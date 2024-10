Jobb volt a Ferencváros, megérdemelten győzte le a Nice-t az El-ben

A francia szurkolókkal vigyázni kell, különösen igaz ez a nizzai ultrákra. Nem mennek a szomszédba némi zsiványságért, és miután a csütörtök esti összecsapásra több százan érkeztek a magyar fővárosba, a rendőrség is biztosra ment. Több mint ötven rendőrautó, közel nyolcvan páncélos rohamrendőr, s fémkordonok zárták el a vendégszektor irányába vezető utat.

Az arénában (természetesen) a Fradi-tábor volt a hangosabb!

Ment is előre a Ferencváros, a találkozó elején veszélyesebb, határozottabb volt a magyar bajnok, és az első két lehetőség is előtte adódott. Érezhető volt, a játékosok nemcsak mondták, mennyire fontos a Nice elleni kilencven perc, hanem komolyan is gondolták. Jobbról Adama Traoré, balról Kristoffer Zachariassen támadott tükörszélsőként, középen Varga Barnabás várta az érkező labdákat, mögötte pedig a legutóbbi két bajnoki mérkőzésén – Pakson és a Fehérvár ellen is – betaláló Kady Borges próbált utat törni a franciák kapujának irányába. A Fradi nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt napokban a szögletek és oldalról érkező beadások gyakorlására, a szakmai stáb tudta, hol sebezhető a nizzai együttes: a rögzített helyzetekből belőtt labdákkal lehet zavarba hozni a védelmet.

S lám, megérte a sok gyakorlás!

Negyedóra elteltével megszerezte a vezetést a Ferencváros, és miből másból, mint oldalról érkező szabadrúgást követően. A bal oldalról belőtt labdára Ibrahim Cissé érkezett a legjobb ütemben, és bár némi szerencse is kellett a találathoz (a fejes előbb egy védőn irányt változtatva csapódott a kapufára, majd onnan a kapus lábáról került a kapuba), a lényeg az volt, hogy nemcsak jobban kezdett a Fradi, hanem a gól is összejött. A zöld-fehérek francia védője kezeit felemelve az égieknek is megköszönte a találatot, és bár a találatot az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végül Moïse Bombito öngóljának könyvelte el, Ibrahim Cissének biztosan szép emlék marad a nizzaiak elleni vezető gól…

Ugyanakkor hátul sem unatkozott a hátvéd, a Nice a kapott gólt követően próbálta feljebb tolni védekezését, és keményebben beleállni az ütközésekbe. A legrosszabbul Sofiane Diop járt, akinek úgy felszakadt a fejbőre, hogy percekig kellett ápolni. A pályán a sebet ellátó Zacher Gábor, magyar főorvos hiába mutatta, hogy a bőrön lévő repedés több mint öt centiméter, a francia csapat egészségügyi stábja méretes turbánt kötött a támadó fejére, majd miután az pillanatok alatt átvérzett, egy fekete úszósapkaszerű fejkötőt is húztak rá, és visszaküldték a pályára.

Cissé (jobbra) fejese után született meg a Ferencváros találata (Fotó: Szabó Miklós)

Jó iramú, jó színvonalú volt a mérkőzés, mindkét csapat keményen harcolt, minden labdáért meg kellett küzdeni, és az átvételek után nem volt idő dédelgetni, gondolkodni, az ellenfél rögtön ott termett. Pascal Jansen vezetőedző alighanem erre érti, hogy a magyar bajnokság, és az európai meccsek színvonalát nem lehet, és nem is érdemes összehasonlítani – a kettő ég és föld. A szünet előtti percekben mindkét együttesnek volt még helyzete, Dibusz Dénesnek is bravúrt kellett bemutatnia, de a másik oldalon Marcin Bulka sem unatkozott, Varga Barnabás lövésénél nyújtózkodhatott, hogy a labda ne a jobb alsóban kössön ki, sőt az egyik kontratámadás végén Kady Borges és Mohammed Abu Fani vezette egy védőre a labdát, utóbbi lövéssel fejezte be az akciót, ám a franciák kapusa ismét óriásit védett, nem sok kellett az előny megduplázásához.

Nem akármilyen bravúr lett volna, ha az FTC kétgólos vezetéssel vonul be a szünetre a francia bajnokság nyolcadik helyezettje ellen, ráadásul az addigi produkció alapján egyértelmű volt, nem verhetetlen a Nice. Az első félidő végül a sok sérülés, földön maradó futballista miatt nem negyvenöt, hanem ötvenegy percig tartott, jól jött a szünet a Ferencvárosnak. Lehetett rendezni a sorokat, felhívni a hibákra a figyelmet, és látva a lelkes, agresszív, agilis futballt és az egygólos előnyt, a Fradi játékosai hangos üdvrivalgás közepette mehettek pihenni. A statisztikák azt mutatták, hogy a fejpárbajokat és a párharcokat nagyobb százalékban nyerték meg a vendégek – de a gólt a Ferencváros szerezte!

A fordulás után lezárhatta volna a mérkőzést a Ferencváros!