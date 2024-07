Kettős győzelem az Európa-ligában – a patinás lengyel klub 12 év után tért vissza

A Wisla Kraków 14-szeres bajnok – ezzel holtversenyben második a lengyel örökranglistán –, de az elmúlt évei finoman fogalmazva nem voltak sikeresek: 2022-ben kiesett az élvonalból, az idén tavasszal csupán a 10. helyen zárt a másodosztályban.

Viszont a Lengyel Kupát májusban megnyerte, így 2012 februárja óta először európai kupamérkőzést játszhatott, sőt készülhet a következő körre, ahol a mostaninál már keményebb vetélytársa lesz: a Rapid Wien.

Az Elfsborg tetemes előnnyel érkezett Ciprusra, és a második mérkőzésen is fölényes győzelmet aratott. A svédek kezére játszott, hogy Joao Correia, a Pafosz egyik nyári igazolása a 15. percben piros lapot kapott, miután lendületből gyomron rúgta a földre kerülő Arber Zenelit (VIDEÓ ITT!). A hazai csapat a zöld-foki szigeteki védő nélkül is képes volt vezetést szerezni rövid időre (2–1), de aztán beindultak a svédek – a végjátékban Zenili is góllal büntette az őt ért atrocitást.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Llapi (koszovói)–Wisla Kraków (lengyel) 1–2

Továbbjutott: a Wisla, 4–1-es összesítéssel

Tobol (kazah)–Ruzomberok (szlovák) 1–0

Továbbjutott: a Ruzomberok, 5–3-as összesítéssel

Pafosz (ciprusi)–Elfsborg (svéd) 2–5

Továbbjutott: az Elfsborg, 8–2-es összesítéssel

Később

18.00: Zira (azeri)–Sheriff (moldovai)

Az első mérkőzésen: 1–0

20.00: Corvinul (romániai)–Paksi FC, Nagyszeben (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 4–0

20.15: Maribor (szlovén)–Botev Plovdiv (bolgár)

Az első mérkőzésen: 1–2

A SELEJTEZŐ 2. FORDULÓJÁNAK PÁROSÍTÁSA

Paks (magyar)/Corvinul (román)–Rijeka (horvát)

Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)

Ruzomberok (szlovák)–Trabzonspor (török)

Wisla Kraków (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)

Kilmarnock (skót)–Cercle Bruges (belga)

Molde (norvég)–Silkeborg (dán)

Braga (portugál)–Maccabi Petah-Tikva (izraeli)

Panathinaikosz (görög)–Botev Plovdiv (bolgár)/Maribor (szlovén)

Zira (azeri)/Sheriff (moldovai)–Elfsborg (svéd)

A SELEJTEZŐ MENETRENDJE Sorsolás Mérkőzések 1. forduló június 18. július 11., 18. 2. forduló június 19. július 25., augusztus 1. 3. forduló július 22. augusztus 8., 15. Playoff augusztus 5. augusztus 22., 29. A főtábla, azaz a nyolcfordulós ligaszakasz sorsolását augusztus 30-án tartják.

AZ EL-FŐTÁBLÁRA SELEJTEZŐ NÉLKÜL FELKERÜLT 13 CSAPAT

(Bár csoportok nem lesznek, a párosítást az erősorrendet figyelembe véve, sorsolási kalapok alapján készítik el.)

1. KALAP: Roma, Lazio (olaszok), Manchester United, Tottenham Hotspur (angolok), FC Porto (portugál), Eintracht Frankfurt (német)

Még nem tudni, melyik kalapban lesz: Real Sociedad, Athletic Bilbao (spanyolok), AZ (holland), Olympiakosz Pireusz (görög), Lyon, Nice (franciák), Hoffenheim (német)