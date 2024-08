Csak küszködött a Ferencváros, döntetlennel utazhat a boszniai visszavágóra

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROS–BORAC BANJA LUKA (bosnyák) 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 13 167 néző. Vezette: Walsh (skót)

FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Knoester, C. Ramírez (Civic, 69.) – Abu Fani (Maiga, 60.), Rommens – Zachariassen (Kady, 82.) – Ben Romdan (Misidjan, 59.), Varga B. (Pesics, 59.), A. Traoré. Vezetőedző: Pascal Jansen

BORAC: Manoljovics – Kvrzic, Meijers, Carolina, Vukcsevics – Grahovac, Skorup (Pihler, 74.) – Kulasin (Hrelja, 78.), Savic, Szrecskovics (Cavic, 62.) – Lukic (Hasukic, 78.). Vezetőedző: Mladen Zizovic

Nagyszerű hangulatban kezdődött az Európa-liga-főtáblára jutásért zajló párharc első mérkőzése. Az nem volt meglepő, hogy a piros-fehér-zöld zászlókat lobogtató ferencvárosi szurkolótábor kitett magáért a találkozó előtti percekben, és folyamatosan hangosan biztatta a házigazdát, de Boszniából is érkezett körülbelül két autóbusznyi futballdrukker, ők sem kímélték a torkukat. A jelenlévők örömmel állapították meg, hogy az elmúlt napok szinte elviselhetetlen hősége után csütörtök estére enyhült valamelyest az idő, kimondottan kellemesnek mondható huszonkét Celsius-fokban kezdődött a mérkőzés.

Pascal Jansen vezetőedző − mondhatni, természetesen − változtatott a múlt héten szombaton az Újpest ellen pályára küldött csapatán, amikor is a zöld-fehérek Tosin Kehinde góljával 1–0-ra nyertek. Ezúttal is ott volt a kezdőcsapatban Varga Barnabás, aki a lila-fehérek ellen tért vissza: emlékezhetünk, június végén az Európa-bajnokságon Stuttgartban, Skócia ellen súlyos arcsérülést szenvedett. Bár az újpestiek ellen a neki gyártott arcvédő maszkban futballozott, csütörtökön már nem viselte – elképzelhető, hogy kényelmetlennek találta.

Varga Barnabás már maszk nélkül (Fotó: Török Attila)

Ide tartozik, hogy a mérkőzést megelőző hivatalos sajtótájékoztató után szerda este, amikor a média munkatársai tizenöt percig figyelemmel kísérhették az edzést, feltűnt, hogy a maszk nélkül többször is bátran, erőteljes mozdulattal belefejelt a labdába. A szörnyű, ijesztő sérülés ezek szerint a múlté.

Gruber Zsombor helyét Adama Traoré foglalta el a támadószekcióban és Mohamed Abu Fani Philippe Rommensszel szervezte a hazai akciókat a védősor előtt helyezkedve – Habib Maiga tehát továbbra is csak a kispadon kapott helyet. Nem volt meglepő, hogy Mats Knoester ott volt a védelem tengelyében: a korábban több mérkőzésen is kimondottan jó benyomást keltő Raul Gustavo piros lapot kapott a Midtjylland elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtező legvégén, így ő nem lehetett ott a pályán (kapcsolódó hír, hogy az Újpest ellen piros lappal büntetett Mohamed Abu Fani két bajnoki mérkőzésen nem léphet pályára, így tőle azt várták a szurkolók, hogy nyugodtan hajtsa ki magát, majd a magyarországi meccsek idején pihenhet).

Nagy lendülettel, az ellenfelet már a saját térfelén letámadva kezdett a Ferencváros, de a találkozó első szakaszában a bosnyák védelem szilárdan állt a lábán. A védelem, amelyben ott volt Jurich Carolina: a Curacao szigetén született futballista a holland PSV ifjúsági csapatában Pascal Jansen játékosa volt, így ők most ellenfélként találkozhattak Budapesten.

Többnyire küszködtek a Ferencváros játékosai (Fotó: Török Attila)

Az ötödik perc végén szöglethez jutott a Borac Banja Luka, a 18. percben pedig Srdjan Grahovac nem sokkal a léc fölé lőtt, és e két jelenet is azt mutatta, szó sincs arról, hogy a bosnyákok csak védekezni szeretnének a Groupama Arénában. Persze ha volt idejük rendeződni, minden vendégjátékos a saját térfelét helyezkedett közel egymáshoz, hogy ne tudjanak felgyorsulni a zöld-fehérek labdarúgói, a védősorból hosszan előreívelt labdát viszont rendre elfejelték a Banja Luka védői, így az összecsapás első szakaszában nem tudott helyzetet kialakítani a Ferencváros.

Knoester fejesénél hördült fel igazán a hazai szurkolótábor, de a bosnyák kapus védeni tudott, aztán Mohamed Ben Romdan és Adama Traoré távoli lövéssel próbálkozott, egyikük sem találta el a kaput – ezek a jelenetek is azt mutatták, a Ferencváros próbálja ráerőltetni akaratát ellenfelére, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Feltűnő volt, hogy amikor a IX. kerületiek birtokolták a labdát és járatták a bosnyák térfélen, Cebrail Makreckis behúzódott középre, pedig ott nagy volt a „népsűrűség”, nem is lehetett áttörni a védőfalon. Azért lehetett ez az elképzelés, hogy a Fradi légiósa elvigyen egy embert arról a területről, és Adama Traoré egyedül maradjon védőjével, hogy aztán a sebességét kihasználva helyzetet alakítson ki. Nos, ebből az első félidőben annyi valósult meg, hogy a védő jelenléte valóban csak növelte a zsúfoltságot, a szélső a szünetig nem tudott nagy lehetőséget kialakítani. Nem sokkal a félidő vége előtt Dibusz Dénes vetődve oldalra ütötte a labdát, Stefan Savic küldött a ferencvárosi kapu felé életerős lövést – ez volt az első alkalom, hogy valamelyik kapusnak vetődnie kellett –, rögtön ezután Filip Manojlovics is nagyot védett, Varga Barnabás fordult jól a kapu felé, ez már gólhelyzet volt, hárított a bosnyákok kapusa.

A 65. percben éles füttyszó harsant – labdaszerzést követően lehetősége nyílt a Ferencvárosnak gyors kontratámadást vezetni, de a bal oldalon meginduló Cristian Ramírez hiába sprintelt, Philippe Rommens méterekkel mögé passzolta a labdát, bedobással jöhetett a Borac. És mert ez már a sokadik rossz átadás volt, egyre fogyott a szurkolók türelme, sok volt a pontatlan passz, igaz, ez valóban feltűnően nagy hiba volt, hiszen saját hibája fosztotta meg a kecsegtető lehetőségtől a házigazdát. Nem tetszett a ferencvárosi drukkereknek csapatuk teljesítménye, ötlettelennek, pontatlannak, fáradtnak tűnt a Ferencváros, nem meglepő, hogy hármat is cserélt egyszerre Jansen, lehetőséget kapott a suriname-i Virgil Misidjan is.

(Fotó: Török Attila)

A Banja Luka játékosai sem voltak frissek, a 72. percben görcs miatt kellett ápolni Dino Skorupot, addig mindkét gárda játékosai frissítőt vehettek magukhoz.

Persze az FTC labdarúgói mindent megpróbáltak, hol jobbról, hol balról próbáltak a védelem mögé kerülni, de a bosnyák védelem továbbra is stabilan állt a lábán. Ahogyan arra számítani lehetett a hosszú kihagyás, a sérülés és az Újpest elleni kilencvenöt perc után, Varga Barnabásnak elég volt másfél félidő, és bár neki sem ment a játék, a népszerűsége töretlen, tapssal köszöntötte a hazai publikum. A 75. perctől egyre több vendégjátékos heveredett le a gyepre, a Banja Luka futballistái húzták az időt, ahogyan csak tudták, hiába mutatta a játékvezető, hogy minden, játék nélkül eltelt percet beszámít majd a ráadásba. Ment előre a Fradi, de a rossz átadások száma csak nem akart csökkenni, a bosnyák térfélen feltűnően ötlettelen volt a hazai csapat, és miközben a vendégek vezetőedzője is cserékkel próbálta lendületesebbé tenni együttesét, a hajrára maradt a kérdés: kiharcol-e előnyt a visszavágóra a magyar bajnok?

De a gól csak nem akart megérkezni, ellentétben a fel-felharsanó füttyszóval, amely aztán az utolsó percekben állandóvá vált, a szurkolók nagyon gyengének minősítették csapatuk teljesítményét, és a mérkőzés végét jelző sípszót hangos tiltakozás fogadta. Az utolsó pillanatokban Kady Borges fejesénél közel volt a vezető gólhoz az FTC, de a látottak alapján nem érdemelt győzelmet – noha nem játszott jól, a jövő heti boszniai visszavágón kiharcolhatja a továbbjutást. 0–0

