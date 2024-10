Pascal Jansen: A kemény munka igenis meghozza a gyümölcsét!

A Nice trénere, Franck Haise az eredménnyel és csapata minőségével sem volt elégedett.

„Az első félidőben nagyon messze voltunk az elvárttól intenzitásban, támadásépítésben és technikailag is. Láttam ugyan javulást, de ez még messze van az elvárttól. Sokat veszélyeztetett az ellenfél rögzített szituációkból, ebben is fejlődnünk kell. Nem ilyen mérkőzésre számítottam, ennél többre van szükség az európai porondon, ezzel próbáltam meg felrázni a játékosokat is a szünetben.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte, hogy vajon a Ferencváros fojtotta meg a csapata játékát vagy a játékosai nem tudták megvalósítani a taktikát.

„Teljesen világos, hogy a Ferencváros sokkal jobb volt ma nálunk, megérdemelt a győzelme. Mi pedig nagyon messze voltunk arról, amire igazán képesek vagyunk.”

FRANCK HAISE SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Ha már a vendégek edzője így látta, kollégánk meg is kérdezte a Ferencváros vezetőedzőjét, Pascal Jansent, hogy egyetért-e kollégájával.

„Nehéz lenne nem egyetérteni vele. A viccet félretéve: a játékosoknak is elmondtam, hogy a kemény munka igenis meghozza a gyümölcsét, ez van, ha az ember mindenért megdolgozik. Voltak jó fázisaink a labdával és anélkül is, ettől függetlenül megnehezítettük saját magunknak a dolgot, volt néhány helyzet, amiből gólt szerezhettünk volna, hogy eldöntsük a mérkőzést. Ettől függetlenül nagyon boldog vagyok!”

A győzelem kulcsáról azt mondta: sok minden kombinációja vezetett a sikerhez.

„Például a teljesítmény – mondtam is a fiúknak, hogy szép munka volt, tartották magukat a megbeszélt tervhez. Azt kértem, legyünk bátrak, akár rövid labdabirtoklásokkal, hogy tudjuk az ellenfél presszingjét oldani és mögéjük kerülni. Nagy szerepe volt ebben Barninak és Traorénak is, akik elöl is veszélyt jelentettek.”

PASCAL JANSEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–NICE (francia) 1–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök

FTC: Dibusz – Makreckis, Gartenmann, I. Cissé, Civic – Abu Fani, Rommens – A. Traoré, Kady, Zachariassen – Varga B. Vezetőedző: Pascal Janes

NICE: Bulka – A. Mendy, Bombito, Abdelmonem – J. Clauss, Buadui, Rosario, Louchet – S. Diop, Laborde, Guessand. Vezetőedző: Franck Haise

Gólszerző: Bombito (15. – öngól)

Kiállítva: Rosario (84.)