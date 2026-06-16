A Paks és a DVSC szerdán kap ellenfelet a Konferencialigában

A selejtező első mérkőzéseit július 9-én játsszák le – a két magyar csapat a július 23-i játéknapon lép pályára először –, a hatfordulós ligaszakasz október 15-én kezdődik, a döntőt 2027. június 2-án vívják az isztambuli Besiktas Parkban, ott, ahol az Európa-liga idei fináléját is tartották.

Bár az UEFA a hivatalos kiemelést még nem tette közzé, a két magyar klub a besorolás alapjául szolgáló UEFA-koefficiens szerint nem lesz kiemelt.

AZ 1. FORDULÓ CSAPATAI

1. CSOPORT

KIEMELTEK: FC Milsami Orhei (moldovai), FK Zalgiris (litván), PFC Zire (azeri), FC Alaskert (örmény), FK BATE Boriszov (fehérorosz)

NEM KIEMELTEK: Torpedo Kutaiszi (grúz), FK Velez (bosznia-hercegovinai), FK Jelimaj Szemej (kazah), AF Elbasani (albán), OFK Petrovac (montenegrói)

2. CSOPORT

KIEMELTEK: St Joseph's FC (gibraltári), FCI Levadia Tallinn (észt), FC Differdange 03 (luxemburgi), Víkingur (feröeri), FC RFS (lett)

NEM KIEMELTEK: Ilves Tampere (finn), Bohemian FC (ír), Stjarnan (izlandi), Glentoran FC (északír), Caernarfon Town FC (walesi)

3. CSOPORT

KIEMELTEK: FK Asztana (kazah), FK Pjunik (örmény), FK Dinamo-Minszk (fehérorosz), FC Dila Gori (grúz), Atletic Club d'Escaldes (andorrai)

NEM KIEMELTEK: FK Szileksz (északmacedón), FC Dinamo City (albán), Virtus AC 1964 (San Marinó-i), FK Mornar (montenegrói), Marsaxlokk FC (máltai)

4. CSOPORT

KIEMELTEK: FC Ballkani (koszovói), Paide Linnameeskond (észt), FK Decsics (montenegrói), FK Sarajevo (bosznia-hercegovinai), Dinamo Tbiliszi (grúz)

NEM KIEMELTEK: FK Liepaja (lett), Connah's Quay Nomads FC (walesi), FC Inter Turku (finn), US Mondorf-les-Bains (luxemburgi), FC Hegelmann (litván)

5. CSOPORT

KIEMELTEK: KF Shkëndija (északmacedón), Linfield FC (északír), Hamrun Spartans FC (máltai), KF Vllaznia (albán), La Fiorita 1967 (San Marinó-i), FC Santa Coloma (andorrai)

NEM KIEMELTEK: Europa FC (gibraltári), FC Malisheva (koszovói), FC UNA Strassen (luxemburgi), Penybont FC (walesi), NSÍ Runavík (feröeri), Nömme Kalju FC (észt)

A SELEJTEZŐ 2. FORDULÓJÁBAN KAPCSOLÓDNAK BE

DVSC, PAKSI FC, AEK Larnaca FC (ciprusi), AFC Ajax (holland), Apollon Limassol FC (ciprusi), FK Auda (lett), FK Austria Wien (osztrák), Istanbul Basaksehir FK (török), Beitar Jeruzsálem FC (izraeli), SC Braga (portugál), SK Brann (norvég), NK Bravo (szlovén), CFR 1907 Cluj (román), Coleraine FC (északír), FC Copenhagen (dán), CSZKA 1948 (bolgár), FC DAC 1904 (szlovákiai), KF Dukagjini (koszovói), Fotbal Club FCSB (román), GAIS (svéd), KAA Gent (belga), Havnar Bóltfelag (feröeri), Hapoel Tel-Aviv FC (izraeli), Hibernian FC (skót), HJK Helsinki (finn), FC Hradec Králové (cseh), IFK Göteborg (svéd), GKS Katowice (lengyel), FC Koper (szlovén), LNZ Cserkaszi (ukrán), PFC Ludogorec 1945 (bolgár), FC Lugano (svájci), Motherwell FC (skót), Neftchi PFC (azeri), FC Noah (örmény), FC Nordsjaelland (dán), Panathinaikosz FC (görög), FK Panevezys (litván), FK Partizan Beograd (szerb), FK Polisszja (ukrán), Raków Czestochowa (lengyel), HNK Rijeka (horvát), Shelbourne FC (ír), FC Sion (svájci), SK Rapid (osztrák), FC Spartak Trnava (szlovák), FC Tobol Kosztanaj (kazah), FC Vaduz (liechtensteini), Valletta FC (máltai), Valur (izlandi), NK Varazdin (horvát), FK Zseljeznicsar Pancsevo (szerb), FC Zimbru Chisinau (moldovai), HSK Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

A RÁJÁTSZÁSBAN KAPCSOLÓDNAK BE

Atalanta BC (olasz), Brighton & Hove Albion (angol), SC Freiburg (német), Getafe CF (spanyol), AS Monaco (francia)