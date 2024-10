Rommens: Igazi csapatmunka volt, mi akartuk jobban a sikert

Kulcsfontosságú győzelmet arathatott a Ferencváros. A magyar bajnok nagy intenzitású mérkőzésen győzte le 1–0-ra a francia bajnokság jelenleg nyolcadik helyén álló együttesét, a Nice elleni sikerrel pedig megszerezte első pontjait, és remélhetőleg megindul felfelé az Európa-liga tabelláján. A játékosok közül többen is alaposan elfáradtak, a korai vezetés megszerzése után pedig kulcskérdés volt: a Fradi vajon le tudja-e hozni kapott gól nélkül a meccset?!

Nos, sikerült neki, méghozzá a védők remek munkájának (is) köszönhetően. Ibrahim Cissé a gólból is kivette a részét, de hátul is átjátszhatatlan volt, és feltűnő volt, milyen jól megértik egymást a balján futballozó Stefan Gartemann-nal. A fontos mentések után tapssal, hangos kiáltásokkal tüzelték egymást, látható volt, hogy felfokozott állapotban futballoztak.

Stefan Gartemann a lefújást követően lapunknak elmondta, elfáradt, de a siker feledteti a fájó porcikákat.

„Nagyszerű mérkőzést játszottunk – szusszant nagyot a rutinos dán belső védő. – Tudtuk, mennyire fontos lesz a mostani összecsapás, a három pont, és ennek szellemében játszottunk. Kemény meccs volt, a végén keményen kellett harcolni, hogy megőrizzük az előnyünket, de ez legyen a legnagyobb gondunk. A lényeg, hogy sikerült. Végre megszereztük az első pontjainkat az Európa-ligában. Szeretem az ilyen mérkőzéseket, harcolni, küzdeni kellett, a koncentráció egyetlen pillanatra sem hagyhatott ki, ha pedig valamelyikőnk hibázott, ott volt a másik, hogy kisegítse. Hátvéd vagyok, nem kaptunk gólt, számomra ez is fontos. Legközelebb a Dinamo Kijev ellen lépünk pályára, ha azt a mérkőzést is megnyernénk, nagyot ugorhatnánk előre a tabellán. Reméljük, a mostani siker még csak a kezdet volt.”

Philippe Rommens, a Ferencváros belga középpályása rengeteget futott a középpályán, ha kellett, a tizenhatoson belül szerelt, máskor a felezővonalnál szerzett labdát.

„Jobbak voltunk, megérdemelten szereztünk meg a három pontot – mondta a 27 esztendős légiós. – Igazi csapatmunka volt, a pályán végig azt éreztem, mi akarjuk jobban a sikert, a győzelmet! Egyszerűen élesebbek voltunk. Jól kezdtük a meccset, rögtön akadtak lehetőségeink, és korán megszereztük a vezetést, ez kulcsfontosságú volt. De összességében is megérdemeltük a három pontot, a találkozó hátralévő részében is több lehetőségünk volt újabb gól megszerzésére.”

A Fradi brazil légiósa, Kady az elmúlt két bajnoki mérkőzésen, Pakson és a Fehérvár ellen is a kapuba talált, és a Nice elleni találkozón is jó teljesítményt nyújtott. A nyáron az orosz Krasznodartól érkező légiós képtelen volt betelni a ferencvárosi szurkolók által nyújtott támogatással.

„Egészen elképesztő volt a szurkolás – mosolygott Kady. – Ilyen hangulatban gyakorlatilag képtelenség elfáradni! Élveztem a játékot, bátran cseleztem, indítottam, és bár a végére alaposan elfáradtam, megérte ennyit futni. A Nice elleni győzelem önbizalmat adhat nekünk az európai porondon is, elhihetjük, hogy ezen a fronton is képesek vagyunk bárkit legyőzni.”

Az FTC három forduló után a továbbjutást érő 23. helyen áll az Európa-liga 36 csapatos főtábláján.