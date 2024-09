Mourinho norvég mumusa a Portót is két vállra fektette, őrült meccsen nyert az Alkmaar

BODÖ/GLIMT–FC PORTO

Gyors gólváltással indult a norvég aranyérmes és a portugál bronzérmes ütközete, a 8. percben Moura visszatett labdáját Samu Omodorion fejelte az ötösről a hazai kapuba (VIDEÓ ITT), majd hét perccel később Hauge adott a félpályáról forintos átadást Kasper Höghnek, aki már csak a kapussal állt szemben, s gólra váltotta a ziccert (VIDEÓ ITT). A szünet előtt a vezetést is megszerezték a hazaiak: Saltnes remek érzékkel készítette le a labdát az első gólt előkészítő Jens Petter Haugénak, aki futtából, 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (VIDEÓ ITT).

A szünet után néhány perccel megfogyatkoztak a sárga-feketék: Isak Määttä látványos műeséssel próbált kiharcolni egy tizenegyest, a játékvezető pedig azonnal felmutatta a második sárga, majd a piros lapot a finn légiósnak (VIDEÓ ITT). Az emberelőny tudatában elkényelmesedtek a portugálok, s erre alaposan ráfáztak: egy buta labdaeladás után lerohanta ellenfelét a Bodö/Glimt, s a második hazai gólt szerző Hauge finom mozdulattal elküldte gyufáért a visszarohanó védőt, majd kíméletlenül bevarrta a labdát a kapu bal oldalába (VIDEÓ ITT). Kjetil Knudsen együttese rendkívül szívós játékkal rukkolt elő a folytatásban, így ugyan Deniz Gül szépíteni tudott a 80. percben (VIDEÓ ITT), az egyenlítés már nem jött össze a Portónak – bravúrgyőzelmet aratott a Mourinho-féle AS Romát a közelmúltban többször is (2021-ben 6–1-re, 2022-ben 2–1-re) legyűrő norvég bajnok. 3–2

AZ ALKMAAR–ELFSBORG

A korai alkmaari fölény dacára ráijesztett a holland csapatra az Elfsborg – az más kérdés, hogy Qasem gólját les miatt nem adta meg a játékvezetőt. A lesgól megfogta a hazaiakat, ez pedig egy (immár érvényes) svéd találatban csúcsosodott ki, Timothy Ouma lövésébe ugyan beleért Owusu-Oduro, de kitolni nem tudta (VIDEÓ ITT). Az egyenlítés a félidő hajrájában jött össze az AZ-nek: az addig remekül védő svéd kapus, Isak Petterson egy, az ötösre érkező beadást lehúzva kiejtette kezéből a labdát, Ruben van Bommel pedig lesipuskás módon a hálóba továbbította azt – a labdát visszaszerezni próbáló Petterson szerint úgy, hogy a labdával együtt a kezét is eltalálta. A lehetséges szabálytalanságot a VAR megvizsgálta, s végül megadta a találatot (VIDEÓ ITT).

A fordulás után is potyogtak a gólok, az első hazai gólt is jegyző Van Bommel – a korábbi vb-ezüstérmes holland középpályás, jelenleg edzőként dolgozó Mark van Bommel fia, illetve anyai ágon Bert van Marwijk korábbi, ugyancsak vb-ezüstérmes holland szövetségi kapitány unokája – ezúttal egy rossz felszabadítás után tüzelt a bal alsóba, megfordítva az eredményt (VIDEÓ ITT). Az Elfsborgnak erre is volt válasza, Simon Hedlund átlövését is elvétette az alkmaari kapus (VIDEÓ ITT). A 74. percben Troy Parrott tizenegyesével másodszor is előnybe került a holland együttes (VIDEÓ ITT), majd a hajrában Sebastian Holmént egy utolsó emberként elkövetett szabálytalanság miatt kiszórta a játékvezető, így az AZ ha nagy izgalmak közepette is, de otthon tartotta a pontokat. 3–2

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

AZ Alkmaar (holland)–Elfsborg (svéd) 3–2 (R. van Bommel 44., 50., Parrott 74. – 11-esből, ill. Ouma 23., Hedlund 53.)

Kiállítva: Holmén (Elfsborg, 86.)

Bodö/Glimt (norvég)–Porto (portugál) 3–2 (Högh 15., Hauge 40., 62., ill. Omorodion 8., Gül 90.)

Kiállítva: Määttä (Bodö/Glimt, 51.)

Később

21.00: Manchester United (angol)–Twente (holland)

21.00: Galatasaray (török)–PAOK (görög)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Lazio (olasz), Hamburg

21.00: Ludogorec (bolgár)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Midtjylland (dán)–Hoffenheim (német)

21.00: Nice (francia)–Real Sociedad (spanyol)