Nemzeti Sportrádió

A Paks és a DVSC szerdán kap ellenfelet a Konferencialigában

K. Zs.K. Zs.
2026.06.16. 09:38
A trófea, amelyet legutóbb az angol Crystal Palace kaparintott meg (Fotó: Getty Images)
Címkék
Európa-konferencialiga sorsolás Paks DVSC
Kedd este sorsolják a selejtező első fordulójának párosítását a labdarúgó Konferencialigában is, ám a magyar csapatokért csak szerdán kell izgulni: az NB I-ben legutóbb bronzérmes Paksi FC és a negyedik helyezett Debreceni VSC a 2. fordulóban lép pályára először – annak párosítását szerdán készítik el.

A selejtező első mérkőzéseit július 9-én játsszák le – a két magyar csapat a július 23-i játéknapon lép pályára először –, a hatfordulós ligaszakasz október 15-én kezdődik, a döntőt 2027. június 2-án vívják az isztambuli Besiktas Parkban, ott, ahol az Európa-liga idei fináléját is tartották.

Bár az UEFA a hivatalos kiemelést még nem tette közzé, a két magyar klub a besorolás alapjául szolgáló UEFA-koefficiens szerint nem lesz kiemelt.

 AZ 1. FORDULÓ CSAPATAI 
1. CSOPORT
KIEMELTEK: FC Milsami Orhei (moldovai), FK Zalgiris (litván), PFC Zire (azeri), FC Alaskert (örmény), FK BATE Boriszov (fehérorosz)
NEM KIEMELTEK: Torpedo Kutaiszi (grúz), FK Velez (bosznia-hercegovinai), FK Jelimaj Szemej (kazah), AF Elbasani (albán), OFK Petrovac (montenegrói)

2. CSOPORT
KIEMELTEK: St Joseph's FC (gibraltári), FCI Levadia Tallinn (észt), FC Differdange 03 (luxemburgi), Víkingur (feröeri), FC RFS (lett)
NEM KIEMELTEK: Ilves Tampere (finn), Bohemian FC (ír), Stjarnan (izlandi), Glentoran FC (északír), Caernarfon Town FC (walesi)

3. CSOPORT
KIEMELTEK: FK Asztana (kazah), FK Pjunik (örmény), FK Dinamo-Minszk (fehérorosz), FC Dila Gori (grúz), Atletic Club d'Escaldes (andorrai)
NEM KIEMELTEK: FK Szileksz (északmacedón), FC Dinamo City (albán), Virtus AC 1964 (San Marinó-i), FK Mornar (montenegrói), Marsaxlokk FC (máltai)

4. CSOPORT
KIEMELTEK: FC Ballkani (koszovói), Paide Linnameeskond (észt), FK Decsics (montenegrói), FK Sarajevo (bosznia-hercegovinai), Dinamo Tbiliszi (grúz)
NEM KIEMELTEK: FK Liepaja (lett), Connah's Quay Nomads FC (walesi), FC Inter Turku (finn), US Mondorf-les-Bains (luxemburgi), FC Hegelmann (litván)

5. CSOPORT
KIEMELTEK: KF Shkëndija (északmacedón), Linfield FC (északír), Hamrun Spartans FC (máltai), KF Vllaznia (albán), La Fiorita 1967 (San Marinó-i), FC Santa Coloma (andorrai)
NEM KIEMELTEK: Europa FC (gibraltári), FC Malisheva (koszovói), FC UNA Strassen (luxemburgi), Penybont FC (walesi), NSÍ Runavík (feröeri), Nömme Kalju FC (észt)

 A SELEJTEZŐ 2. FORDULÓJÁBAN KAPCSOLÓDNAK BE 

DVSC, PAKSI FC, AEK Larnaca FC (ciprusi), AFC Ajax (holland), Apollon Limassol FC (ciprusi), FK Auda (lett), FK Austria Wien (osztrák), Istanbul Basaksehir FK (török), Beitar Jeruzsálem FC (izraeli), SC Braga (portugál), SK Brann (norvég), NK Bravo (szlovén), CFR 1907 Cluj (román), Coleraine FC (északír), FC Copenhagen (dán), CSZKA 1948 (bolgár), FC DAC 1904 (szlovákiai), KF Dukagjini (koszovói), Fotbal Club FCSB (román), GAIS (svéd), KAA Gent (belga), Havnar Bóltfelag (feröeri), Hapoel Tel-Aviv FC (izraeli), Hibernian FC (skót), HJK Helsinki (finn), FC Hradec Králové (cseh), IFK Göteborg (svéd), GKS Katowice (lengyel), FC Koper (szlovén), LNZ Cserkaszi (ukrán), PFC Ludogorec 1945 (bolgár), FC Lugano (svájci), Motherwell FC (skót), Neftchi PFC (azeri), FC Noah (örmény), FC Nordsjaelland (dán), Panathinaikosz FC (görög), FK Panevezys (litván), FK Partizan Beograd (szerb), FK Polisszja (ukrán), Raków Czestochowa (lengyel), HNK Rijeka (horvát), Shelbourne FC (ír), FC Sion (svájci), SK Rapid (osztrák), FC Spartak Trnava (szlovák), FC Tobol Kosztanaj (kazah), FC Vaduz (liechtensteini), Valletta FC (máltai), Valur (izlandi), NK Varazdin (horvát), FK Zseljeznicsar Pancsevo (szerb), FC Zimbru Chisinau (moldovai), HSK Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

 A RÁJÁTSZÁSBAN KAPCSOLÓDNAK BE 
Atalanta BC (olasz), Brighton & Hove Albion (angol), SC Freiburg (német), Getafe CF (spanyol), AS Monaco (francia)

 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

Európa-konferencialiga sorsolás Paks DVSC
Legfrissebb hírek

NB II: távozó Karcagon, csatárral erősített a Kazincbarcika

Labdarúgó NB II
2 órája

NS-infó: Szűcs Tamás megérkezett Portugáliába, kedden alá is írhat a Famalicaóhoz

Labdarúgó NB I
12 órája

Öt év után távozik a Paks kapusa – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

NS-infó: Szűcs Tamást a portugál élvonal 5. helyezettje szerződtetheti

Labdarúgó NB I
2026.06.14. 00:54

MTK: aláírásra várják a fél éve eladott kapust, Kenesei is visszatér – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.11. 10:16

DVSC: megvan az egyezség a Feyenoorddal, érkezik az U-válogatott játékos – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.11. 09:36

Horvát–spanyol és dán–szlovén csata lesz – kisorsolták a férfi kézilabda-vb csoportbeosztását

Kézilabda
2026.06.10. 19:01

NB I: több játékost is igazolt az MTK, a Fraditól ketten távoztak– körkép

Labdarúgó NB I
2026.06.09. 15:17
Ezek is érdekelhetik