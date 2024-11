Pascal Jansen: Négy gólt szerezni a Dinamo Kijev ellen nagy dolog

PASCAL JANSEN MEGMONDTA, nem csak az előző három körben volt nehéz ellenfele a Dinamo Kijevnek (Roma, Lazio, Hoffenheim), a negyedikben is az lesz! A Ferencváros holland vezetőedzője a mérkőzés előtt fogalmazott úgy, hogy ezúttal sem lesz könnyű dolga az ukrán listavezetőnek, de arra alighanem még ő sem gondolt, hogy négy góllal verik Hamburgban a Dinamót.

Nyilvánvalóan nagy előny volt, hogy a magyar bajnok a 17. perctől emberelőnyben futballozhatott – a Cebrail Makreckis elleni szabálytalanságért járt is a piros lap –, ám az első negyedórában is látszott, a Ferencváros aktívabb, élesebb, és egyenlő létszámnál is irányította a játékot.

„Erős ellenfélre számítottunk, de a piros lap alaposan áthúzta a Dinamo számításait – mondta Pascal Jansen Hamburgban a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – Az első félidőben veszélyesen futballoztak, mintha nem érdekelte volna őket, hogy emberhátrányban vannak. De a második félidőben egyértelműen más képet mutatott a játék, mi uraltuk a mérkőzést, és megérdemelten győztünk.”