev játékában az emberhátrány ellenére is benne volt a gól.

Az első félidővel összességében a Ferencváros lehetett elégedettebb, hiszen a durva szabálytalanságot követően korán emberelőnybe került, és a statisztika is a magyar bajnok fölényét mutatta, negyvenöt perc alatt nemzetközi szinten soknak mondható negyvenkilenc támadást vezetett (az ukránok tizenhetet), és tizenháromszor próbálkozott gólszerzéssel (a hazaiak mindössze hatszor) – ellenben a gól hiányzott az FTC játékából, de az nagyon.

Ha Heorhij Buscsan abban reménykedett, hogy a fordulást követően kevesebb dolga lesz, csalódnia kellett. A zöld-fehérek rögtön rákapcsoltak, sorra vezették a támadásokat – ha az első félidőben úgy tűnt, idő kérdése, mikor szerezheti meg a vezetést a magyar bajnok, ez a szünetet követően még inkább így nézett ki.

És jött is a Fradi-gól!

(Fotó: Getty Images)

Sőt, nem is egy, hanem két perc leforgása alatt kettő!

A kijevi védők finoman fogalmazva sem álltak a helyzet magaslatán, az elsőnél eladták a labdát, a másodiknál pedig lemaradtak minden zöld-fehér támadóról. Varga Barnabás az első valamirevaló helyzetből nemcsak fontos, de rendkívül szép gólt is szerzett, védhetetlenül lőtte ki a bal felsőt, a másodiknál pedig ha Kristoffer Zachariassen nem vágja a lepattanót a kapuba, a VAR alighanem tizenegyest ítélt volna Varga Barnabás lerántásáért. A lényeg azonban az volt a zöld-fehéreknek, hogy pillanatok alatt megnyugtató előnyre tett szert a csapat, hiszen már nemcsak emberelőnyben volt, hanem két góllal vezetett.

És a Ferencváros nem érte be ennyivel!

Varga Barnabás fejjel is eredményes volt, a Dinamo Kijev játéka pedig totálisan szétesett, több mint húsz perccel a mérkőzés vége előtt egy kérdés maradt: rúg-e még gólt a Fradi?

A pályára küldött húszesztendős Kaján Norbert védő létére kis híján a kapuba talált, saját térfeléről indulva cikázott végig az ukrán játékosok között, a végén pedig a lécet találta telibe; ha gól születik, az nem akármilyen nemzetközi bemutatkozás lett volna tőle. Érkezett aztán Matheus Saldanha és Gruber Zsombor is a pályára, a brazil csatár pedig nem hazudtolta meg magát, beküldését követően rögtön az első helyzetét gólra váltotta – Gruber álompasszából…

Szép sikert ért el a Ferencváros, Hamburgban felőrölte az emberhátrányban játszó Dinamo Kijevet, és immár hat pontja van az Európa-liga alapszakaszában. A nemzetközi porondon legközelebb november 28-án lép pályára a csapat, a Groupama Arénában a Malmőt fogadja, és a svédek elleni esetleges sikerrel nagy lépést tehetne a továbbjutás felé. 0–4