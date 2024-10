Bölöni László szerint nyerhet a Ferencváros a Nice ellen az Európa-ligában

Noha az Erdélyből származó korábbi román labdarúgó válogatott Bölöni László érthetően ezer szállal kötődik szülővárosához, Marosvásárhelyhez, s az anyaország fővárosához, Budapesthez, mégis évek óta a festői szépségű Földközi-tenger partján elterülő Nizzában található a családi fészek. S mert labdarúgónak adta a fejét, később pedig edzőségre, s mert dolgozott a francia élvonalban olyan csapatok edzéseit irányította mint a Nancy, a Stade Rennais, az AS Monaco, RC Lens, legutóbb pedig a Metz vezetőedzőjeként dolgozott, így hát jól ismeri a francia futballt, s persze a Ferencváros csütörtöki ellenfelét is.

„Sőt korábbi játékosom is futballozik a francia együttesben – mondta megkeresésünkre a 71 éves szakember. – A már nem fiatal Dantéval a belga Standard Liege-nél dolgozhattam. Nos, a Nizza noha a huszadik század elején alakult mégsem tartozik a négy legnagyobb – St. Étienne, PSG, Marseille, Lyon – sikereket elérő klubok közé. Lezser klubnak tartották, olyannak, mint maga a város, ahová pihenni, üdülni, napozni járnak az emberek, nem pedig futballmeccsekre. Sokáig gazdasági téren is elmaradt a nagyok mögött, ám néhány éve új tehetős tulajdonosra lelt, ugyanis Jim Ratcliffe százmillió euróért megvásárolta a tulajdonjogot, s most már oda a lezserség, anyagi téren már ott nyomul a nagy klubok mögött. Az új tulajdonos azonban egyelőre csak a klub gazdaságára hatott, a játék minőségére egyelőre nem. A Nizza a tipikus francia futball megtestesítője, az élvonal középmezőnyének jeles tagja. Minőségi labdarúgás tekintetében elmarad a nagyok mögött, azonban így is gyors, atletikus, erős futballisták alkotják a keretet, köztük a már nem túl gyors, negyvenegy éves Dantéval. A labdabirtoklására, a labda járatására törekednek a védők és a középpályásaik, kemények a párharcokban, s megpróbálnak ritmusváltásokkal helyzetbe kerülni az ellenfelek kapuja előtt. Rendkívül veszélyesek a szögleteik, szabadrúgásaik, remélem, ezt a Ferencváros megfigyelői is jelentették a csapat vezetőedzőjének, s bízom benne, kidolgozták és gyakorolták ezek hárítását. Szerintem fegyelmezett védekezéssel, a középső harmadban történő labdaszerzésekkel, gyors kontrákkal sebezhető, megbontható a franciák védekezése, s nyerhet a Ferencváros.”

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: Ferencvárosi TC–Nice (francia) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!