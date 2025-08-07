Csongvai Áron: Egy percre sem lazsálhatunk az ETO ellen

– Amikor AIK-játékosként meglátta, hogy magyar csapattal sorsolták össze önöket, mosolyra görbült a szája, vagy inkább összehúzta a szemöldökét?

– Az előbbi! Nagyon örülök a párosításnak, mert ha csak egy mérkőzés erejéig is, a jövő héten visszatérhetek Magyarországra. Különleges párharc lesz nekem az ETO FC elleni, várom már – mondta a Nemzeti Sportnak Csongvai Áron, az AIK 24 éves középpályása.

– Azért is örült a győrieknek, mert papíron az AIK az erősebb?

– Egyik lehetséges ellenfél kiejtése sem lett volna egyszerű, az ETO-t ismerve pedig biztosak lehetünk benne, hogy egy percre sem szabad lazsálnunk. Kemény rivális lesz, amelyet a lehető legkomolyabban kell vennünk ahhoz, hogy a rájátszásba jussunk.

– Svédországban hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy magyar csapatot sorsoltak klubjának? Mi volt az általános reakció?

– Az ismeretlentől való tartást tapasztaltam, senki sem legyintett a Győrre, mondván, ez csak egy magyar csapat, biztosan gyengébb nálunk. Sokan kérdezgettek engem, milyen szintet képvisel, játékosai milyen stílusban futballoznak, igyekeztem a társaimat és az edzőket képbe hozni – persze később a videóelemzők feltérképezték a győriek játékát, nagyszerű munkát végeztek.

A szögletek elvégzését is bátran rá lehet bízni Csongvai Áronra, a magyar válogatott középpályás 19 tétmérkőzésen lépett pályára eddig a svéd csapatban (Fotó: Imago)

VÉLEMÉNYEK BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője: – Elképesztő létesítményben leszünk, játékosként vannak tapasztalataim ilyen helyszínekről, vezetőedzőként még nincsenek. A legtöbb futballista ilyen mérkőzésekre vár, nagyon várjuk a csütörtök estét. Nem kirándulni jöttünk ide, megtiszteltetés, hogy ezen a szinten képviselhetjük a magyar klubfutballt. Felkészültünk fizikailag, taktikailag és mentálisan, szeretnénk megharcolni a lehetőségért. Minden olyan eredményt aláírok, amely reményt ad a visszavágóra. Alexander ABRAHAMSSON, az ETO FC belső védője: – Rendkívül izgalmas, hogy visszatérhettem a szülővárosomba. Szórakoztató, kemény és fontos meccs lesz, amelyen jó eredményt remélünk. Igyekszünk továbbjutni, van is esélyünk rá. Az AIK nagy klub rengeteg szurkolóval, de nem lesz könnyű dolga a hazai közönsége ellenére sem. Megmutatjuk a szurkolóinknak, hogy a továbbjutásért jöttünk. Különleges lesz, hogy a családomat láthatom a stadionban, de csak az számít, hogy jól teljesítsünk.

– A szakmai stáb tagjai is kértek információkat öntől?

– Egy-két kérdésben kíváncsiak voltak a véleményemre, ám azért szerencsére még mindig inkább a középpálya tengelyében számítanak rám, semmint az elemzőszobában… Annak azért örülök, hogy a videós összeállítások igazolták a meglátásaimat.

– Pedig túl sok élménye nincs az ETO FC ellen.

– Egy van, és az sem kellemes: a Fehérvárral tavaly októberben három-egyes vereséget szenvedtünk idegenben – mondhatnám, már csak ezért is szeretnék visszavágni, de nem, szimplán a továbbjutás lebeg a szemem előtt. Emlékezhetünk, a győriek gyengén kezdték a bajnokságot, tavaszra váltak igazán ütőképes együttesé, én azonban már az egymás elleni őszi meccsünkön éreztem, idővel egységes, nehezen feltörhető csapat lesz. A magja megmaradt, edzőt sem cserélt, jó játékosai vannak, és beszédes, hogy megfordította a Pjunik elleni párharcát, szóval fel lesz adva nekünk a lecke.

– A Kl-selejtező második körében az AIK erődemonstrációt tartott, nyolc-nullás összesítéssel ejtette ki az észt Paidét. Ez alapján az ETO FC elleni csata lesz az első jelentősebb erőmérőjük a sorozatban?

– Igen is, meg nem is. Azzal egyetértek, hogy a győriek más szintet képviselnek, mint az észtek, akiket otthon simán győztünk le hat góllal. Nagyobb kihívás előtt állunk, viszont az idegenbeli mérkőzésünknek voltak olyan időszakai, amikor össze kellett szednünk magunkat, mert letértünk a helyes útról. Örülök, hogy van már mögöttünk egy európai párharc, tapasztalatnak hasznos volt.

– A tavasszal tizenkét meccses veretlenségi sorozattal indították a bajnokságot, azóta viszont hat mérkőzésen hét pontot szereztek. Döcög a csapat szekere?

– Korábban sokat tettünk érte, ám sajnos elpártolt mellőlünk a szerencse, jó játékunk ellenére sok helyzetet kihagyunk. Nagy gondot azonban nem látok, nincs miért kongatni a vészharangot, csak a kitűnő sorozatunk szakadt meg. Igyekszünk jó európai teljesítménnyel visszanyerni lehengerlő formánkat. Van egy sajátos, direkt játékunk, rendre érvényesíteni tudjuk az elképzeléseinket, mindenkinek kellemetlen csapat vagyunk.

– Amelyért a szurkolók is rajonganak: az AIK hazai átlagnézőszáma harmincháromezer a bajnokságban. Csütörtökön is sokan lesznek az ötvenezres Strawberry Arenában?

– Meglepett, hogy az embereket inkább a bajnokság küzdelmei hozzák lázba, semmint a nemzetközi párharcok. A Paide ellen a szokásos nézőszámunk felét értük el, tizenhétezren jöttek ki megnézni minket, ami furcsa volt, mert Magyarországon az európai kupamérkőzéseken nagyobb az érdeklődés. Mivel a stockholmiak a nyáron szeretik vidéken tölteni a szabadidejüket, az év többi évszakához képest kihalt a főváros, a Győr ellen húszezer nézőre számítok – megnyugtatok mindenkit, így is nagyszerű futballhangulat lesz, szenzációsak a szurkolóink.

– Egy személyes kérdés a végére: februárban csatlakozott az AIK-hoz, jó döntést hozott?

– Még kimondani is elképesztő, hogy azóta kétszeres válogatott labdarúgó vagyok, szóval már csak emiatt is megérte Svédországba szerződnöm. Csapatemberként most kicsit nehezebb, mert lecsúsztunk a tabella éléről és inkább csak a dobogó elérésére látok esélyt, de nagyon örülök annak, hogy továbbra is az egyik legfontosabb játékosként tartanak számon az AIK-nál. A teljesítményemet sokan dicsérik, én is érzem a fejlődést, úgyhogy akkor lenne teljes az örömöm, ha érmet nyernénk és a Konferencialiga főtáblájára kerülnénk.

Az AIK edzője támadó felfogású győriekre számít Fotó: IMAGO Tizenötezren biztosan lesznek csütörtök este a Strawberry Arenában. Bár ez NB I-es mércével izmosnak tűnik, az AIK stadionja ötvenezer férőhelyes, ráadásul az Allsvenskan idei kiírásában 32 ezer az átlagnézőszám, így egyelőre viszonylag mérsékelt az érdeklődés. A klub nézőcsalogató posztjára és arra, hogy a tizenötezer eladott jeggyel büszkélkedik, lesajnáló reakciók érkeztek a svédektől, mondván csalódáskeltő a létszám, illetve ez a szégyen elképzelhetetlen lett volna a legendás Rasunda Stadionban, amelynek a helyére épült a mostani, egyébként gyönyörű katlan. Ahogy az ETO egyetlen svéd játékosát, Alexander Abrahamssont – aki ráadásul hazatért, hiszen a stockholmi Djurgardenben nevelkedett, s csütörtökön tölti be a 26. életévét –, az AIK is egyetlen magyar játékosát, Csongvai Áront küldte a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóra Mikkjal Thomassen vezetőedzővel. „Nem ismerjük a Győrt annyira, mint a svéd csapatokat, de hosszú órákat töltöttünk az elemzésükkel. Izgalmas ellenfél, mert támadófutballt játszik, technikás játékosai igazán kiváló együttest alkotnak. Jó hír, hogy hosszú hátsérülése után visszatér hozzánk Eskil Edh, aki a keretünkben is ott lesz csütörtök este. Elképzelhetetlen, hogy kezdjen, de perceket már játszhat, ami biztató fejlemény” – összegzett az AIK vezetőedzője.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: AIK (svéd)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!